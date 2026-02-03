Σάλος στη Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας συνελήφθη με νέες κατηγορίες πριν τη δίκη του για βιασμό

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ συνελήφθη με νέες κατηγορίες πριν από την έναρξη της δίκης για βιασμό

Σάλος στη Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας συνελήφθη με νέες κατηγορίες πριν τη δίκη του για βιασμό

O Mάριους Μποργκ Χόιμπι

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, συνελήφθη με νέες κατηγορίες λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης του για βιασμό, καθώς η μητέρα του εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η αστυνομική περιφέρεια του Όσλο ανακοίνωσε ότι ο Χόιμπι συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής ως ύποπτος για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση των όρων εντάλματος.

Η σύλληψη έγινε λίγες ημέρες πριν ο 29χρονος Χόιμπι δικαστεί με κατηγορίες για 38 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βιασμών, ενδοοικογενειακής βίας πρώην συντρόφου και παράνομης βιντεοσκόπησης ορισμένων γυναικών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στο Όσλο σήμερα (3/2) και να διαρκέσει επτά εβδομάδες. Ο Χόιμπι έχει αρνηθεί τις πιο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της σεξουαλικής κακοποίησης.

Η αστυνομία ζήτησε ποινή φυλάκισης τεσσάρων εβδομάδων με το σκεπτικό ότι θα τον αποτρέψει από το να υποτροπιάσει. Το περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο αποφάσισε ότι θα μπορούσε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να αποφασιστεί διαφορετικά από την εισαγγελική αρχή ή το δικαστήριο έως τις 2 Μαρτίου.

H πριγκίπισα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ

Η συλλήψή του έρχεται σε μια στιγμή μεγάλης έντασης για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια. Το σαββατοκύριακο, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, αναγκάστηκε να απαντήσει στις αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση της με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη, Τζέφρι Έπσταιν, αφού το όνομά της εμφανίστηκε σχεδόν 1.000 φορές στα πρόσφατα αποσφραγισμένα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Ενώ το νορβηγικό κοινό και τα μέσα ενημέρωσης γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό ότι η δίκη του Χόιμπι πλησίαζε, η συμπερίληψη της Μέτε-Μάριτ στα αρχεία του Έπσταϊν εξέπληξε τον κόσμο. Σε αυτά, η Mέτε-Μάριτ αποκαλεί τον Επστάιν «πολύ γοητευτικό», «καλόκαρδο» και «πολύ αγαπητό», υπονοώντας ότι ήταν σε στενή επαφή μεταξύ 2011 και 2014, χρόνια αφότου δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που περιελάμβαναν την εξώθηση ανηλίκων στην πορνεία στη Φλόριντα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο, η Mέτε-Μάριτ δήλωσε ότι τα αρχεία «έδειξαν κακή κρίση», προσθέτοντας: «Λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Επστάιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας, Χάακον με τη σύζυγό του Μέτε-Μάριτ

Η Σάζια Μαζίντ, δημοσιογράφος και αρθρογράφος της νορβηγικής ταμπλόιντ VG, δήλωσε ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα ήρθαν «στη χειρότερη δυνατή στιγμή». «Ήταν ένα σκληρό πλήγμα. Οι άνθρωποι μιλάνε γι' αυτό παντού και υπάρχει ένα έντονο αίσθημα θυμού και απογοήτευσης», είπε.

Η υποστήριξη προς τη βασιλική οικογένεια έχει επηρεαστεί «τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Η μοναρχία αναμφίβολα αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση». Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, αναμένει ότι το κοινό θα «συσπειρωθεί γύρω» από τον 88χρονο βασιλιά Χάραλντ Ε΄, τη βασίλισσα Σόνια και τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον.

Το νορβηγικό κοινοβούλιο επρόκειτο να ψηφίσει την Τρίτη για το αν θα αντικαταστήσει τη μοναρχία σε ψηφοφορία που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Αν και δεν αναμένεται να «περάσει» μπορεί να έχει ισχυρότερη υποστήριξη από τα προηγούμενα χρόνια. «Μπορεί η Μέτε-Μαρίτ να γίνει βασίλισσα μετά από αυτό;» ρώτησε η Aftenposten , μια καθημερινή εφημερίδα, το Σαββατοκύριακο.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει «οι Νορβηγοί που αναφέρονται» στα αρχεία να «σχολιάσουν την αλήθεια για το τι συνέβη. Η ίδια η πριγκίπισσα δήλωσε ότι επέδειξε κακή κρίση, κάτι με το οποίο συμφωνώ», δήλωσε ο ηγέτης των Εργατικών. Η συμπερίληψη στα αρχεία δεν υποδηλώνει αδίκημα.

Η Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από πνευμονική ίνωση και πρόσφατα αποκάλυψε ότι είναι πιθανό να χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα, παντρεύτηκε τον Χάακον, τον μελλοντικό βασιλιά της Νορβηγίας, το 2001. Ο γιος της, Χόιμπι, γεννήθηκε από προηγούμενη σχέση.

O γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Σε ένα email προς τον Επστάιν το 2012, η ​​Μέτε-Μάριτ τον ρώτησε αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες να κρατούν μια σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του 15χρονου γιου μου». Λίγο νωρίτερα, σε email προς τον Επστάιν είπε ότι η γαλλική πρωτεύουσα ήταν «καλή για μοιχεία» και είπε ότι «οι Σκανδιναβοί είναι καλύτερο υλικό για συζύγους».

Αφού έλαβε λουλούδια από αυτόν όταν ένιωθε αδιαθεσία, του έστειλε ένα ευχαριστήριο email με την υπογραφή «Με αγάπη, κυρία». Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι έμεινε στο σπίτι του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για τέσσερις ημέρες το 2013, όταν εκείνος έλειπε.

Η Μέτε-Μάριτ εξέφρασε τη «βαθιά της συμπάθεια και αλληλεγγύη» προς τα θύματα του Επστάιν και δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνη «για το ότι δεν έλεγξε το ιστορικό του πιο προσεκτικά και δεν κατάλαβε αρκετά γρήγορα τι είδους άνθρωπος ήταν». Το παλάτι ανέφερε ότι είχε τερματίσει την γραπτή επικοινωνία με τον καταδικασμένο παιδόφιλο το 2014, καθώς ένιωθε ότι «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με την πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης προς άλλους ανθρώπους».

