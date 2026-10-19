Απεργία 21 Οκτωβρίου: Στους δρόμους εκπαιδευτικοί και μαθητές - Ποιοι καλούν στις κινητοποιήσεις

Snapshot Στις 21 Οκτωβρίου εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές συμμετέχουν σε 24ωρη απεργία για τα προβλήματα της εκπαίδευσης, όπως ελλείψεις προσωπικού, υπερβολικό αριθμό μαθητών ανά τάξη και κτιριακές ελλείψεις.

Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων, κάλυψη όλων των κενών εκπαιδευτικών και ασφαλέστερα σχολικά περιβάλλοντα.

Καταγγέλλεται η υποβάθμιση της παιδαγωγικής υπόστασης των εκπαιδευτικών, η αυξανόμενη εργασιακή εξουθένωση και η στοχοποίησή τους μέσω πειθαρχικών διώξεων και αξιολόγησης.

Ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, την κατάργηση συμπτύξεων τμημάτων και τη χρηματοδότηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απεργία περιλαμβάνει συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σάμο και άλλες πόλεις. Snapshot powered by AI

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, οι εκπαιδευτικοί, για τις ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία, τα προβλήματα στις εκπαιδευτικές δομές, τον υπερβολικό αριθμό μαθητών ανά τάξη, αλλά και τις κτιριακές ελλείψεις που εξακολουθούν να καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σάμο και άλλες πόλεις, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών, οι οποίοι διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και ασφαλέστερα σχολικά περιβάλλοντα.

Στην Αθήνα, το ραντεβού έχει οριστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 11:30. Στη Σάμο, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ.

Η ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

«Όλες και όλοι στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 21 Οκτωβρίου 2026 Απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 12:00 στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου και αντίστοιχα σε όλη την Ελλάδα!

Η κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση έχει φτάσει πια, παρότι είναι ακόμα αρχή του σχολικού έτους, σε οριακό σημείο. Οι εκπαιδευτικοί απεργούμε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, για ουσιαστική στήριξη του εκπαιδευτικού μας έργου ώστε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια, για σχολεία ασφαλή, για την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των παιδιών μας, για δημόσια και δωρεάν παιδεία απέναντι στην εμπορευματοποίηση και στην κατηγοριοποίηση σχολείων – μαθητών – εκπαιδευτικών με μέσο, τόσο την αξιολόγηση που επιχειρεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. όσο και την εκχώρηση τμημάτων της στον ιδιωτικό τομέα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τον κλάδο σε 24ωρη απεργία στις 21 του Οκτώβρη! Η κατάσταση που βιώνουμε 1 μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων είναι αφόρητη. Η κυβέρνηση και το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, παρόλη την επικοινωνιακή τους διαχείριση, αδυνατούν να κρύψουν τα τεράστια πλέον προβλήματα στην εκπαίδευση.

Η πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ., των «κοστολογημένων προγραμμάτων», των «δημοσιονομικών περιορισμών», των «αντοχών της οικονομίας» έχει διαμορφώσει μια καθημερινότητα με μισθούς που δε φτάνουν ούτε για τα βασικά αγαθά, με χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς ακόμα και σήμερα, με οικονομική ασφυξία στις σχολικές μονάδες, με ανεπαρκείς σχολικές υποδομές.

Την ίδια στιγμή, καθημερινά γύρω μας γίνεται πραγματικό πάρτι κονδυλίων με δισεκατομμύρια τα οποία κατευθύνονται όχι στις ανάγκες της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών παροχών, αλλά είτε στους «λίγους» είτε σε ημέτερους διαπλεκόμενους.

