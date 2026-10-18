Απεργία έχουν προκηρύξει δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Snapshot Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκηρύσσουν απεργία στις 21 Οκτωβρίου για καλύτερους όρους διαβίωσης και αυξήσεις στους μισθούς τους.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική δύναμη των μισθών τους και ζητούν την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού προκαλεί οργή στον κλάδο.

Απαιτούν υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας που θα εξασφαλίζει εργασιακά δικαιώματα και ισότητα μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Την ίδια μέρα, κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση της ΟΛΜΕ. Snapshot powered by AI

Σε πανελλαδική απεργία προχωρά την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ο κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή της η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας: «Στις 21 Οκτωβρίου απεργούμε για αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης των εκπαιδευτικών ενάντια στους μισθούς εξαθλίωσης και στην ακρίβεια. Απαιτούμε να ζούμε αξιοπρεπώς από τον μισθό μας! Τη στιγμή που η ακρίβεια συνεχώς καλπάζει, οι μισθοί μας έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική τους δύναμη!

Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί καλούνται να ζήσουν με μισθούς που δεν ξεπερνούν τα 1.000€. Χρειάζεται πραγματικά μεγάλο θράσος, η κυβέρνηση να ανακοινώνει πλεονάσματα, την «πρόωρη αποπληρωμή χρέους» που προέρχονται από τη μεγάλη ακρίβεια, την άδικη φορολογία του λαού, τους τσακισμένους μισθούς, τις τραγικές ελλείψεις σε όλους τους κοινωνικούς τομείς και την ίδια στιγμή να ψεύδονται πως δεν υπάρχουν χρήματα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας.

Μας προκαλεί οργή και αγανάκτηση η απόφαση του ΣτΕ, πως ο 13ος και 14ος μισθός δεν χρειάζεται να επανέλθουν μιας και “οι δημόσιοι υπάλληλοι διαβιούν αξιοπρεπώς”.

Αγωνιζόμαστε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Άμεσα να επιστραφεί ο 13ος -14ος μισθός και το μισθολογικό κλιμάκιο του 2016-17. Να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλο τον κλάδο, που θα κατοχυρώνει κρίσιμα εργασιακά δικαιώματα. Να εξισωθούν τα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα 21 Οκτωβρίου, κινητοποιούνται και οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση της ΟΛΜΕ.

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