Απεργία στις 25 Νοεμβρίου προκηρύσσει η ΑΔΕΔΥ - 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση

Snapshot Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τις 25 Νοεμβρίου με αιτήματα αυξήσεων μισθών και προστασίας από την ακρίβεια.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει επίσης αποφασίσει απεργία την ίδια μέρα, ενώ εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες προετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Οι εργαζόμενοι ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και της ακρίβειας.

Η ΑΔΕΔΥ συμμετέχει σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών στις 7 Νοεμβρίου με αιχμή τα μέτρα κατά της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας. Snapshot powered by AI

Πανελλαδική 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ, καλώντας τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς και την προστασία του εισοδήματός τους από την ακρίβεια.

Απόφαση για απεργία την ίδια ημέρα έχει λάβει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ενώ εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα προετοιμάζουν κινητοποιήσεις, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής σε περισσότερους κλάδους εργαζομένων.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, καθώς και η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, ζητούν την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Βασικό αίτημα αποτελεί, επίσης, η λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.

Η ΑΔΕΔΥ έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 11:00, με αιχμή τα μέτρα κατά της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας.

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