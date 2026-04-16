CENTCOM: 10 πλοία έχουν επιστρέψει στο Ιράν από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού της Δευτέρα, ο αμερικανικός στρατός επέστρεψε στο Ιράν 10 πλοία και ότι κανένα δεν μπόρεσε να περάσει.

Το τελευταίο ήταν την Τρίτη, όταν ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ισλαμικής Δημοκρατίας προσπάθησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, αφού έφυγε από το Μπαντάρ Αμπάς, βγήκε από τα στενά του Ορμούζ και έπλεε κατά μήκος της ιρανικής ακτής, αλλά το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων Spruance εξέτρεψε με επιτυχία το σκάφος.

Η CENTCOM πρόσθεσε ότι το σκάφος επιστρέφει τώρα στο Ιράν.

Yesterday, an Iranian-flagged cargo vessel tried to evade the U.S. blockade after leaving Bandar Abbas, exiting the Strait of Hormuz, and transiting along the Iranian coastline. The guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) successfully redirected the vessel, which is… pic.twitter.com/EUnwhwYiDv — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Ωστόσο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρει η Tanker Trackers, η οποία παρακολουθεί δεξαμενόπλοια σε διεθνή ύδατα, και επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες, έκανε λόγο για παραβιάσεις του αποκλεισμού: «Σήμερα παρατηρήσαμε στις δορυφορικές εικόνες αρκετά ακόμη δεξαμενόπλοια που έχουν παραβιάσει τον αποκλεισμό και βρίσκονται πλέον στο Ιράν».

Η Tanker Trackers σημείωσε: «Ένα από αυτά είναι στην πραγματικότητα ιρανικό» και ανέφερε ότι αρκετά δεξαμενόπλοια κατευθύνονται επίσης προς το Ιράκ με τους πομποδέκτες του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) απενεργοποιημένους.

We spotted several more tankers today on satellite imagery which had made it past the blockade and are now in Iran. One actually even belongs to Iran. In addition to that, several sanctions-compliant tankers are heading to Iraq with their AIS transponders switched off.#OOTT… — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) April 15, 2026

