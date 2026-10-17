Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Πόρτο - Σκηνές στις πλατείες για το δικαίωμα στη στέγαση

Snapshot Εκατοντάδες διαδηλωτές στήσανε σκηνές στην πλατεία Ντομ Ζοάο Α΄ στο Πόρτο, διεκδικώντας το δικαίωμα στη στέγαση, με κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις της Πορτογαλίας όπως η Λισαβόνα, η Κοΐμπρα και το Φάρο.

Περίπου 3.000 άτομα συμμετείχαν σε πορεία που οργάνωσε η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGTP στο Πόρτο, με σύνθημα για υψηλότερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις και δημόσιες υπηρεσίες ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής.

Νέοι του κινήματος για τη στέγαση κράτησαν πλακάτ και μια σκηνή-σύμβολο του αγώνα τους, ενώ η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη που η πλατεία δεν επαρκούσε για όλους τους συγκεντρωμένους.

Αστυνομική επέμβαση τα ξημερώματα της Πέμπτης προκάλεσε 39 τραυματισμούς, ενώ οι διαδηλωτές κοιμούνταν στις σκηνές τους, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι η κινητοποίηση ήταν ειρηνική, ενώ η Αστυνομία αναφέρει ότι υπήρξε αντίσταση.

Η διαμαρτυρία ξεκίνησε με κατασκήνωση την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίστηκε με παρεμβάσεις δημοτικών υπηρεσιών και διαδηλώσεις, αποσπώντας ευρεία συμπάθεια από τους πολίτες. Snapshot powered by AI

Εκατοντάδες άνθρωποι έστησαν σκηνές το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Ντομ Ζοάο Α΄, στο Πόρτο, διαμαρτυρόμενοι για το δικαίωμα στη στέγαση, όπως είχε συμβεί σχεδόν καθημερινά στη διάρκεια της εβδομάδας. Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν το Σάββατο σε αρκετές πόλεις της Πορτογαλίας, μεταξύ των οποίων η Λισαβόνα, η Κοΐμπρα και το Φάρο.

Στη Λισαβόνα στήθηκαν δεκάδες σκηνές στην πλατεία Ροσίο.

Στο Πόρτο, πολλές χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία που διοργάνωσε η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGTP. Ανάμεσά τους βρίσκονταν περίπου 100 νέοι του κινήματος για τη στέγαση, τους οποίους οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα όταν έφθασαν στην πλατεία Ντομ Ζοάο Α΄.

Με σύνθημα «Υψηλότεροι μισθοί, καλύτερες συντάξεις και δημόσιες υπηρεσίες - Ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής - Νέα πορεία για την Πορτογαλία», η διαδήλωση συγκέντρωσε πλήθος κόσμου. Η οδός Σάντα Καταρίνα γέμισε από την πλατεία Μπατάλια έως τη διασταύρωση με την οδό Φερνάντες Τομάς, καθώς η πορεία κατευθυνόταν προς την πλατεία που βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων της τελευταίας εβδομάδας.

Οι περίπου 100 νέοι του κινήματος για τη στέγαση βρίσκονταν στο δεύτερο μισό της πορείας, κρατώντας πλακάτ και μεταφέροντας μια σκηνή, που έχει γίνει σύμβολο του αγώνα τους.

Η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη ώστε η πλατεία δεν επαρκούσε, με αρκετούς συγκεντρωμένους να παρακολουθούν τις ομιλίες από τα γύρω πεζοδρόμια.

Τη συμπάθεια των πολιτών προς το κίνημα αποτύπωσε και ένα περιστατικό που κατέγραψε το πορτογαλικό πρακτορείο Lusa στην πλατεία Μπατάλια. Ξεναγός εξηγούσε σε ομάδα τουριστών, οι οποίοι ρωτούσαν τι συνέβαινε και γιατί είχε συγκεντρωθεί τόσος κόσμος, το ιστορικό της διαμαρτυρίας.

Μιλώντας στα αγγλικά, περιέγραψε την αστυνομική επέμβαση τα ξημερώματα της Πέμπτης, η οποία προκάλεσε 39 τραυματισμούς, ενώ οι νέοι κοιμούνταν στις σκηνές τους. Όπως ανέφερε, οι συμμετέχοντες δεν είχαν προκαλέσει επεισόδια.

Το βράδυ της Πέμπτης, από τις 19.00, περίπου 3.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαδηλώσουν υπέρ του δικαιώματος στη στέγαση. Είχε προηγηθεί η κατασκήνωση διαμαρτυρίας που ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο, η παρέμβαση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας τη Δευτέρα και, στη συνέχεια, η αστυνομική έφοδος τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι διοργανωτές επιμένουν ότι η κινητοποίηση ήταν εξαρχής ειρηνική. Από την πλευρά της, η πορτογαλική Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας (PSP) υποστηρίζει ότι υπήρξε «αντίσταση».

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