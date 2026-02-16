Υπόθεση Έπσταϊν: Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου

Αυτή η φωτογραφία, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δείχνει τον Jeffrey Epstein και τον Γάλλο υπουργό Πολιτισμού Jack Lang στο Λούβρο στο Παρίσι.

Η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι τη Δευτέρα, στο πλαίσιο έρευνας για τον πρώην διευθυντή του οργανισμού, Ζακ Λανγκ, και τις διασυνδέσεις του με τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν .

Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν προκαταρκτική έρευνα για φερόμενη φορολογική απάτη εναντίον του Λανγκ, πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας, και της κόρης του, μετά την δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει άμεσα την έρευνα. Ο Λανγκ ηγήθηκε του πολιτιστικού κέντρου με έδρα το Παρίσι, το οποίο προωθεί την αραβική κουλτούρα και τον πολιτισμό, προτού παραιτηθεί από τη θέση.