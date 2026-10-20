Σύνταγμα: Έστησαν ξανά σκηνές οι φοιτητές - Ξεκίνησε το διήμερο κινητοποιήσεων

Φοιτητές τοποθέτησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, ξεκινώντας διήμερο κινητοποιήσεων για τη δημόσια εκπαίδευση και τη φοιτητική μέριμνα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σύνταγμα: Έστησαν ξανά σκηνές οι φοιτητές - Ξεκίνησε το διήμερο κινητοποιήσεων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε πάνω από 50 πόλεις, με κεντρικά σημεία τα Προπύλαια στην Αθήνα και το Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.
  • Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, με 24ωρη απεργία από τη ΔΟΕ και στάσεις εργασίας από την ΟΛΜΕ.
  • Η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας για τους εργαζόμενους του Δημοσίου, καλώντας σε συμμετοχή στα συλλαλητήρια.
  • Οι κινητοποιήσεις εστιάζουν σε θέματα δημόσιας παιδείας, συνθηκών φοίτησης και στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
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Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος τοποθέτησαν φοιτητές λίγο πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης (20/10), δίνοντας το έναυσμα για ένα διήμερο κινητοποιήσεων στην Αθήνα με επίκεντρο τη δημόσια εκπαίδευση, το αυξημένο κόστος σπουδών και την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας.

Φοιτητες - Σύνταγμα

Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστησαν φοιτητές λίγο πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης, στο πλαίσιο του διημέρου κινητοποιήσεων.

Η πλατεία άρχισε να μετατρέπεται σε χώρο προσωρινής κατασκήνωσης, καθώς οι φοιτητές επέστρεψαν με σκηνές, στο πλαίσιο των δράσεων διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματιστεί.

Για το απόγευμα είχε ανακοινωθεί συγκέντρωση στις 18:00, συνοδευόμενη από συναυλία.

Φοιτητες - Σύνταγμα

Οι φοιτητές επέστρεψαν με σκηνές στο Σύνταγμα, ξεκινώντας τις κινητοποιήσεις τους για τη δημόσια παιδεία και τη φοιτητική μέριμνα.

Newsbomb.gr

Συλλαλητήρια σε περισσότερες από 50 πόλεις την Τετάρτη

Για αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 50 πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα, το κάλεσμα έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΚΗΝΕΣ

Οι σκηνές επέστρεψαν στο Σύνταγμα, καθώς οι φοιτητικές δράσεις διαμαρτυρίας ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης, ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου της Τετάρτης

Newsbomb.gr

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάσεις εργασίας, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των κατά τόπους ΕΛΜΕ, μετατρέπονται σε 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Φοιτητες - Σύνταγμα

Οι σκηνές επέστρεψαν στο Σύνταγμα, καθώς οι φοιτητικές δράσεις διαμαρτυρίας ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης, ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου της Τετάρτης

Newsbomb.gr

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει εξαγγείλει τρίωρη στάση εργασίας, απευθύνοντας κάλεσμα στους εργαζόμενους του Δημοσίου να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια.

Σύνταγμα - Σκηνές

Λίγο πριν από τις 18:00, φοιτητές άρχισαν να στήνουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας την έναρξη των κινητοποιήσεων στην Αθήνα

Newsbomb.gr

Με τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται σε όλη τη χώρα, φοιτητές και εκπαιδευτικοί θέτουν στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τη δημόσια παιδεία, τις συνθήκες φοίτησης και τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σύνταγμα - Σκηνές

Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος τοποθέτησαν φοιτητές λίγο πριν από τις 18:00 την Τρίτη, στο πλαίσιο του διημέρου κινητοποιήσεων

Newsbomb.gr

Δείτε βίντεο από την πλατεία Συντάγματος:

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