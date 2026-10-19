Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι απεργούν - Πού θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις

Σε 24ωρη απεργία καλούν οι εκπαιδευτικοί με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και άλλων σωμτείων

Ελένη Ευστρατίου

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι απεργούν - Πού θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 21 Οκτωρίου πραγματοποιείται 24ωρη απεργία με συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών και άλλων κλάδων.
  • Στην απεργία συμμετέχουν η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, η ΟΛΜΕ, η ΟΕΝΓΕ και το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Συγκεντρώσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις, με κεντρική συγκέντρωση των εκπαιδευτικών και φοιτητών στα Προπύλαια στις 12:00.
  • Η ΟΕΝΓΕ καλεί σε συγκέντρωση στο υπουργείο Οικονομικών στις 12:00 και οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό έξω από το υπουργείο Πολιτισμού στις 10:30.
  • Οι συνταξιούχοι οργανώνουν συγκεντρώσεις σε κεντρικά σημεία πολλών πόλεων, όπως στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα στις 10:00.
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Σε γενικευμένη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σωματεία και φορείς την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Μετά την ανακοίνωση 24ης απεργίας από τους εκπαιδευτικούς, με τη συμμετοχή φοιτητών και μαθητών, περισσότεροι κλάδοι ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους.

Έως τώρα έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργία της Τετάρτης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) και το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα, συγκεντρώσεις προγραμματίζουν και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.

Τη συμμετοχή στην απεργία έχουν ανακοινώσει και η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Που θα γίνουν οι συγκεντρώσεις:

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι και οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 12:00. Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:30, στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί και στη Σάμο, στις 11:00 στην πλατεία Πυθαγόρα.

Η ΓΣΕΕ ανακοίνωσε συγκέντρωση στις 11:00 στο Πεδίον του Άρεως.

Η ΟΕΝΓΕ καλεί σε συγκέντρωση στην Αθήνα στις 12:00, στο υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεντρώσεις ακόμα θα γίνουν μεταξύ άλλων σε Πάτρα (11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο), Αγρίνιο (11 π.μ. στην κεντρική πλατεία), Αργοστόλι (10.30 π.μ. στην πλατεία Βαλλιάνου), Πύργος (11 π.μ. στην πύλη του Νοσοκομείου), Αμαλιάδα ( 11 π.μ. στην πύλη του Νοσοκομείου), Γιάννενα (12 μ., στην Περιφέρεια), Αρτα (11 π.μ. στο Γενικό Νοσοκομείο), Λευκάδα (12 μ. πλατεία Αγίου Μηνά).

Οι εργαζόμενοι στον χώρο του Πολιτισμού καλούν σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20), στις 10.30 π.μ.

Οι συνταξιούχοι συγκεντρώνονται στις 10:00 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, με κινητοποιήσεις να οργανώνονται και σε: Θεσσαλονίκη (10:30, Άγαλμα Βενιζέλου), Λάρισα (10:30, Κεντρική πλατεία), Τρίπολη (11:00 Πλατεία Πετρινού), Ηράκλειο(11:00, πλατεία Λιονταριών), καθώς και σε Προλεμαΐδα, Αλεξανδρούπολη, Πύργο και Λειβαδιά.

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