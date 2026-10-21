Louis Vuitton, Dior, IWC, Alven κατέβασαν ρολά στη Βουκουρεστίου λίγο πριν την απεργία

Snapshot Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα ξεκινά στις 12:00 με προσυγκέντρωση στα Προπύλαια.

Πολλά καταστήματα στη Βουκουρεστίου κλείνουν ή τοποθετούν προθήκες στο εξωτερικό για προστασία.

Ο φόβος επεισοδίων αυξάνεται μετά τις λεηλασίες καταστημάτων στη Γαλλία.

Υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενα εκτεταμένα επεισόδια κατά τη διάρκεια της απεργίας. Snapshot powered by AI

Στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης ξεκινάει το πανεκπαιδευτικό συλληλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, με την προσυγκέντρωση να είναι προγραμματισμένη στα Προπύλαια.

Υπό τον φόβο επεισοδίων, αρκετά είναι τα καταστήματα που κλείνουν ή τοποθετούν προθήκες στο εξωτερικό, κυρίως στην οδό Βουκουρεστίου, ώστε να μην υποστούν ζημιές.

Μετά τις εικόνες στη Γαλλία, όπου διαδηλωτές λεηλάτησαν καταστήματα, είναι γενικευμένος ο φόβος ότι ενδέχεται να ξεσπάσουν εκτεταμένα επεισόδια και στη χώρα μας, στο περιθώριο της σημερινής απεργίας.

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