Τηλεθέαση: Λιάγκας, Σκορδά ή Super Κατερίνα; «Μάχη» για την πρωτιά

Με μικρή διαφορά και ενδιαφέρουσες ανατροπές κρίθηκε η πρωτιά στην πρωινή ζώνη της Τρίτης.

Χαρακτηριστικά, η εκπομπή του MEGA «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά κατέγραψε 10,8% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό. Σε απόσταση αναπνοής η «Super Κατερίνα», έκανε 10,4% στο σύνολο και 11,9% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, μπορεί να σημείωσε 13,6% στο σύνολο όμως στο δυναμικό κοινό… έπεσε στο 6,5%.

Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 6,6% του συνόλου και στο 7,1% του δυναμικού κοινού. Η κοινωνική εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήρε το lead in, έκανε 8,5% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό.

Στο ενημερωτικό μετερίζι του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στο 16,3% του συνόλου και στο 7,1% του δυναμικού κοινού. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 12% στο σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο OPEN, το «10 Παντού» έχει «κλειδώσει» το διψήφιο νούμερο στο σύνολο. Χθες, έκανε 10,3% στο σύνολο και 7,9% στο δυναμικό κοινό.

