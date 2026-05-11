Αποκαλυπτική έκθεση: Πετρέλαιο, Όπλα και Μετρητά: Πώς το Χονγκ Κονγκ τροφοδοτεί το ιρανικό καθεστώς

Snapshot Δεκάδες εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ έχουν βοηθήσει το Ιράν να αποφύγει τις δυτικές κυρώσεις, διοχετεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το Χονγκ Κονγκ λειτουργεί ως κόμβος για τη μεταφορά παράνομου ιρανικού πετρελαίου, όπλων και τεχνολογίας παρακολούθησης που ενισχύουν τον στρατιωτικό μηχανισμό και την καταστολή στο Ιράν.

Τουλάχιστον 95 εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ έχουν καταχωρηθεί από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών για παραβιάσεις κυρώσεων που αφορούν στο Ιράν από το 2020.

Η έκθεση συνδέει τον τηλεπικοινωνιακό γίγαντα Huawei και τη θυγατρική του στο Χονγκ Κονγκ με την προμήθεια τεχνολογίας παρακολούθησης που χρησιμοποιείται για καταστολή διαδηλωτών στο Ιράν.

Η τράπεζα HSBC έχει μακρά ιστορία φερόμενων παραβιάσεων κυρώσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης μεταφοράς χρυσού προς ιρανική τράπεζα, ενώ οι αρχές του Χονγκ Κονγκ αρνούνται τις κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Σε «σανίδα σωτηρίας» έχει μετατραπεί το Χονγκ Κονγκ για το ιρανικό καθεστώς, συμβάλλοντας στη διακίνηση παράνομου πετρελαίου, τεχνολογίας όπλων και μέσων παρακολούθησης που τροφοδοτούν τον στρατιωτικό μηχανισμό της Τεχεράνης και την εσωτερική καταστολή.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ιδρύματος της Επιτροπής για την Ελευθερία του Χονγκ Κονγκ, η οποία αριθμεί 26 σελίδες και δημοσιεύεται σήμερα Δευτέρα, δεκάδες εταιρείες με έδρα την κινεζική μεγαλούπολη έχουν βοηθήσει το Ιράν να αποφύγει τις δυτικές κυρώσεις, διοχετεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στα χέρια του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και των τρομοκρατικών του αντιπροσώπων.

For @nypost, @arielzilber dives into our bombshell new report, authored by @SamuelBickett — "Oil, Arms, and Cash: How Hong Kong Fuels the Iranian Regime," uncovering how #HongKong is sustaining the Iranian regime.



"The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation report shows… — The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation (@thecfhk) May 11, 2026

«Με απλά λόγια, χωρίς τη βοήθεια του Χονγκ Κονγκ, το Ιράν δεν θα είχε τα χρήματα και τους πυραύλους που το καθιστούν τόσο επικίνδυνο», αναφέρει η έκθεση.

«Τα στοιχεία είναι συνεπή και καταδικαστικά», αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας «την ευκολία με την οποία γίνονται στο Χονγκ Κονγκ οι εγγραφές εικονικών εταιρειών, τον τραπεζικό τομέα του που διαθέτει παγκόσμιες διασυνδέσεις, τη μυστική υποδομή εταιρικών υπηρεσιών του, καθώς και την αδιαφορία της κυβέρνησής του για τη συνεργασία με τις δυτικές αρχές επιβολής του νόμου».

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες που συνδέονται με το Χονγκ Κονγκ φέρεται να διευκόλυναν τη μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου προς την Κίνα μέσω «σκιώδους» στόλου, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο και πλαστά έγγραφα φορτίου.

Από το 2020, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έχει καταχωρίσει τουλάχιστον 95 εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ για παραβιάσεις των κυρώσεων που αφορούν στο Ιράν, σύμφωνα με παράρτημα που περιλαμβάνεται στην έκθεση.

PRESS RELEASE: A landmark new @thecfhk report documents how #HongKong acts as a key financial and operational support hub for the Iranian regime — helping Tehran evade sanctions, finance terror proxies, procure weapons components, and expand its domestic surveillance state.… pic.twitter.com/cNEiDHd6aK — The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation (@thecfhk) May 11, 2026

Μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρονται είναι η Petronix Energy Trading Ltd. με έδρα το Χονγκ Κονγκ, την οποία οι αμερικανικές αρχές κατηγόρησαν τον Φεβρουάριο του 2025 για την αγορά «εκατοντάδων χιλιάδων μετρικών τόνων ιρανικού αργού πετρελαίου» για αποστολή στην Κίνα.

Η έκθεση ισχυρίζεται επίσης ότι το Χονγκ Κονγκ έχει καταστεί σημαντικός κόμβος για τη διοχέτευση ηλεκτρονικών ειδών και εξαρτημάτων drones δυτικής κατασκευής στα προγράμματα όπλων του Ιράν.

Οι ερευνητές επικαλέστηκαν στοιχεία εγκληματολογικής έρευνας από το πεδίο της μάχης, τα οποία φέρεται να συνδέουν δίκτυα διαμετακόμισης του Χονγκ Κονγκ με εξαρτήματα που ανακτήθηκαν από ιρανικά drone τύπου «Shahed», τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

«Συνολικά, αυτά τα εγκληματολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι η σύνδεση μεταξύ εμπορικών εταιρειών με έδρα το Χονγκ Κονγκ και ιρανικών οπλικών συστημάτων είναι βαθιά», αναφέρει η έκθεση.

Οι συντάκτες κατηγόρησαν επίσης τον κινεζικό τηλεπικοινωνιακό γίγαντα Huawei ότι χρησιμοποίησε τη θυγατρική του Skycom Tech, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Χονγκ Κονγκ, για να βοηθήσει στην προμήθεια τεχνολογίας παρακολούθησης στο Ιράν, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την «παρακολούθηση, αναγνώριση και σύλληψη διαδηλωτών», επικαλούμενοι προηγούμενες καταγγελίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης το μακρύ ιστορικό της HSBC όσον αφορά φερόμενες παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Σημειώνει ότι η τράπεζα με έδρα το Λονδίνο — της οποίας οι μεγαλύτερες δραστηριότητες βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ — συνήψε συμφωνία αναστολής ποινικής δίωξης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το 2012 και συμφώνησε να καταβάλει περίπου 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα που συνδέονταν εν μέρει με την παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την έκθεση, η HSBC παραδέχτηκε ότι διευκόλυνε τη μεταφορά 32.000 ουγγιών χρυσού «προς όφελος μιας τράπεζας που ανήκει ή ελέγχεται από την κυβέρνηση του Ιράν».

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ απέρριψαν τις κατηγορίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τις αναφερόμενες εταιρίες στην έκθεση.

Διαβάστε επίσης