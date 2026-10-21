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LIVE BLOG: Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις από την απεργία στο κέντρο της Αθήνας

Σωτήρης Σκουλούδης

LIVE BLOG: Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιείται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών φορέων.
  • Φοιτητικά μπλοκ έχουν διανυκτερεύσει στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτυρόμενα για το κόστος σπουδών και τη στεγαστική κρίση.
  • Συμμετέχουν η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ με 24ωρη απεργία, η ΟΛΜΕ με τρίωρη στάση εργασίας και η ΑΔΕΔΥ με στάση εργασίας έως το τέλος της βάρδιας.
  • Λόγω της πορείας, εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ο σταθμός Μετρό «Πανεπιστήμιο» παραμένει κλειστός.
  • Τα βασικά αιτήματα αφορούν αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία, μέτρα για το κόστος διαβίωσης και τη στέγαση, μόνιμους διορισμούς και ασφαλείς σχολικές υποδομές.
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Βίντεο και φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με τη μαθητική, φοιτητική και εκπαιδευτική κοινότητα να δίνει το «παρών» στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Στη διαμαρτυρία στα Προπύλαια έχουν συγκεντρωθεί μαθητικές επιτροπές από ολόκληρη την Αττική, καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι. Μάλιστα, ορισμένα φοιτητικά μπλοκ διανυκτέρευσαν από το βράδυ της Τρίτης στην πλατεία Συντάγματος στήνοντας σκηνές, διαμαρτυρόμενα για το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και τη στεγαστική κρίση.

Στο απεργιακό μέτωπο δίνουν το «παρών» η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) με 24ωρη απεργία. Παράλληλα, η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί τρίωρη στάση εργασίας (11:00-14:00), η οποία καλύπτεται για τις πρωινές ώρες (08:00-11:00) από τις τοπικές ΕΛΜΕ.

Την κινητοποίηση στηρίζει και η ΑΔΕΔΥ με στάση εργασίας έως τη λήξη της βάρδιας, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρίσκονται οι Νοσοκομειακοί Γιατροί (ΟΕΝΓΕ) με 24ωρη απεργία, καθώς και το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. Την ίδια ώρα, ξεχωριστή πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας πραγματοποιούν και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.

Λόγω της πορείας, η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο, με αρκετούς δρόμους να είναι κλειστοί, ενώ με εντολή της Αστυνομίας ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» παραμένει κλειστός και οι συρμοί διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης

Στην αιχμή των διεκδικήσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας βρίσκονται:

  • Η γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία.
  • Η λήψη μέτρων για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης και της φοιτητικής στέγης.
  • Η άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς.
  • Η διασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υποδομών.

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