Η πλήρης αδιαφορία της κυβέρνησης και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να λύσει τα οξυμμένα καθημερινά προβλήματα της εκπαίδευσης, η αυξανόμενη εντατικοποίηση και εργασιακή εξουθένωση, απόρροια των όρων με τους οποίους ζούμε και εργαζόμαστε, έχει οδηγήσει στην απαξίωση το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Είναι απαράδεκτο, τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί καθημερινά προσπαθούμε να μορφώσουμε τα παιδιά του λαού με πενιχρά μέσα, να λύσουμε, ακόμα και πέρα από τις δυνάμεις μας, ζητήματα που θα έπρεπε να λύνει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας και να συμβάλλουμε όχι μόνο στο γνωστικό αλλά και στο ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι (που το σχολείο αποτελεί μια μόνο πλευρά), να μην υπάρχει καμία προστασία της παιδαγωγικής μας υπόστασης, να καλλιεργείται με έντεχνο και μεθοδευμένο τρόπο, χάριν του κοινωνικού αυτοματισμού, η όχι ενίσχυση αλλά στοχοποίηση του εκπαιδευτικού. Αυτή η κατάσταση οδηγεί πλέον και σε περιστατικά ανοιχτών επιθέσεων τόσο φραστικών ακόμα και δημόσια, όσο και σε περιστατικά βιαιοπραγίας. Φτάνει πια. Ως εδώ. Τώρα θα ακουστούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών.

Στις 21 Οκτωβρίου απεργούμε για αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης των εκπαιδευτικών ενάντια στους μισθούς εξαθλίωσης και στην ακρίβεια. Απαιτούμε να ζούμε αξιοπρεπώς από τον μισθό μας! Τη στιγμή που η ακρίβεια συνεχώς καλπάζει, οι μισθοί μας έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική τους δύναμη! Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί καλούνται να ζήσουν με μισθούς που δεν ξεπερνούν τα 1.000€. Χρειάζεται πραγματικά μεγάλο θράσος, η κυβέρνηση να ανακοινώνει πλεονάσματα, την «πρόωρη αποπληρωμή χρέους» που προέρχονται από τη μεγάλη ακρίβεια, την άδικη φορολογία του λαού, τους τσακισμένους μισθούς, τις τραγικές ελλείψεις σε όλους τους κοινωνικούς τομείς και την ίδια στιγμή να ψεύδονται πως δεν υπάρχουν χρήματα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας.

Μας προκαλεί οργή και αγανάκτηση η απόφαση του ΣτΕ, πως ο 13ος και 14ος μισθός δεν χρειάζεται να επανέλθουν μιας και «οι δημόσιοι υπάλληλοι διαβιούν αξιοπρεπώς».

Αγωνιζόμαστε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Άμεσα να επιστραφεί ο 13ος -14ος μισθός και το μισθολογικό κλιμάκιο του 2016-17. Να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλο τον κλάδο, που θα κατοχυρώνει κρίσιμα εργασιακά δικαιώματα. Να εξισωθούν τα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Άμεσα να κατοχυρωθεί 9μηνη άδεια ανατροφής για τις/τους αναπληρώτριες/τές. Να εξισωθεί το ωράριο των Νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ολιγοθέσια με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και συνολικά να εξισωθεί το ωράριο της Πρωτοβάθμιας με αυτό της Δευτεροβάθμιας. Να προστατευθούν οι εκπαιδευτικοί κατά την άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου. Κατάργηση του ν.4823/’21 της αξιολόγησης. Κατάργηση των προβλέψεων του ν. 5225/2025 του νέου Πειθαρχικού Δικαίου. Άμεση παύση των διώξεων/πειθαρχικών ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών που αγωνίζονται με βάση τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.

Στις 21 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων στην εκπαίδευση, με τους οποίους οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί προσπαθούν να μορφώσουν τους/τις μαθητές/τριες. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α επιχειρεί να «κουκουλώσει» τα χιλιάδες κενά με συμπτύξεις τμημάτων, αναθέσεις μαθημάτων ανεξάρτητα από την ειδικότητα του/της κάθε εκπαιδευτικού, υποχρεωτικές υπερωρίες, ως και υποχρεωτικές μετακινήσεις παιδιών!

