Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

Snapshot Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται πανεκπαιδευτική απεργία με συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Οι φοιτητές στην Αθήνα στήνουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος από το βράδυ της Τρίτης ως συμβολική διαμαρτυρία για το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης.

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί κάνουν 24ωρη απεργία, ενώ οι καθηγητές συμμετέχουν με στάσεις εργασίας από 11:00 έως 14:00, με κάλυψη και της πρωινής ζώνης από τοπικά σωματεία.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης οι νοσοκομειακοί γιατροί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, συνταξιουχικές οργανώσεις και το έκτακτο προσωπικό του υπουργείου Πολιτισμού με συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας.

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά λόγω της συμμετοχής μαθητών και φοιτητών στην απεργία. Snapshot powered by AI

Σε απεργιακό κλοιό θα η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με τα σωματεία και τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας από το πρωί.

Στην Αθήνα οι φοιτητές αναμένεται να ξεκινήσουν από σήμερα το βράδυ τη διαμαρτυρία τους, στήνοντας σκηνές στην πλατεία Συντάγματος με σκοπό να διανυκτερεύσουν εκεί. Πρόκειται για συμβολική διαμαρτυρία για το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης των φοιτητών, ανάμεσα σε μία σειρά επιπλέον αιτημάτων.

Την Τετάρτη, οι φοιτητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αναμένεται να συγκεντρωθούν στα Προπύλαια, στις 12:00. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη οι συγκεντρώσεις θα ξεκινήσουν από τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ παρόμοιες διαμαρτυρίες θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε απεργία προχωρούν:

Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί : Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) ανακοίνωσε 24ωρη απεργία

: Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) ανακοίνωσε 24ωρη απεργία Καθηγητές: Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) συμμετέχει με στάσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, έχει ανακοινωθεί στάση από τις 11:00 έως τις 14:00, ενώ καλεί τα τοπικά σωματεία (ΕΛΜΕ) να καλύψουν και την πρωινή ζώνη (08:00 - 11:00).

Παράλληλα, μαθητές και φοιτητές αναμένεται να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, με τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να παραμένουν κλειστά.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Εκτός από τις ομοσπονδίες των δασκάλων και των καθηγητών στην κινητοποίηση της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026 συμμετέχουν επίσημα και τα εξής σωματεία:

Νοσοκομειακοί Γιατροί (ΟΕΝΓΕ): Καλούν σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών στις 12:00. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και σε άλλες πόλεις.

(ΟΕΝΓΕ): Καλούν σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών στις 12:00. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και σε άλλες πόλεις. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΟΣΕΕΠΕΑ): Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής συμμετέχει στη συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 12:00.

(ΠΟΣΕΕΠΕΑ): Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής συμμετέχει στη συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 12:00. Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις έχουν προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά) με πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

έχουν προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά) με πορεία προς το υπουργείο Υγείας. Το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού καλεί σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20), στις 10.30 π.μ.

Διαβάστε επίσης