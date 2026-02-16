Υπόθεση Έπσταϊν: Ποιος είναι ο μυστηριώδης Γερμανός επιχειρηματίας που κατονομάζεται σε 7.461 αρχεία

Ένας μυστικοπαθής Γερμανός σύμβουλος επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της σχέσης του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπσταϊν 

Υπόθεση Έπσταϊν: Ποιος είναι ο μυστηριώδης Γερμανός επιχειρηματίας που κατονομάζεται σε 7.461 αρχεία
Μια φευγαλέα φιγούρα με μικρή διαδικτυακή παρουσία, ο Ντέιβιντ Στερν εμφανίζεται σε 7.461 έγγραφα στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων και σε μία φωτογραφία του με τον πρώην Δούκα και τη Δούκισσα του Γιορκ. Ο 48χρονος Στερν αναδεικνύεται σε στενό συνεργάτη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν, αποκαλώντας τον δεύτερο «αφεντικό» και ανταλλάσσοντας εκατοντάδες μηνύματα μαζί του σχετικά με πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Βοήθησε επίσης στην οργάνωση της ιδιωτικής τους ζωής και το 2013, ο Έπσταϊν του εμπιστεύτηκε να οργανώσει ένα ραντεβού μεταξύ του Άντριου και μιας ελκυστικής γνωριμίας του που επισκεπτόταν το Λονδίνο . «Έχω μια πολύ όμορφη φίλη που έρχεται ... Ο Άντριου ίσως θέλει να την καλέσει για δείπνο», έγραψε ο Έπσταϊν.

Το 2014, ο Στερν έστειλε μέσω email στον Έπσταϊν μια φωτογραφία με σαμπάνια να περιχύνεται πάνω σε μια γυμνή γυναίκα, ως μέρος ενός μηνύματος γενεθλίων. Αργότερα την ίδια μέρα, έγραψε: «Ο Πρίγκιπας Άντριου στέλνει τις ευχές του για τα γενέθλιά του και την αγάπη του».

Δύο χρόνια αργότερα, προσλήφθηκε από τον Έπσταϊν για να φροντίζει την 26χρονη Λευκορωσίδα φίλη του, Καρίνα Σούλιακ. «Η Καρίνα... και η Τζεν, η ψηλή κοπέλα που γνώρισες, θα είναι στο Λονδίνο... Δεν έχουν ξαναπάει εκεί... Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε βοήθεια μπορείς να τους δώσεις». Το ταξίδι τους φαίνεται να περιελάμβανε μια επίσκεψη στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ .

Ο Στερν, ο οποίος ζήτησε από τον Έπσταϊν να γίνει νονός του παιδιού του, συναντιόταν τακτικά με τη Σάρα Φέργκιουσον και προσπαθούσε επίσης να μεσολαβήσει για να γίνει εκείνη αμειβόμενη πρέσβειρα της κρουαζιέρας Cunard.

Ο Άντριου τον έκανε διευθυντή της επιχείρησής του Pitch@Palace και τον σύστησε στην αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία κάθισε δίπλα του σε μια εκδήλωση στο Παλάτι Saint James. Ο Στερν συνόδευσε τον Άντριου σε επισκέψεις κυβερνητικών εμπορικών απεσταλμένων στην Ασία, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Του δόθηκε επίσης μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο του St George's House Trust, ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος που ίδρυσε ο πρίγκιπας Φίλιππος.

