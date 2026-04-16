Πώς «εξαφανίζονται» στη θάλασσα ρωσικά και ιρανικά πλοία για να αποφύγουν κυρώσεις και αποκλεισμούς

Παρατηρείται αύξηση των ελιγμών αποφυγής της επιτήρησης, όπως η απενεργοποίηση των αναμεταδοτών και η αλλοίωση των αναγνωριστικών σε σκάφη που βρίσκονται κοντά στα ιρανικά ύδατα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πώς «εξαφανίζονται» στη θάλασσα ρωσικά και ιρανικά πλοία για να αποφύγουν κυρώσεις και αποκλεισμούς
Gallo Images Editorial
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι τακτικές εξαφάνισης και παραποίησης διαδρομών, χαρακτηριστικές του λεγόμενου «φάντασμα στόλου», έχουν ενταθεί στο στενό του Ορμούζ μετά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας που συνδέεται με το Ιράν, όπως προειδοποίησε η εφημερίδα The New York Times.

Τις τελευταίες ημέρες, εμπειρογνώμονες στον τομέα της ναυτικής πληροφορίας έχουν εντοπίσει αύξηση των ελιγμών αποφυγής της επιτήρησης, όπως η απενεργοποίηση των αναμεταδοτών και η αλλοίωση των αναγνωριστικών σε σκάφη που βρίσκονται κοντά στα ιρανικά ύδατα.

Το Ιράν υιοθετεί μεθόδους εμπνευσμένες από τη ρωσική τεχνολογία «στόλου φάντασμα» για να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ. Οι πρακτικές αυτές συνίστανται στην απενεργοποίηση των συστημάτων εντοπισμού και στην παραποίηση των στοιχείων αναγνώρισης, γεγονός που επιτρέπει στα πλοία να εξαφανίζονται από τα ραντάρ και να επανεμφανίζονται με τροποποιημένα στοιχεία, αψηφώντας έτσι τη διεθνή εποπτεία και τους αμερικανικούς περιορισμούς, όπως ανέφερε η εφημερίδα The New York Times.

Σύμφωνα με την Άμι Ντάνιελ, διευθύντρια της Windward, την οποία επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, έχει παρατηρηθεί πρόσφατα μια αλλαγή στη συμπεριφορά των ιρανικών σκαφών.

Η Ντάνιελ επισήμανε ότι «περισσότερα πλοία έχουν αρχίσει να απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους ή να τροποποιούν τους αναγνωριστικούς κωδικούς τους» κατά τις 24 ώρες που ακολούθησαν την ενίσχυση του αποκλεισμού, μια συμπεριφορά που ήταν σπάνια ακόμη και μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση του Φεβρουαρίου, όταν οι ιρανικές εξαγωγές δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτες διακοπές.

Ρωσική επιρροή στην τεχνολογία αποφυγής κυρώσεων

Τα νέα μοτίβα αποφυγής κυρώσεων στον Κόλπο του Ομάν αναπαράγουν τεχνικές που ο ρωσικός «στόλος-φάντασμα» τελειοποίησε μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, τα ρωσικά πλοία έχουν πειραματιστεί με την παραποίηση του αριθμού αναγνώρισης πλοίου, παραποιώντας ενίοτε τη χώρα προέλευσης ή προορισμού προκειμένου να αποφύγουν τις διεθνείς κυρώσεις.

Εκτός από το κλείσιμο του εξοπλισμού παρακολούθησης, ορισμένα σκάφη που συνδέονται με το Ιράν μπορεί να εξαφανιστούν από τις οθόνες παρακολούθησης σε ένα σημείο και να επανεμφανιστούν σε άλλο, μερικές φορές με αλλοιωμένα δεδομένα.

Χάρη σε αυτές τις μεθόδους, η Ρωσία κατάφερε να διατηρήσει βασικές εξαγωγές ενέργειας και να εξασφαλίσει έσοδα έως και 100.000 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μέσα ενημέρωσης.

Η Windward εντόπισε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης φαίνεται να δοκιμάζουν τα αποτελεσματικά όρια της διεθνούς επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο, παρά τους αυστηρότερους περιορισμούς. Η ανάλυση που συνέλεξαν οι New York Times δείχνει μια συνεχή κίνηση πλοίων με κυρώσεις ή ψεύτικες σημαίες, γεγονός που υποδηλώνει μια συνεχή προσαρμογή αυτών των τεχνικών από εκείνους που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους.

Γεωγραφικοί περιορισμοί και αντίδραση των ΗΠΑ

Αν και αυτές οι τακτικές αντιπροσώπευαν μια σημαντική πρόκληση ενόψει των αποκλεισμών και των δασμών σε άλλα σενάρια, ειδικοί που επικαλούνται οι New York Times προειδοποιούν ότι η αποτελεσματικότητά τους είναι πιο περιορισμένη στα στενά του Ορμούζ. Ο Έρικ Μπέθελ, συνεργάτης στην εταιρεία ναυτιλιακής τεχνολογίας Mare Liberum, τόνισε ότι το περιβάλλον πληροφοριών σε αυτό το θαλάσσιο πέρασμα είναι «αμφισβητούμενο και εξαιρετικά περίπλοκο», γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων για κάθε διαδρομή.

Το διεθνές ναυτιλιακό σύστημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο: ένα πλοίο μπορεί να ανήκει σε ένα έθνος, να ναυλωθεί από άλλο και να πλέει υπό σημαία τρίτης χώρας, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό της τελικής ευθύνης για κάθε ταξίδι, εξήγησε ο Μπέθελ στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, με περισσότερα από 12 στρατιωτικά πλοία που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, αυξάνει τον κίνδυνο για όσους επιχειρούν αυτές τις στρατηγικές. Σύμφωνα με τους New York Times, το Windward υποστηρίζει ότι, παρά τις προσπάθειες να εξαφανιστεί, είναι δύσκολο να περάσει κανείς σε ανοιχτά νερά μέσω ενός στενού τόσο μικρού όσο το Ορμούζ χωρίς να εντοπιστεί, δεδομένου του συνεχούς ελέγχου με οπτικά μέσα, ραντάρ και ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Κατά τη διάρκεια της παρατηρούμενης περιόδου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι έξι εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις διαταγές των αμερικανικών δυνάμεων και επέστρεψαν σε λιμάνια του Ιράν, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των περιορισμών που έχουν επιβληθεί.

Παρά την πολυπλοκότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, η πραγματική ικανότητα παράκαμψης του αποκλεισμού εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που διαθέτουν τόσο οι αμερικανικές δυνάμεις όσο και οι υπηρεσίες θαλάσσιας πληροφοριών στην περιοχή.

Η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε αποκλεισμού δεν έγκειται μόνο στην ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων, αλλά και στην ακρίβεια και την ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα και την ταυτότητα των πλοίων που διέρχονται από τη διαδρομή με την αυστηρότερη επιτήρηση στον Κόλπο.

Σχόλια