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κανονικότητα το «στοίβαγμα» 25 και πλέον μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα, τα δεκάδες χιλιάδες κενά να κοστίζουν εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες για τα παιδιά μας, τα κτήρια να είναι ασυντήρητα και χωρίς αντισεισμικούς ελέγχους, μετρώντας καθημερινά περιστατικά που βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τελευταίο παράδειγμα, η διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας , όπου από την άμεση παρέμβαση των εκπαιδευτικών και των σωματείων μας αποφεύχθηκαν τα χειρότερα!

Ζητούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων με ευθύνη του κράτους. Να χρηματοδοτηθούν τα σχολεία από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος των πραγματικών αναγκών τους. Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά με τους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να πάρει πίσω όλες τις αντιπαιδαγωγικές συμπτύξεις τμημάτων. Αίτημα του κλάδου είναι 15 μαθητές/τριες ανά τμήμα για το νηπιαγωγείο και 20 μαθητές/τριες για το δημοτικό σχολείο.

Στις 21 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ενάντια στην προσπάθεια εκφοβισμού μέσα από το νέο πειθαρχικό. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ο εκπαιδευτικός να μην έχει «φωνή», να σκύβει και να μην αγωνίζεται θα πέσει στο κενό! Όπως στο κενό έπεσε η προσπάθεια να τρομοκρατηθεί ένας ολόκληρος κλάδος με την επιχειρούμενη αντιεπιστημονική και αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Απόδειξη είναι οι δεκάδες απαλλακτικές αποφάσεις που αρχίζουν και δημοσιεύονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, απέναντι στην οξυμένη επίθεση της κυβέρνησης της Ν.Δ. και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επιβάλλεται να προτάξουμε τις διεκδικήσεις μας για την ικανοποίηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, για το έργο και την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. Με αποφασιστικότητα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, με ενότητα και μαχητικότητα, μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για να έχουμε κατακτήσεις και νίκες, ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.

Πέρα από τα μέτρα που κάθε Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. μπορεί να πάρει για την καλύτερη οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας, στο πλαίσιο των κεντρικών δράσεων της Δ.Ο.Ε. για την καλύτερη προετοιμασία της, θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές συσκέψεις την επόμενη περίοδο, με παρουσία των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και των αιρετών του κλάδου».

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

«Η κατάσταση στα σχολεία δεν πάει άλλο.

Εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον 15000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα. Μαθήματα χάνονται, τμήματα συμπτύσσονται, μαθητές/τριες στοιβάζονται σε τμήματα των 25, 26 και 27 παιδιών, ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες ή να εργάζονται σε 3, 4 και 5 σχολικές μονάδες!

Τα σχολεία λειτουργούν με ανεπαρκή χρηματοδότηση. Οι ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό μεγαλώνουν, ενώ πολλά σχολικά κτίρια παραμένουν ασυντήρητα, χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφάλεια μαθητών/τριών & εκπαιδευτικών, γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη τεράστια προβλήματα (Γκράβα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ξάνθη, Λαμία, Σέρρες, Αγίους Αναργύρους, κ.ά). Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος θέρμανσης θα έχουν σαν αποτέλεσμα παγωμένα σχολεία και σπίτια.

Την ίδια στιγμή, οι μισθοί μας εξαντλούνται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας. Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και ενοίκια εξανεμίζει το εισόδημά μας. Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές/τριες συνάδελφοι/ισσες καλούνται να πληρώνουν πανάκριβα ενοίκια και μετακινήσεις για να μπορέσουν απλώς να εργαστούν, ιδιαίτερα στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές.

Δεν αποδεχόμαστε ως «κανονικότητα» ο/η εκπαιδευτικός να μην μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τον μισθό του.

Παράλληλα συνεχίζεται η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, η υποβάθμιση της παιδαγωγικής μας υπόστασης, η εργασιακή εξουθένωση, οι διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος συναδέλφων/ισσών, για τη συνδικαλιστική τους δράση.

