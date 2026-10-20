Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις καλεί η εκπαιδευτική κοινότητα σε όλη τη χώρα

Ελένη Ευστρατίου

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου πραγματοποιείται πανεκπαιδευτική απεργία με συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι.
  • Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11:00 μέχρι το τέλος της βάρδιας, ενώ η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ κήρυξαν απεργίες στον εκπαιδευτικό τομέα με διαφορετική διάρκεια.
  • Νοσοκομειακοί γιατροί, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, συνταξιουχικές οργανώσεις και προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις.
  • Δεν έχει προκηρυχθεί απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά αναμένονται κυκλοφοριακές αλλαγές και πιθανό κλείσιμο σταθμών του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων.
  • Στη Θεσσαλονίκη, πέντε σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 09:00, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ώρα επαναλειτουργίας.
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Πανεκπαιδευτική απεργία και συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σε αρκετές πόλεις της χώρας, με τη συμμετοχή και άλλων φορέων και σωματείων.

Στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα καλέσματα ξεκινούν από τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στις συγκεντρώσεις συμμετέχουν και οι φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ωστόσο στη Θεσσαλονίκη θα κλείσουν πέντε σταθμοί του Μετρό, με εντολή της Αστυνομίας.

Ποιοι κλάδοι απεργούν

Η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) έχει προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας, για τους εργαζομένους με κάθε σχέση εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει κηρύξει 24ωρη απεργία, καλώντας δασκάλους και νηπιαγωγούς να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00, και έχει καλέσει τις κατά τόπους Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) να προκηρύξουν συμπληρωματική στάση από τις 08:00 έως τις 11:00.

Η λειτουργία των σχολείων θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ωστόσο τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν εξαρτώνται από τις επιμέρους αποφάσεις των εκπαιδευτικών και των τοπικών οργανώσεων.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων, κάλυψη των κενών, μισθολογικές αυξήσεις, ασφαλείς σχολικές υποδομές και ουσιαστική στήριξη του εκπαιδευτικού έργου.

Επιπλέον απεργούν:

Νοσοκομειακοί Γιατροί (ΟΕΝΓΕ): Καλούν σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών στις 12:00. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και σε άλλες πόλεις.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΟΣΕΕΠΕΑ): Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής συμμετέχει στη συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 12:00.

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις έχουν προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά) με πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού καλεί σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20), στις 10.30 π.μ.

Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Τα σωματεία εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν ανήκουν στην ΑΔΕΔΥ επομένως δεν συγκαταλέγονται στους κλάδους που απεργούν την Τετάρτη.

Ωστόσο, αναμένονται τροποποιήσεις στην κυκλοφορία, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των συγκεντρώσεων και πορειών που θα ξεκινήσουν από το πρωί και θα κορυφωθούν στις 12:00.

Επιπλέον, πιθανή είναι η απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας να κλείσει σταθμούς του μετρό προσωρινά.

Στη Θεσσαλονίκη, η διαχειρίστρια εταιρεία ΤΗΕΜΑ του μετρό αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας 5 σταθμών από τις 09:00 το πρωί. Συγκεκριμένα δεν θα πραγματοποιείται αποβίβαση και επιβίβαση πολιτών στους σταθμούς:

  • Δημοκρατίας.
  • Βενιζέλου.
  • Αγίας Σοφίας.
  • Σιντριβάνι.
  • Πανεπιστήμιο.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ώρα επαναλειτουργίας.

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