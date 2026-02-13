«Θεωρίες συνωμοσίας»: Γιατί εμφανίζεται το όνομα της μικρής Μαντλίν στα αρχεία Έπσταϊν

Η τρίχρονη Μαντλίν ΜακΚάν εξαφανίστηκε κάτω από περίεργες συνθήκες ενώ παραθέριζε με την οικογένειά της στην Πορτογαλία το 2007.

Μία υπόθεση που μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστη και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες περιπτώσεις αγνοούμενου παιδιού παγκοσμίως.

Επισήμως δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ βασικός ύποπτος παραμένει ένας Γερμανός καταδικασμένος παιδόφιλος, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο πορτογαλικό θέρετρο, και φέρεται να προσέγγισε τη Μαντλίν.

Τώρα, με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, άνοιξε μία διαδικτυακή συζήτηση εικασιών και θεωριών, καθώς αναφέρεται το όνομα της μικρής, σε μια κατάθεση μάρτυρα, που οι χρήστες συνδύασαν με ένα ύποπτο σκίτσο του 2009.

Η δήλωση, με ημερομηνία 2009, περιγράφει μια θέαση που αφορούσε μια γυναίκα για την οποία ο μάρτυρας αργότερα πίστευε ότι έμοιαζε με την Γκισλέιν Μάξγουελ, όπως αποκαλύπτει Sunday Guardian.

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι είδε τη γυναίκα να περπατά με μια νεαρή κοπέλα της οποίας η εμφάνιση του θύμιζε τη Μαντλίν. Τότε δεν ανέφερε τη συνάντηση, αλλά τη θυμήθηκε χρόνια αργότερα, παρακολουθώντας τις έρευνες για το αγνοούμενο παιδί.

Τα αρχεία Epstein περιέχουν μια τεράστια συλλογή από μαρτυρίες, email και νομικά έγγραφα, όπου ωστόσο το όνομα της Μαντλίν εμφανίζεται μόνο στο πλαίσιο της ανάμνησης ενός μάρτυρα.

Η δήλωση περιγράφει το κορίτσι να καλύπτει το δεξί της μάτι, κάτι που θύμισε στον μάρτυρα το χαρακτηριστικό σημάδι της Μαντλίν στην ίριδα του ματιού της. Το 2009, η Μαντλίν θα ήταν περίπου έξι ετών, κάτι που ο μάρτυρας πίστευε ότι ταίριαζε με το παιδί που είδε.

Οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι η μαρτυρία παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητα του παιδιού που περιγράφεται στο έγγραφο και δεν έχουν επαληθεύσει καμία σχέση μεταξύ της Μάξγουελ και της υπόθεσης ΜακΚαν.

Σενάρια και θεωρίες στο διαδίκτυο

Όπως ήταν φυσικό πρόκειται για δύο υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη παγκοσμίως, κατά συνέπεια όταν το όνομά της εμφανίστηκε στα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, οι διαδικτυακοί χρήστες άρχισαν γρήγορα να τις συνδέουν.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι μεγάλες εκδόσεις εγγράφων συχνά περιέχουν μη επαληθευμένες δηλώσεις. Ένα όνομα που εμφανίζεται στη μαρτυρία δεν αποδεικνύει αυτόματα τη συμμετοχή ούτε αποδεικνύει πραγματική σύνδεση. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου τόνισαν ότι οι εικασίες δεν πρέπει να συγχέονται με επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Επίσης στη συζήτηση μπήκε και ένα ύποπτο σκίτσο που κυκλοφόρησε το 2009 κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη Μαντλίν, όπου δείχνει μια γυναίκα που φέρεται να εθεάθη κοντά στη Βαρκελώνη λίγο μετά την εξαφάνιση της μικρής.

Ορισμένοι διαδικτυακοί σχολιαστές προσπάθησαν να συγκρίνουν το σκίτσο με τη Μάξγουελ. Ωστόσο, οι περιγραφές μαρτύρων εκείνη την εποχή υποδηλώνουν ότι η γυναίκα ήταν νεότερη και πιθανώς Αυστραλή. Οι αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία δεν αναγνώρισαν ποτέ τη Μάξγουελ ως ύποπτη στην έρευνα της ΜακΚαν.

Οι αναφορές έδειξαν επίσης ότι η Μάξγουελ ήταν πιθανότατα στη Νέα Υόρκη την εποχή που εξαφανίστηκε η Μαντλίν.

Οι αρχές λένε ότι θα συνεχίσουν να εξετάζουν αξιόπιστα στοιχεία καθώς προκύπτουν. Προς το παρόν, η αναφορά στα αρχεία του Έπσταϊν παραμένει μια ενιαία, αναπόδεικτη δήλωση και απολύτως κανένα στοιχείο που να την επιβεβαιώνει.