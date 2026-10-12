Μαρινάκης: Επιδιώκουμε αυτοδυναμία, δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με άλλη πολιτική δύναμη

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία με βάση δημοσκοπήσεις που την τοποθετούν στο 30%-31%.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκυβέρνησης με άλλη πολιτική δύναμη.

Το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αποφασιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες αν θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.

Η κυβέρνηση καταδικάζει κάθε παράνομη πράξη και εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη για την απόδοση ευθυνών σε υποθέσεις βίας και εγκλημάτων.

Διαψεύστηκε δημοσίευμα περί διαπραγμάτευσης για το ηλεκτρικό καλώδιο με την Κύπρο, τονίζοντας ότι τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Snapshot powered by AI

Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των συντακτών.

«Αυτή τη στιγμή, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, κάτι μεταξύ 30% και 31%. Άρα, όταν είσαι μεταξύ του 30% και του 31%, είναι λογικό να βάζεις στόχο μια νέα αυτοδύναμη Κυβέρνηση. Στο τέλος της ημέρας, όμως, οι πολίτες θα αποφασίσουν. Είναι πολύ πιο λογικό, πιθανό, και ένας πολύ πιο ρεαλιστικός στόχος, σε αντίθεση με το τι ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα -που δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ανάλυσης- αυτός που είναι στο 30%-31% να θεωρεί ότι, εφόσον πείσει και με τον απολογισμό του, αλλά και με το πρόγραμμά του, μπορεί να φτάσει 5, 6, 7 μονάδες παραπάνω. Αυτός ήταν και παραμένει ο στόχος», είπε και συνέχισε:

«Τον ανέλυσε στη συνέντευξή, ο Πρωθυπουργός. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε ήταν ερώτηση στην οποία απάντησε και απάντησε ειλικρινώς, όχι ανοίγοντας κάποιο θέμα, αλλά κλείνοντας το θέμα. Ρωτήθηκε “τι θα γίνει αν -όπως λένε κάποιοι, τέλος πάντων- έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα;” και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί, όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος, ακόμη και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό, να έπραττε διαφορετικά. Αλλά, είπαμε, δεν είμαστε εκεί, είμαστε παραπάνω».

«Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες θα μας κατατάξουν εκεί που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να είμαστε. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30%-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός: δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά, η αυτοδυναμία» σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως «έχω αναλυτική ενημέρωση και από το Υπουργείο Παιδείας και από την Υπουργό και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, που είναι αρμόδιες για ένα πολύ σημαντικό έργο: ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας του δήμου Αθηναίων, ένα έργο που, αν αθροίσει κανείς και το ΦΠΑ, ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ, 8.700.000 ευρώ και έχει ξεκινήσει από πέρσι, δεν είναι ένα έργο που «θα» γίνει».

«Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, που δεν έχει μόνο εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και πολύ σημαντικές εργασίες αλλαγής της εικόνας αυτής της ιστορικής εκπαιδευτικής δομής στην Γκράβα. Τώρα, ως προς τη συνέχιση των μαθημάτων, υπάρχει μια ενημέρωση, ότι αύριο θα επισκεφθούν το σχολικό συγκρότημα, θα επισκεφθεί κλιμάκιο και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του αναδόχου και της ΚΤΥΠ Α.Ε., που είναι η εταιρεία του Δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του δήμου Αθηνών, ούτως ώστε, μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα», υποστήριξε.

«Αυτό θα αποφασιστεί από αυτούς, οι οποίοι θα κάνουν τις προβλεπόμενες αυτοψίες», τόνισε και πρόσθεσε:

«Δεν είπα εγώ, ότι «δεν πάμε ούτε αύριο σχολείο». Θα το πουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αυτοί οι οποίοι κάνουν τις προβλεπόμενες αυτοψίες. Ξέρετε, επειδή, όπως έχω καθήκον -και δεν αναφέρομαι σε εσάς τώρα, για όνομα του Θεού- προσπαθώ να απαντήσω σε όσα παραπάνω μπορώ, παίρνοντας τις απαιτούμενες ενημερώσεις. Δεν είναι δουλειά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ούτε να είναι πραγματογνώμονας, ούτε να κάνει ΕΔΕ, ούτε να βγάζει αποφάσεις, ούτε να βγάζει πορίσματα. Μεταφέρω τις ενημερώσεις, ειδικά όταν μιλάμε για σημαντικά τεχνικά θέματα, που παίρνω από τους αρμόδιους. Κρίσεις πάνω σε αυτές τις ενημερώσεις δεν μου επιτρέπεται να κάνω και επειδή γεμίσαμε παντογνώστες σ’ αυτή τη χώρα, δεν πρόκειται και να κάνω. Ειδικά όταν πρόκειται για ασφάλεια πολιτών, παιδιών κ.τλ».

