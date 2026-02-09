Explainer: Γιατί έφτασε να απειλείται με παραίτηση ο Βρετανός πρωθυπουργός

Ακόμη και ερωτήσεις για το εάν σκοπεύει να παραιτηθεί λαμβάνει σήμερα ο Κιρ Στάρμερ

Explainer: Γιατί έφτασε να απειλείται με παραίτηση ο Βρετανός πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, κάνει δήλωση την ημέρα που το υπουργικό συμβούλιο συγκλήθηκε εκτάκτως για να συζητήσει την κατάσταση στη Γάζα, στο Λονδίνο, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025. (Toby Melville, Pool Photo μέσω AP)

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία εξαιτίας του σκανδάλου Έπσταϊν και την εμπλοκή του Λόρδου Μάντελσον. Πολιτικοί αντίπαλοι και οι Συντηρητικού προεξοφλούν την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από την πρωθυπουργία, οι στενοί σύμβουλοί του παραιτούνται ο ένας με τον άλλον, βουλευτές των Εργατικών ζητούν το «κεφάλι» του πρωθυπουργού τους και τα βρετανικά ΜΜΕ κάνουν ερωτήσεις για το εάν θα παραμείνει στη θέση του.

Το βασικό ερώτημα που έχει προκύψει είναι τι πήγε τόσο στραβά για τον Κιρ Στάρμερ που το σκάνδαλο Έπσταϊν απειλεί να τον ρίξει από τη θέση του. Το βέβαιο είναι ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός άργησε πολύ να ενεργοποιηθεί και να βγει στην επικοινωνιακή αντεπίθεση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τώρα να τρέχει να σβήσει τις φωτιές.

Ο Κιρ Στάρμερ στη Downing Street στο Λονδίνο, στις 14 Οκτωβρίου 2025.

Πώς φτάσαμε εδώ

Όταν έγινε γνωστό ότι ο Λόρδος Μάντελσον, που διορίστηκε από τον Στάρμερ πρέσβης στις ΗΠΑ διατηρούσε στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία. Ο Λόρδος Μάντελσον άργησε να παραιτηθεί από την θέση του και η βρετανική κυβέρνηση επιχειρούσε να αφήσει την υπόθεση να «ξεφουσκώσει».

Όταν ξεκίνησαν οι επίμονες δηλώσεις ακόμη και Εργατικών βουλευτών που ζητούσαν να πέσουν κεφάλια για το σκάνδαλο και τον διορισμό του Λόρδου Μάντελσον η Ντάουνινγκ Στριτ συνέχιζε να υπερασπίζεται την επιλογή του από τον Βρετανό πρωθυπουργό. Όταν τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο και έγινε ξεκάθαρο ότι η θύελλα δεν πρόκειται να κοπάσει η Ντάουνινγκ Στριτ έκανε στροφή 180 μοιρών θυσιάστηκε ως «Ιφιγένεια» ο επικεφαλής του επιτελείου του Στάρμερ, Μόργκαν Μακσουίνι.

Ο Μακσουίνι υπέβαλε την παραίτηση του την Κυριακή και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τον διορισμό του Μάντελσον αφού υποστήριξε ότι ο ίδιος ήταν αυτός που έπεισε τον Στάρμερ. Ωστόσο βουλευτές των Εργατικών συνεχίζουν να θεωρούν υπεύθυνο τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Αυτή η απόφαση ερμηνεύεται ως μία ένδειξη πανικού στο βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο που βλέπει την υπόθεση να προκαλεί σοβαρούς κραδασμούς. Τελικά ούτε 24 ώρες μετά παραιτήθηκε και ο επικοινωνιακός σύμβουλος, Τιμ Άλαν.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ο Τιμ Άλαν και γράφει: «Εκτός γραφείου. Πήγα για γκολφ»

Ο συγκεκριμένος σύμβουλος είχε πιστωθεί αρκετά προβλήματα στις σχέσεις της Ντάουνινγκ Στριτ με τους δημοσιογράφους αλλά είχε κληθεί επειδή στο παρελθόν ήταν επικοινωνιακός σύμβουλος του Τόνι Μπλερ αλλά και του μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ.

Τώρα ο Στάρμερ καλείται να βρει τον πέμπτο κατά σειρά διευθυντή Επικοινωνιών από την ημέρα που ανέλαβε την πρωθυπουργία. Επίσης η εικόνα των στελεχών που φεύγουν το ένα μετά το άλλο προβάλλει προς τα έξω την εικόνα ενός αποδυναμωμένου πρωθυπουργικού γραφείου που δεν έχει καταφέρει να βγει μπροστά και να περιορίσει την κρίση.

Κρίσιμες οι επόμενες 36 ώρες

Σε ανάλυσή του ο πολιτικός συντάκτης του δικτύου Sky News ανέφερε ότι οι επόμενες 36 ώρες είναι κρίσιμες για την Στάρμερ. Στις 20:00 ώρα Ελλάδας ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την κοινοβουλευτική ομάδα των Εργατικών. «Αυτή η αποχώρηση (σ.σ. του Τιμ Άλεν) ασκεί πίεση στην εμφάνιση του Στάρμερ ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εργατικού Κόμματος όπως ποτέ άλλοτε. Εκείνοι θα τον αξιολογήσουν. Εκείνος θα τεστάρει την υποστήριξη τους. Οι επόμενες 36 ώρες είναι κρίσιμες», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Η αναταραχή έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που δημοσιογράφοι ρώτησαν σήμερα εάν ο Στάρμερ έχει σχέδια να παραιτηθεί. Η Ντάουνινγκ Στριτ απάντησε αρνητικά και τόνισε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός επικεντρώνεται στη δουλειά του.

Βρετανός υπουργός: «Τελειώνει ο χρόνος του Στάρμερ»

Υπουργός παραδέχθηκε ανώνυμα στην εφημερίδα Independent ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει μόνο μία ακόμη ευκαιρία να διασώσει τη θέση του εάν χρησιμοποιήσει την παραίτηση του Μόργκαν Μακσουίνι ως σημείο επανεκκίνησης.

Ο υπουργός εξήγησε ότι ο Στάρμερ θα προσπαθήσει το απόγευμα να πείσει τους βουλευτές του να μην τον υποχρεώσουν σε παραίτηση. Ωστόσο αμφισβήτησε εάν είναι σε θέση να κάνει αρκετά για να τους πείσει.

«Ίσως μπορεί να χρησιμοποιήσει την παραίτηση του Μακσουίνι ως σημείο επανεκκίνησης, αλλά τα πράγματα θα πρέπει να βελτιωθούν πολύ πιο γρήγορα αν θέλει να επιβιώσει», τόνισε ο υπουργός.

