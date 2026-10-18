Απεργία έχουν προκηρύξει δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι εκπαιδευτικοί

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Απεργία έχουν προκηρύξει δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκηρύσσουν απεργία στις 21 Οκτωβρίου για καλύτερους όρους διαβίωσης και αυξήσεις στους μισθούς τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική δύναμη των μισθών τους και ζητούν την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού.
  • Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού προκαλεί οργή στον κλάδο.
  • Απαιτούν υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας που θα εξασφαλίζει εργασιακά δικαιώματα και ισότητα μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
  • Την ίδια μέρα, κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση της ΟΛΜΕ.
Snapshot powered by AI

Σε πανελλαδική απεργία προχωρά την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ο κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή της η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας: «Στις 21 Οκτωβρίου απεργούμε για αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης των εκπαιδευτικών ενάντια στους μισθούς εξαθλίωσης και στην ακρίβεια. Απαιτούμε να ζούμε αξιοπρεπώς από τον μισθό μας! Τη στιγμή που η ακρίβεια συνεχώς καλπάζει, οι μισθοί μας έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική τους δύναμη!

Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί καλούνται να ζήσουν με μισθούς που δεν ξεπερνούν τα 1.000€. Χρειάζεται πραγματικά μεγάλο θράσος, η κυβέρνηση να ανακοινώνει πλεονάσματα, την «πρόωρη αποπληρωμή χρέους» που προέρχονται από τη μεγάλη ακρίβεια, την άδικη φορολογία του λαού, τους τσακισμένους μισθούς, τις τραγικές ελλείψεις σε όλους τους κοινωνικούς τομείς και την ίδια στιγμή να ψεύδονται πως δεν υπάρχουν χρήματα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας.

Μας προκαλεί οργή και αγανάκτηση η απόφαση του ΣτΕ, πως ο 13ος και 14ος μισθός δεν χρειάζεται να επανέλθουν μιας και “οι δημόσιοι υπάλληλοι διαβιούν αξιοπρεπώς”.

Αγωνιζόμαστε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Άμεσα να επιστραφεί ο 13ος -14ος μισθός και το μισθολογικό κλιμάκιο του 2016-17. Να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλο τον κλάδο, που θα κατοχυρώνει κρίσιμα εργασιακά δικαιώματα. Να εξισωθούν τα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα 21 Οκτωβρίου, κινητοποιούνται και οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση της ΟΛΜΕ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:02ΥΓΕΙΑ

Γιατί νιώθετε σαν να έχετε ξαναζήσει κάτι που συμβαίνει τώρα: Τι είναι το «ντεζαβού» (déjà vu)

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Οι ελληνικές προτάσεις για την ενέργεια πήραν έγκριση από τους Ευρωπαίους ηγέτες»

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία «φλέγεται» - Σχεδόν 800.000 πολίτες στους δρόμους της χώρας κατά του «υψηλού κόστους ζωής»

09:55WHAT THE FACT

Ο πιο στοιχειωμένος δρόμος στον κόσμο: «Φαντάσματα εμφανίστηκαν σε τρομακτικές μορφές»

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με «μαϊμού»πακέτα και αντικαταβολή – Θύμα συγγενικό πρόσωπο της Κατερίνας Ζαρίφη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στα στενά του Ορμούζ: Ιρανοί... ψαρεύουν iPhone και αρώματα από βυθισμένα κοντέινερ

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία έχουν προκηρύξει δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

09:22WHAT THE FACT

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άνοιξε ο δρόμος για την αποκατάσταση των ζημιών σε διαμερίσματα από το μετρό

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai εκπαιδεύει ρομπότ για να εργαστούν στα εργοστάσιά της

09:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Οι Έλληνες «κόβουν» από το τραπέζι ελαιόλαδο, κρέας και ψωμί – Τι δείχνουν οι έρευνες

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων σε επιστήμονα που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση

08:53ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Έρχεται νέα επέκταση στις 16 Νοεμβρίου - Ποιοι κλάδοι θα συμπεριληφθούν

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Ο πόλεμος πλησιάζει την Ευρώπη - Ο ρόλος της Μαύρης Θάλασσας και το «άρθρο 4» του ΝΑΤΟ

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Sony: Τέλος εποχής για τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Ελληνίδα καθηγήτρια του MIT που θέλει να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση των data centers

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Το Super El Niño αποκτά ένα δεύτερο «πλοκάμι» – Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στον Ιερό Ναό η μητέρα του για το 40ήμερο μνημόσυνο - Πώς θα γίνει η τελετή στη Νίκαια

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν του έκανα πλασμαφαίρεση» - Η νέα υπερασπιστική γραμμή της Γάκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

09:22WHAT THE FACT

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκος Λεβέντης: «Μήπως έχεις καταστροφέα εγγράφων;» - Νέες αποκαλύψεις για το θρίλερ του 251 ΓΝΑ

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Sony: Τέλος εποχής για τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν του έκανα πλασμαφαίρεση» - Η νέα υπερασπιστική γραμμή της Γάκα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κρητική urban τοιχογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στην καρδιά της πόλης

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Το Super El Niño αποκτά ένα δεύτερο «πλοκάμι» – Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στα στενά του Ορμούζ: Ιρανοί... ψαρεύουν iPhone και αρώματα από βυθισμένα κοντέινερ

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στον Ιερό Ναό η μητέρα του για το 40ήμερο μνημόσυνο - Πώς θα γίνει η τελετή στη Νίκαια

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση μισθού για όλους από τον Απρίλιο: Αναλυτικά παραδείγματα, πόσο μειώνονται οι εισφορές

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μικρή «ανάσα» από τις βροχές για την Ελλάδα - Πότε έρχεται νέα μεταβολή του καιρού

14:35WHAT THE FACT

«Ριφιφί»: Τι απέγιναν τα 100 εκατομμύρια δραχμές για τον μικρό Παναγιώτη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Γαλλία: 1200 συλλήψεις, καταστροφές και όργιο λεηλασιών - Ντόμινο σε Ιταλία, Βέλγιο και Αλβανία

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια

07:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Επιστροφή Ναν και αναζήτηση αντίδρασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