«Μπορείτε να μου εντοπίσετε μια ανακοίνωση το ίδιο βράδυ με χαρτάκια ή όλα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ; Μήπως μπερδεύετε απαντήσεις που δίνω σε ερωτήσεις; Γιατί θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να «ξεπλύνετε» τη μία πλευρά της βίας ή, ακόμη χειρότερα, των εγκλημάτων και των δολοφονιών, μόνο και μόνο για να παίξετε το δικό σας παιχνίδι; Δεν περνάει εδώ, κύριέ μου, αυτό το παιχνίδι. Βρείτε αλλού να το κάνετε αυτό το παιχνίδι» τόνισε σε οργισμένο τόνο απαντώντας σε ερώτηση για την απόπειρα δολοφονίας στην Ελευσίνα και πρόσθεσε:

«Για εμάς, η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, όποιο και να είναι το θύμα και εδώ μιλάμε για μια απόπειρα δολοφονίας, η οποία ερευνάται από τις αρχές, δουλειά της αστυνομίας είναι -και της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη- να εντοπίσει κάθε υπεύθυνο, φυσικό ή ηθικό αυτουργό, όπως έχει συμβεί στη συντριπτική πλειονότητα προηγούμενων τέτοιων περιπτώσεων και από εκεί και πέρα να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Και η Δικαιοσύνη να εντοπίσει τα κίνητρα, να τα αξιολογήσει και να βγάλει τις δικές της αποφάσεις και ξέρετε, επειδή όλο αυτό το παιχνίδι περί διαφορετικής αντιμετώπισης εγκλημάτων ή περιστατικών βίας, το έχουμε δει να παίζεται και δυστυχώς γίνεται από άλλους, όχι από την Κυβέρνηση, ούτε από τον δικό μας πολιτικό χώρο, να σας θυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες, χωρίς να θέλω να συμψηφίσω -κάθε ζωή έχει την ίδια αξία, αλλά δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό, κάποιοι πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη- είχαμε μια δολοφονία στη χώρα μας. Δολοφονήθηκε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η Βάγια Νέστορα, επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι δημοσιογράφοι που ρωτάνε, ακόμη και αν ακούμπησαν έναν ακροαριστερό οι αστυνομικοί, δεν κάνανε ούτε ερώτηση. Ας κοιταχτούν πρώτα αυτοί στον καθρέφτη και να έρθουν μετά να μας ζητήσουν τον λόγο. Επαναλαμβάνω, κάθε ζωή έχει ακριβώς την ίδια αξία, κάθε δολοφόνος πρέπει να οδηγείται στη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη να κρίνει για αυτόν. Αλλά όσοι κουνάνε το δάχτυλο για διαφορετική αντιμετώπιση, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη».

«Καταδικάζουμε κάθε παράνομη πράξη, πολλώ δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Δεν είναι θέμα καταδίκης μόνο από εμάς. Όλα αυτά είναι βαριά εγκλήματα, τα οποία θα τα αξιολογήσει η Δικαιοσύνη. Αλλά δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που άλλες εγκληματικές ενέργειες—και σωστά τις αναδεικνύουν- όπως τη σημερινή, και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες ρωτάνε για την ακρίβεια», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις για τα εγκλήματα. Με έχετε δει να βγάζω ανακοινώσεις για κάθε έγκλημα που γίνεται κάθε μέρα; Ό,τι με ρωτάτε, απαντάω. Σας το ξαναλέω: Κοιταχτείτε κάποιοι στον καθρέφτη, που σε άλλες δολοφονίες ρωτάτε για την ακρίβεια. Πολύ σημαντικό θέμα, αλλά δεν έχετε την ίδια ευαισθησία με βάση την κάθε πράξη που γίνεται και την αξία της κάθε ανθρώπινης ζωής. Αλλού αυτό το παιχνίδι, εδώ δεν περνάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση».

«Το τι είναι ακριβώς θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Το αν αποδειχθεί ότι τα κίνητρα ήταν και πολιτικά, από άκρα και ναζί ή οποιονδήποτε άλλο, θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Δεν θα βγάλω εγώ εδώ απόφαση. Εγώ καταδικάζω κάθε παράνομη ενέργεια, κάθε παράνομη πράξη, πολλώ δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Και εν πάση περιπτώσει, ο Ποινικός Κώδικας είναι σαφής. Η Δικαιοσύνη επιλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και αυτό που πρέπει να κάνουν οι Αρχές είναι να συλλάβουν τους δράστες», ανέφερε.

Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε δημοσίευμα που αναφέρεται σε διαπραγμάτευση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. «Κανένα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η ηλεκτρική διασύνδεση θα γίνει υπό τους όρους αδειοδότησης από την ελληνική Πολιτεία, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Τελεία» είπε.

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