Louis Vuitton, Dior, IWC, Alven κατέβασαν ρολά στη Βουκουρεστίου λίγο πριν την απεργία
Με προθήκες στο εξωτερικό τους τα περισσότερα καταστήματα
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- Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα ξεκινά στις 12:00 με προσυγκέντρωση στα Προπύλαια.
- Πολλά καταστήματα στη Βουκουρεστίου κλείνουν ή τοποθετούν προθήκες στο εξωτερικό για προστασία.
- Ο φόβος επεισοδίων αυξάνεται μετά τις λεηλασίες καταστημάτων στη Γαλλία.
- Υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενα εκτεταμένα επεισόδια κατά τη διάρκεια της απεργίας.
Στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης ξεκινάει το πανεκπαιδευτικό συλληλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, με την προσυγκέντρωση να είναι προγραμματισμένη στα Προπύλαια.
Υπό τον φόβο επεισοδίων, αρκετά είναι τα καταστήματα που κλείνουν ή τοποθετούν προθήκες στο εξωτερικό, κυρίως στην οδό Βουκουρεστίου, ώστε να μην υποστούν ζημιές.
Μετά τις εικόνες στη Γαλλία, όπου διαδηλωτές λεηλάτησαν καταστήματα, είναι γενικευμένος ο φόβος ότι ενδέχεται να ξεσπάσουν εκτεταμένα επεισόδια και στη χώρα μας, στο περιθώριο της σημερινής απεργίας.
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