Απέναντι στα πραγματικά προβλήματα των σχολείων, η κυβέρνηση απαντά με ενίσχυση της κατηγοριοποίησης, με Πρότυπα, Ωνάσεια, τμήματα Διεθνούς απολυτηρίου (IB), και ένα σχολείο που διαφοροποιείται όλο και περισσότερο ανάλογα με την περιοχή και τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών, στην κατεύθυνση της προώθησης της “αυτονομίας της σχολικής μονάδας”, της αποδέσμευσης δηλαδή του κράτους από την υποχρέωση χρηματοδότησης των σχολείων και τον εξαναγκασμό τους στο κυνήγι των χορηγών στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα σχεδιάζει νέες αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα αποφοίτησης και πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, («Εθνικό Απολυτήριο»), ενισχύοντας τον εξεταστικό χαρακτήρα του σχολείου, αντί να αντιμετωπίζει τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας.

Στις 21 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να έχουμε σύγχρονα, ασφαλή σχολεία, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, εκπαιδευτικούς που ζουν αξιοπρεπώς και δημόσια δωρεάν Παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών.

ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΑΣ!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Άμεση κάλυψη όλων των κενών με τις αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους/ες. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα σε αναπληρωτές/τριες! Όχι στην προπληρωμένη κάρτα ανεργίας.

Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα. 20 μαθητές στα τμήματα γενικής παιδείας, 15 στα τμήματα προσανατολισμού, 10 στα εργαστήρια. Να ανακληθούν όλες οι συμπτύξεις τμημάτων.

Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Όχι στην κατηγοριοποίηση, και τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του Λυκείου με το Εθνικό Απολυτήριο, κατάργηση του IB και των Ωνασείων

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη εκπαιδευτικών και γονιών για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσεισμικών ελέγχων, συντήρησης και ανέγερσης νέων σχολείων με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Επιστροφή του Μ.Κ. της διετίας 2016–2017. Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα.

Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Πλήρης σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια υπηρεσίας. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Μέτρα για τη στέγαση και τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών. Επίδομα στέγασης, αξιοποίηση δημόσιων υποδομών για κατοικίες εκπαιδευτικών, δωρεάν μετακίνηση από και προς τον τόπο εργασίας, ατέλεια σε διόδια και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Να αποσυρθεί η Υπουργική Απόφαση για τις σχολικές εκδρομές, που φορτώνει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία και ευθύνη στις πλάτες των εκπαιδευτικών.

Να σταματήσει η αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και η κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Να καταργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση (ν. 4823/21, Υ.Α. 9950/ΓΔ5/23). Μονιμοποίηση/έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων όλων των νεοδιόριστων χωρίς αξιολόγηση.

Άμεση παύση όλων των πειθαρχικών διώξεων που συνδέονται με τη συνδικαλιστική δράση.

Καμία εμπλοκή της χώρας στους πολέμους και στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Τα χρήματα να δοθούν στις ανάγκες του λαού, στην Παιδεία, στην Υγεία και στους μισθούς.

Διευκρινίζουμε ότι η στάση εργασίας αφορά και τα σχολεία που λειτουργούν σε απογευματινή ή εσπερινή βάρδια. Συγκεκριμένα το ΔΣ της ΟΛΜΕ κηρύσσει στάση εργασίας από τις 14.00 έως τις 17.00 για τα σχολεία που λειτουργούν εκείνες τις ώρες και από τις 18.00 έως τις 21.00 για τα εσπερινά. Ταυτόχρονα καλεί τις ΕΛΜΕ να καλύψουν με αντίστοιχη στάση εργασίας το υπόλοιπο του ωραρίου των σχολείων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ! ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

12:00 στα Προπύλαια στην Αθήνα και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

Για το σχολείο και τη ζωή που έχουμε ανάγκη! Για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας!

Για την αξιοπρέπεια του/της εκπαιδευτικού!».

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