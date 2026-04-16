CENTCOM: 10 πλοία έχουν επιστρέψει στο Ιράν από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού
Η Tanker Trackers ωστόσο κάνει λόγο για αρκετές παραβιάσεις του ναυτικού αποκλεισμού επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού της Δευτέρα, ο αμερικανικός στρατός επέστρεψε στο Ιράν 10 πλοία και ότι κανένα δεν μπόρεσε να περάσει.
Το τελευταίο ήταν την Τρίτη, όταν ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ισλαμικής Δημοκρατίας προσπάθησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, αφού έφυγε από το Μπαντάρ Αμπάς, βγήκε από τα στενά του Ορμούζ και έπλεε κατά μήκος της ιρανικής ακτής, αλλά το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων Spruance εξέτρεψε με επιτυχία το σκάφος.
Η CENTCOM πρόσθεσε ότι το σκάφος επιστρέφει τώρα στο Ιράν.
Ωστόσο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρει η Tanker Trackers, η οποία παρακολουθεί δεξαμενόπλοια σε διεθνή ύδατα, και επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες, έκανε λόγο για παραβιάσεις του αποκλεισμού: «Σήμερα παρατηρήσαμε στις δορυφορικές εικόνες αρκετά ακόμη δεξαμενόπλοια που έχουν παραβιάσει τον αποκλεισμό και βρίσκονται πλέον στο Ιράν».
Η Tanker Trackers σημείωσε: «Ένα από αυτά είναι στην πραγματικότητα ιρανικό» και ανέφερε ότι αρκετά δεξαμενόπλοια κατευθύνονται επίσης προς το Ιράκ με τους πομποδέκτες του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) απενεργοποιημένους.