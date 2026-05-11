Αποκαλυπτική έκθεση: Πετρέλαιο, Όπλα και Μετρητά: Πώς το Χονγκ Κονγκ τροφοδοτεί το ιρανικό καθεστώς

Δεκάδες εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ έχουν βοηθήσει το Ιράν να αποφύγει τις δυτικές κυρώσεις, διοχετεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στους Φρουρούς της Επανάστασης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αποκαλυπτική έκθεση: Πετρέλαιο, Όπλα και Μετρητά: Πώς το Χονγκ Κονγκ τροφοδοτεί το ιρανικό καθεστώς
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δεκάδες εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ έχουν βοηθήσει το Ιράν να αποφύγει τις δυτικές κυρώσεις, διοχετεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
  • Το Χονγκ Κονγκ λειτουργεί ως κόμβος για τη μεταφορά παράνομου ιρανικού πετρελαίου, όπλων και τεχνολογίας παρακολούθησης που ενισχύουν τον στρατιωτικό μηχανισμό και την καταστολή στο Ιράν.
  • Τουλάχιστον 95 εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ έχουν καταχωρηθεί από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών για παραβιάσεις κυρώσεων που αφορούν στο Ιράν από το 2020.
  • Η έκθεση συνδέει τον τηλεπικοινωνιακό γίγαντα Huawei και τη θυγατρική του στο Χονγκ Κονγκ με την προμήθεια τεχνολογίας παρακολούθησης που χρησιμοποιείται για καταστολή διαδηλωτών στο Ιράν.
  • Η τράπεζα HSBC έχει μακρά ιστορία φερόμενων παραβιάσεων κυρώσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης μεταφοράς χρυσού προς ιρανική τράπεζα, ενώ οι αρχές του Χονγκ Κονγκ αρνούνται τις κατηγορίες.
Snapshot powered by AI

Σε «σανίδα σωτηρίας» έχει μετατραπεί το Χονγκ Κονγκ για το ιρανικό καθεστώς, συμβάλλοντας στη διακίνηση παράνομου πετρελαίου, τεχνολογίας όπλων και μέσων παρακολούθησης που τροφοδοτούν τον στρατιωτικό μηχανισμό της Τεχεράνης και την εσωτερική καταστολή.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ιδρύματος της Επιτροπής για την Ελευθερία του Χονγκ Κονγκ, η οποία αριθμεί 26 σελίδες και δημοσιεύεται σήμερα Δευτέρα, δεκάδες εταιρείες με έδρα την κινεζική μεγαλούπολη έχουν βοηθήσει το Ιράν να αποφύγει τις δυτικές κυρώσεις, διοχετεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στα χέρια του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και των τρομοκρατικών του αντιπροσώπων.

«Με απλά λόγια, χωρίς τη βοήθεια του Χονγκ Κονγκ, το Ιράν δεν θα είχε τα χρήματα και τους πυραύλους που το καθιστούν τόσο επικίνδυνο», αναφέρει η έκθεση.

«Τα στοιχεία είναι συνεπή και καταδικαστικά», αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας «την ευκολία με την οποία γίνονται στο Χονγκ Κονγκ οι εγγραφές εικονικών εταιρειών, τον τραπεζικό τομέα του που διαθέτει παγκόσμιες διασυνδέσεις, τη μυστική υποδομή εταιρικών υπηρεσιών του, καθώς και την αδιαφορία της κυβέρνησής του για τη συνεργασία με τις δυτικές αρχές επιβολής του νόμου».

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες που συνδέονται με το Χονγκ Κονγκ φέρεται να διευκόλυναν τη μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου προς την Κίνα μέσω «σκιώδους» στόλου, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο και πλαστά έγγραφα φορτίου.

Από το 2020, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έχει καταχωρίσει τουλάχιστον 95 εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ για παραβιάσεις των κυρώσεων που αφορούν στο Ιράν, σύμφωνα με παράρτημα που περιλαμβάνεται στην έκθεση.

Μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρονται είναι η Petronix Energy Trading Ltd. με έδρα το Χονγκ Κονγκ, την οποία οι αμερικανικές αρχές κατηγόρησαν τον Φεβρουάριο του 2025 για την αγορά «εκατοντάδων χιλιάδων μετρικών τόνων ιρανικού αργού πετρελαίου» για αποστολή στην Κίνα.

Η έκθεση ισχυρίζεται επίσης ότι το Χονγκ Κονγκ έχει καταστεί σημαντικός κόμβος για τη διοχέτευση ηλεκτρονικών ειδών και εξαρτημάτων drones δυτικής κατασκευής στα προγράμματα όπλων του Ιράν.

