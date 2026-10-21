Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Ένταση μεταξύ διαδηλωτών για το ποιο μπλοκ θα προπορευτεί

Snapshot Στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σημειώθηκε ένταση μεταξύ δύο μπλοκ διαδηλωτών για το ποιο πανό θα προπορευτεί στην πορεία.

Η αντιπαράθεση κατέληξε σε σωματική σύγκρουση, με έναν διαδηλωτή να βρεθεί στο έδαφος.

Ο διαδηλωτής που έπεσε αποχώρησε από το σημείο λίγο αργότερα και ήταν καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Σταδίου, κοντά στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η ένταση διήρκεσε λίγα λεπτά και δεν προκάλεσε περαιτέρω επεισόδια. Snapshot powered by AI

Ένταση μεταξύ διαδηλωτών σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:00 μεσημέρι κατά τη διαρκεια του μεγάλου πανεκπαιδευτικου συλλαλητηρίου.

Αιτία ήταν η αντιπαράθεση δύο μπλοκ διαδηλωτών για το ποιο πανό θα προπορευτεί στην πορεία με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές να πιαστούν στα χέρια.

Η αντιπαράθεση διήρκεσε λίγα λεπτα, ωστόσο ένας διαδηλωτής βρέθηκε στο έδαφος, αν και αποχώρησε από το σημείο λίγο αργότερα καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Σταδίου λίγο πριν την πλατεία Κλαυθμώνος.

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