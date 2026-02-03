Επστάιν: «Την έχουν πραγματικά πατήσει», έγραφε σε email για Τσίπρα και Βαρουφάκη

Με την ελληνική οικονομία ασχολήθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης ο χρηματιστής, Τζέφρι Επστάιν, όπως αποκαλύπτουν τα emails που έστελνε εκείνη την περίοδο.

Ανάμεσα στα 3,5 εκατομμύρια έγγραφα για την υπόθεση Επστάιν που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υπάρχει και ένα email τον Ιούλιο του 2015 αμέσως μετά την παραίτηση του Γιάνη Βαρουφάκη από την θέση του υπουργού Οικονομικών.

Η Γαλλίδα τραπεζίτης Αριάν ντε Ρότσιλντ στέλνει μήνυμα στον Επστάιν και γράφει: «Ακούω ότι ο Τσίπρας ήθελε το κεφάλι του Βαρουφάκη και το πήρε. Θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο. Αλλά ο Τσίπρας θα κερδίσει χρόνο. Αύριο σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης – περιμένουν να βρεθεί λύση εκεί».

Τότε ο Επστάιν της απαντά: «Η παραίτηση του Έλληνα υπουργού παρουσιάζει στην Ελλάδα ένα πιο δύσκολο πρόβλημα, όχι ένα ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να προσέλθουν με μία λύση. (σ.σ. Δεν θα δοθούν) όχι προσφορές. Τώρα την έχουν πραγματικά πατήσει».

