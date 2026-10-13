Το Μαξίμου ποντάρει μόνο στην αυτοδυναμία - Κλείνει τη συζήτηση για το 25% ο Μαρινάκης

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία τοποθετείται δημοσκοπικά στο 30% με 31% και επιδιώκει αυτοδυναμία χωρίς συνεργασίες με άλλα κόμματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απορρίπτει το σενάριο του 25% ως εκλογικού αποτελέσματος και κλείνει τη σχετική συζήτηση.

Το Μαξίμου προβάλλει την αυτοδυναμία ως ρεαλιστικό στόχο για πολιτική σταθερότητα και αποφεύγει να συζητήσει κυβερνήσεις συνεργασίας, ειδικά με το ΠΑΣΟΚ ή κόμματα της άκρας Δεξιάς και Αριστεράς.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει το πολιτικό πλαίσιο από το ενδεχόμενο απωλειών στην προοπτική εκλογικής ενίσχυσης και αύξησης της δύναμής της κατά 5 έως 7 μονάδες.

Η τελική απόφαση για το εκλογικό αποτέλεσμα ανήκει στους πολίτες, ενώ το Μαξίμου επιδιώκει να διατηρήσει τη συσπείρωση και την αυτοπεποίθηση στο εσωτερικό της ΝΔ. Snapshot powered by AI

Το μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να μπει σε μια πρόωρη συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας, ούτε να εγκλωβιστεί στην αριθμητική ενός εκλογικού αποτελέσματος που δεν αποτελεί τον επίσημο στόχο της. Η αυτοδυναμία παραμένει η κεντρική επιδίωξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει από τώρα το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δοθεί η επόμενη εκλογική μάχη.

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επιχείρησε να βάλει τέλος στη συζήτηση που άνοιξε γύρω από το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να περιοριστεί σε ποσοστό της τάξης του 25%. Αντί να συζητά ένα σενάριο εκλογικής υποχώρησης, η κυβέρνηση επιλέγει να κοιτάξει προς την αντίθετη κατεύθυνση: Να αυξήσει την εκλογική της δύναμη και να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να κυβερνά χωρίς την ανάγκη συμβιβασμών με άλλα κόμματα.

«Αυτή τη στιγμή, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, κάτι μεταξύ 30% και 31%», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ένα κόμμα που κινείται σε αυτά τα επίπεδα είναι εύλογο να θέτει ως στόχο μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όπως υποστήριξε, εφόσον η ΝΔ πείσει τους πολίτες με τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας και το πρόγραμμά της, μπορεί να κερδίσει ακόμη πέντε, έξι ή και επτά ποσοστιαίες μονάδες.

Το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί, επομένως, να μεταφέρει τη συζήτηση από το ενδεχόμενο απωλειών στην προοπτική της εκλογικής ανάκαμψης. Το ερώτημα για το Μαξίμου δεν είναι πώς θα διαχειριστεί μια εκλογική ήττα της τάξης του 25%, αλλά πώς θα μετατρέψει τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα σε ένα αποτέλεσμα που θα εξασφαλίζει την αυτοδυναμία.

«Είμαστε στο 30%-31%» – Το μήνυμα για τον πήχη των εκλογών

Η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη στα δημοσκοπικά ποσοστά δεν είναι απλώς μια αριθμητική αποτίμηση. Αποτελεί και μια προσπάθεια να διατηρηθεί η συσπείρωση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη φθορά της κυβέρνησης, την ακρίβεια, τη δυσαρέσκεια των πολιτών και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει αυτοπεποίθηση, αποφεύγοντας να εμφανιστεί ως ένα κόμμα που προεξοφλεί απώλεια της κοινοβουλευτικής του πλειοψηφίας. Η επιλογή του 30%-31% ως σημείου αναφοράς επιτρέπει στο κυβερνητικό στρατόπεδο να παρουσιάζει την αυτοδυναμία ως στόχο που, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον υπάρξει πολιτική και προγραμματική αντεπίθεση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι τον τελικό λόγο έχουν οι πολίτες. «Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες θα μας κατατάξουν εκεί που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να είμαστε», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι η κάλπη είναι εκείνη που θα κρίνει αν οι κυβερνητικές προσδοκίες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Το στοίχημα είναι διπλό: Αφενός να διατηρηθεί η ΝΔ σε θέση κυρίαρχης πολιτικής δύναμης και αφετέρου να πειστούν ψηφοφόροι που έχουν απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα ότι υπάρχει λόγος να επιστρέψουν. Η αύξηση κατά πέντε έως επτά μονάδες, την οποία περιέγραψε ο κ. Μαρινάκης, είναι ο πήχης που θέτει η κυβέρνηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όχι μια δεδομένη εξέλιξη.