Οι ερευνητές επικαλέστηκαν στοιχεία εγκληματολογικής έρευνας από το πεδίο της μάχης, τα οποία φέρεται να συνδέουν δίκτυα διαμετακόμισης του Χονγκ Κονγκ με εξαρτήματα που ανακτήθηκαν από ιρανικά drone τύπου «Shahed», τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

«Συνολικά, αυτά τα εγκληματολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι η σύνδεση μεταξύ εμπορικών εταιρειών με έδρα το Χονγκ Κονγκ και ιρανικών οπλικών συστημάτων είναι βαθιά», αναφέρει η έκθεση.

Οι συντάκτες κατηγόρησαν επίσης τον κινεζικό τηλεπικοινωνιακό γίγαντα Huawei ότι χρησιμοποίησε τη θυγατρική του Skycom Tech, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Χονγκ Κονγκ, για να βοηθήσει στην προμήθεια τεχνολογίας παρακολούθησης στο Ιράν, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την «παρακολούθηση, αναγνώριση και σύλληψη διαδηλωτών», επικαλούμενοι προηγούμενες καταγγελίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης το μακρύ ιστορικό της HSBC όσον αφορά φερόμενες παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Σημειώνει ότι η τράπεζα με έδρα το Λονδίνο — της οποίας οι μεγαλύτερες δραστηριότητες βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ — συνήψε συμφωνία αναστολής ποινικής δίωξης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το 2012 και συμφώνησε να καταβάλει περίπου 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα που συνδέονταν εν μέρει με την παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την έκθεση, η HSBC παραδέχτηκε ότι διευκόλυνε τη μεταφορά 32.000 ουγγιών χρυσού «προς όφελος μιας τράπεζας που ανήκει ή ελέγχεται από την κυβέρνηση του Ιράν».

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ απέρριψαν τις κατηγορίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τις αναφερόμενες εταιρίες στην έκθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 52χρονος στην Τρίπολη

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Ζαγόρι: Πεζοπόρος έπεσε σε μονοπάτι - Είναι πολυτραυματίας

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κλείδωσαν για 3,5 χρόνια τα παιδιά τους σπίτι, λόγω φόβων μετά τον Covid

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE -Τσίπρας στο Χαλάνδρι: Πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ

19:16LIFESTYLE

Klavdia: Δεν ανέφερε τον Akyla όταν ρωτήθηκε για τον φετινό νικητή της Eurovision - «Είναι ανεπίτρεπτο», σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Βρέθηκε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτική έκθεση: Πετρέλαιο, Όπλα και Μετρητά: Πώς το Χονγκ Κονγκ τροφοδοτεί το ιρανικό καθεστώς

19:00ΥΓΕΙΑ

10 παθήσεις που συνδέονται με την στένωση αορτής

18:45ΕΘΝΙΚΑ

Νέα σκοπιανή πρόκληση στην Αλβανία με τον Ήλιο της Βεργίνας - «Η Μακεδονία σήμερα χρειάζεται ενοποίηση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Μίτσκοσκι

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε κορυφαίο φοιτητή αεροδιαστημικής μηχανικής ως κατάσκοπο της CIA και της Μοσάντ

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊος: «Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολες, ευχαριστώ το πλήρωμα», λέει ο καπετάνιος του Hondius

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε «πέφτει» - Τι ισχύει με την αργία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους βαλλιστικούς πυραύλους Yildirimhan με το βεληνεκές των 6.000 χλμ - Τι γράφει η Die Welt

18:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν αγωνίστηκε αλλά κατάφερε να «κλέψει» την παράσταση στο El Clasico - Η Ολίβια Ροντρίγκο του ζήτησε να βγάλουν φωτογραφία

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατίναξη των εκρηκτικών στον Αστακό

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι επιστημόνων για ένα «Godzilla Super El Nino» - Ίσως το ισχυρότερο του 21ου αιώνα

18:18ΜΠΑΣΚΕΤ

DPG: «Καμία απάντηση από την Ευρωλίγκα, ανάγκη για διαφάνεια - Το αρτιότερο Final 4 της Αθήνας»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις γραμμές 6 και 7

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η κατάθεση της μητέρας της 28χρονης - «Γωγώ, τα παιδιά μας», φώναζε ο κατηγορούμενος

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής» γράφει η Τίνα Μεσσαροπούλου για τις 26 ημέρες του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ - Οι ευχαριστίες στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους βαλλιστικούς πυραύλους Yildirimhan με το βεληνεκές των 6.000 χλμ - Τι γράφει η Die Welt

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιουνίου - Δυσοίωνη πρόβλεψη για αυξημένες θερμοκρασίες

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE -Τσίπρας στο Χαλάνδρι: Πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα κρέμεται από ουρανοξύστη: Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών - Δείτε το βίντεο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Βρέθηκε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές από Τετάρτη - Αλλάζει ο καιρός

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατίναξη των εκρηκτικών στον Αστακό

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου στο Δημόσιο: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

18:45ΕΘΝΙΚΑ

Νέα σκοπιανή πρόκληση στην Αλβανία με τον Ήλιο της Βεργίνας - «Η Μακεδονία σήμερα χρειάζεται ενοποίηση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Μίτσκοσκι

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