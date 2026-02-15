Μαρτυρία για Έπσταϊν: «Οι γυναίκες που με στρατολόγησαν γελούσαν καθώς με κακοποιούσε σεξουαλικά»

Μια επιζήσασα του κυκλώματος trafficking του Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες που την στρατολόγησαν «γελούσαν» ενώ εκείνη δεχόταν σεξουαλική επίθεση μέσα σε ιδιωτικό τζετ, περιγράφοντας ότι αισθανόταν σαν να ήταν «δεμένη με αόρατες χειροπέδες».

Η 43χρονη σήμερα Juliette Bryant μιλά στο Sky News για τα «αόρατα δεσμά» που την κρατούσαν εγκλωβισμένη για χρόνια, λέγοντας πως δεν είχε αποκαλύψει όσα βίωσε «ούτε στην οικογένειά» της μέχρι τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν. Η ίδια στρατολογήθηκε στο Κέιπ Τάουν το 2002, όταν ήταν πρωτοετής φοιτήτρια και επίδοξο μοντέλο, και πίστεψε ότι στα 20 της χρόνια η ζωή της επρόκειτο να αλλάξει, καθώς η οικογένειά της αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Περιγράφει ότι ένιωσε πως «όλα τα όνειρά» της γίνονταν πραγματικότητα και ότι ήθελε «να κάνει τη διαφορά» για τους δικούς της.

Η γνωριμία με τον Έπσταϊν

Η Juliette γνώρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν για πρώτη φορά σε εστιατόριο στο Κέιπ Τάουν, όπου, όπως λέει, παρόντες ήταν ο τότε πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, που επισκεπτόταν τη χώρα για εκστρατεία ενημέρωσης για το AIDS, καθώς και οι ηθοποιοί Κέβιν Σπέισι και Κρις Τάκερ. Τρεις εβδομάδες αργότερα βρέθηκε για πρώτη φορά εκτός Νότιας Αφρικής, σε πτήση προς Νέα Υόρκη. Λίγες ώρες μετά την άφιξή της ενημερώθηκε ότι θα συνέχιζε το ταξίδι της προς την Καραϊβική, μεταφερόμενη στο αεροδρόμιο Teterboro του Νιου Τζέρσεϊ, όπου επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό τζετ με προορισμό το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν.

Στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Τζέφρι Έπσταϊν την κάλεσε να καθίσει δίπλα του, «χτυπώντας την καρέκλα» δίπλα του, και στη συνέχεια άρχισε να την ακουμπά βίαια «ανάμεσα στα πόδια» την ώρα της απογείωσης. Η ίδια θυμάται ότι κυριεύτηκε από πανικό, πιστεύοντας πως «η οικογένειά» της δεν θα την ξαναδεί και ότι «αυτοί οι άνθρωποι» θα μπορούσαν να τη σκοτώσουν, ενώ, όπως λέει, οι γυναίκες που την είχαν στρατολογήσει «γελούσαν» την ώρα της επίθεσης, τη στιγμή που η ίδια ήταν «πραγματικά τρομοκρατημένη».

Η Juliette εκτιμά ότι δεν ήταν η μόνη νεαρή γυναίκα που μεταφέρθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊναπό το Κέιπ Τάουν. Emails από τα αρχεία του Έπσταϊν καταγράφουν πτήσεις με γυναίκες που δεν κατονομάζονται, από το Κέιπ Τάουν προς Λονδίνο, Ατλάντα και Νέα Υόρκη, μέχρι και τα τέλη του 2018. Η ίδια αναφέρει ότι δεν την διακινούσαν σε άλλους άνδρες, αλλά ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν τη βίαζε επανειλημμένα.

Όπως περιγράφει, έβλεπε τον Έπσταϊν «στο πρωινό, στο μεσημεριανό και στο δείπνο» και στη συνέχεια την καλούσαν στο δωμάτιό του, ενώ κατά τα άλλα εκείνος έλειπε «συνεχώς για δουλειά». Η Juliette λέει ότι περνούσε πολλές ώρες μόνη, δίπλα στην πισίνα ή διαβάζοντας βιβλία, και ότι βρήκε στην κουζίνα φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης τις οποίες άρχισε να χρησιμοποιεί, τραβώντας φωτογραφίες από τον χρόνο που πέρασε στις ιδιοκτησίες του. Οι εικόνες της, όπως περιγράφονται, εναλλάσσονται ανάμεσα σε χαμογελαστές στιγμές με άλλες νεαρές γυναίκες και σε πορτρέτα απόγνωσης και μοναξιάς.

Κρατούσαν το διαβατήριό της

Η ίδια επισημαίνει ότι «δεν υπήρχε τρόπος να ξεφύγει», καθώς οι άνθρωποι του Τζέφρι Έπσταϊν κρατούσαν το διαβατήριό της και εκείνη είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο από άλλο νησί της Καραϊβικής στο ιδιωτικό νησί του, σε ένα σημείο από όπου δεν μπορούσε να διαφύγει ούτε κολυμπώντας. Ακόμη και όταν επέστρεψε στο Κέιπ Τάουν, συνέχισε να επιβιβάζεται σε πτήσεις προς τις κατοικίες του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, το Παλμ Μπιτς, το Παρίσι και το Νέο Μεξικό, όπου, όπως λέει, συνάντησε γυναίκες και ανήλικα κορίτσια από τη Βραζιλία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Η Juliette δηλώνει ότι εξακολουθεί να προσπαθεί να κατανοήσει πλήρως το εύρος του «σκοτεινού μηχανισμού» του Epstein, ενώ ταυτόχρονα παλεύει να συνέλθει ψυχολογικά. Περιγράφει ότι κάθε φορά που ανοίγει το Facebook ή το X βλέπει «το πρόσωπο του Έπσταϊν», αλλά και ότι το συναντά στις ειδήσεις, κάτι που, όπως παραδέχεται, κατά διαστήματα την έκανε να αισθανθεί «σωματικά άσχημα», επειδή «είναι διαρκώς εκεί» και δεν υπάρχει τρόπος να τον αποφύγει.

Τα emails στον Έπσταϊν

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης του τελευταίου πακέτου εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθούν δεκάδες ευάλωτα θύματα, λόγω ανεπαρκών διαγραφών στις αναφορές. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται και emails της Juliette προς τον Τζέφρι Έπσταϊν, που δόθηκαν στη δημοσιότητα χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία της, τα οποία δείχνουν ότι του εξέφραζε υποστήριξη ενόψει της δίκης του το 2008 και διατηρούσε επαφή μαζί του έως το 2017.

Η ίδια εξηγεί ότι τα emails αυτά στάλθηκαν «κάθε φορά» που είχε πιει ή βίωνε μια «μικρή ψυχολογική κατάρρευση», προσθέτοντας ότι αισθανόταν πως εκείνος τη «παρακολουθεί» και ότι αυτός ήταν ένας επιπλέον λόγος που συνέχιζε να του γράφει. Τονίζει ότι «δεν έχει τίποτα να κρύψει», αλλά αναγνωρίζει ότι η δημοσιοποίηση αυτών των μηνυμάτων «μπερδεύει τον κόσμο», καθώς, όπως λέει, ήταν «ξεκάθαρο» πως ο Έπσταϊν είχε «τρομερή επιρροή πάνω στο μυαλό» της