Κλείνει το κεφάλαιο του 25% ο Μαρινάκης

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου να περιορίσει την πολιτική συζήτηση γύρω από τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να λάβει ποσοστό 25% στις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός είχε ερωτηθεί για το συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο και η απάντησή του προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Η αντιπολίτευση και οι πολιτικοί παρατηρητές επιχείρησαν να αποκωδικοποιήσουν τη δήλωση, αναζητώντας ενδεχόμενα μηνύματα για την ηγεσία της ΝΔ και την επόμενη ημέρα.

Ο Παύλος Μαρινάκης, ωστόσο, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άνοιξε νέο ζήτημα, αλλά απάντησε με ειλικρίνεια σε μια ερώτηση που του τέθηκε.

«Αυτό, στον οποίο αναφέρεστε ήταν ερώτηση, στην οποία απάντησε και απάντησε ειλικρινώς, όχι ανοίγοντας κάποιο θέμα, αλλά κλείνοντας το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει πως «δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα», επιχειρώντας να αποσυνδέσει τη συζήτηση για το υποθετικό 25% από την πραγματική πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης.

Με αυτόν τον τρόπο, το Μαξίμου επιχειρεί να κλείσει ένα μέτωπο που θα μπορούσε να συντηρεί εσωκομματική αβεβαιότητα και να δημιουργεί την εντύπωση ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται ήδη για ένα χαμηλό εκλογικό αποτέλεσμα. Η γραμμή είναι να μη συζητείται ως πιθανός προορισμός το 25%, αλλά να προβάλλεται ως στόχος η εκλογική ενίσχυση και η αυτοδυναμία.

Το δυσκολότερο σημείο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκεται, ωστόσο, στο ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας. Εκεί ακριβώς αναδεικνύεται η αντίφαση που συνοδεύει την πολιτική γραμμή του Μαξίμου: η κυβέρνηση επιμένει ότι θέλει να κυβερνήσει μόνη της, αλλά δεν εμφανίζει αυτή τη στιγμή μια σαφή και πολιτικά ώριμη προοπτική συνεργασίας με κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο στόχος της ΝΔ είναι «ένας και μοναδικός», χαρακτηρίζοντας την αυτοδυναμία όχι αλαζονική επιδίωξη ή αυτοσκοπό, αλλά, σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, τον πιο ρεαλιστικό δρόμο για τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.

Παράλληλα, απέκλεισε στην πράξη τη δυνατότητα συγκυβέρνησης με πολιτικές δυνάμεις τις οποίες η κυβέρνηση τοποθετεί στον χώρο της άκρας Δεξιάς ή χαρακτηρίζει λαϊκιστικές στην Αριστερά. Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή πολιτική του στάση δεν αφήνει περιθώρια συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία.

Η τοποθέτηση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της ΝΔ στον χώρο της κεντροαριστεράς και μια πιθανή αριθμητική παράμετρο σε κάθε συζήτηση για κυβερνητικό σχηματισμό χωρίς αυτοδυναμία. Η ηγεσία του, από την πλευρά της, έχει χαράξει τη δική της γραμμή απέναντι στη ΝΔ, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη μια μετεκλογική συμφωνία με τα σημερινά δεδομένα.

Έτσι, το κυβερνητικό επιχείρημα καταλήγει σε μια καθαρή πολιτική εξίσωση: εφόσον δεν διαφαίνεται συμφωνία με άλλο κόμμα, η αυτοδυναμία παρουσιάζεται ως η μόνη επιθυμητή λύση για τη Νέα Δημοκρατία. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στο Μαξίμου να συσπειρώνει το εκλογικό του ακροατήριο γύρω από την ανάγκη σταθερής κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την πίεση για ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να στηρίξει αυτή τη στρατηγική.

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