Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν ειρωνεύεται τις ΗΠΑ και τον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Khawaja Muhammad Asif, ειρωνεύτηκε μέσω ανάρτησης στο X (Twitter) τις αντιφάσεις που, όπως υποστηρίζει, επιδεικνύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Ο στόχος του πολέμου φαίνεται πως έχει πλέον μετατοπιστεί στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία όμως ήταν ήδη ανοιχτά πριν από την έναρξη της σύγκρουσης», έγραψε ο Ασίφ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τρία emoji χειροκροτήματος και ένα emoji στρατιωτικού χαιρετισμού, πιθανότατα ως αιχμή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump.

Το Πακιστάν φαίνεται να αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.