Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού - Από κινητά μέχρι...κάναβη

Αιφνιδιαστικός έλεγχος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Οι έρευνες έγιναν σε 10 κελιά, 3 θαλάμους της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού καθώς και σε 31 έγκλειστους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και Αστυνομικού Σκύλου.

Στο πλαίσιο αυτό σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο έγκλειστων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: