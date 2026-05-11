Ρουά ματ του Ιράν: Η Ουάσινγκτον είναι πιθανόν να μην μπορεί να αποφύγει την ήττα στον πόλεμο

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν πιθανή ολοκληρωτική ήττα στον πόλεμο με το Ιράν, που δεν μπορεί να διορθωθεί ή να αγνοηθεί.

Το Ιράν ελέγχει πλέον τα Στενά του Ορμούζ, καθιστώντας το βασικό παγκόσμιο παράγοντα και ενισχύοντας τη θέση της Κίνας και της Ρωσίας.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς ή να επιτύχουν παραχωρήσεις, ενώ περαιτέρω βομβαρδισμοί ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή.

Η δυνατότητα του Ιράν να ελέγχει τη ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ δίνει στο καθεστώς σημαντική επιρροή επί των παγκόσμιων αγορών ενέργειας.

Η αμερικανική ήττα θα αποδυναμώσει τη θέση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις ισχύος και πιθανή κούρσα εξοπλισμών στην περιοχή.

Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια εποχή κατά την οποία οι ΗΠΑ υπέστησαν ολοκληρωτική ήττα σε μια σύγκρουση, μια οπισθοδρόμηση τόσο αποφασιστική ώστε η στρατηγική απώλεια να μην μπορεί ούτε να αποκατασταθεί ούτε να αγνοηθεί. Οι καταστροφικές απώλειες που υπέστησαν στο Περλ Χάρμπορ, στις Φιλιππίνες και σε ολόκληρο τον Δυτικό Ειρηνικό κατά τους πρώτους μήνες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τελικά ανατράπηκαν, αναφέρει ο αρθρογράφος και συνεργάτης του Ινστιτούτου Brookings.

Οι ήττες στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν ήταν δαπανηρές, αλλά δεν προκάλεσαν μόνιμη ζημιά στη συνολική θέση της Αμερικής στον κόσμο, επειδή απέχουν πολύ από τα κύρια θέατρα του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η αρχική αποτυχία στο Ιράκ μετριάστηκε από μια αλλαγή στρατηγικής που τελικά άφησε το Ιράκ σχετικά σταθερό και μη απειλητικό για τους γείτονές του και διατήρησε την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, γράφει ο Ρόμπερτ Κέιγκαν.

Η ήττα στην τρέχουσα αντιπαράθεση με το Ιράν θα έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν θα μπορεί ούτε να διορθωθεί ούτε να αγνοηθεί. Δεν θα υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, ούτε τελικός αμερικανικός θρίαμβος που θα αναιρέσει ή θα ξεπεράσει τη ζημιά που έχει προκληθεί. Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι «ανοιχτά», όπως ήταν κάποτε, σύμφωνα με τον αρθρογράφο.

Με τον έλεγχο του στενού, το Ιράν αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα στην περιοχή και σε έναν από τους βασικούς παράγοντες στον κόσμο. Ο ρόλος της Κίνας και της Ρωσίας, ως συμμάχων του Ιράν, ενισχύεται, ενώ ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών μειώνεται σημαντικά. Αντί να επιδείξει την αμερικανική ανδρεία, όπως ισχυρίζονται επανειλημμένα οι υποστηρικτές του πολέμου, η σύγκρουση αποκάλυψε μια Αμερική που είναι αναξιόπιστη και ανίκανη να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε. Αυτό θα προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλο τον κόσμο, καθώς φίλοι και εχθροί προσαρμόζονται στην αποτυχία της Αμερικής, εξηγεί ο Ρόμπερτ Κέιγκαν.

Συγκέντρωση υποστηρικτών του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη EPA

Γιατί ο Τραμπ αποφάσισε να σταματήσει τις επιθέσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν αμείλικτα στο Ιράν για 37 ημέρες με καταστροφική δύναμη, σκοτώνοντας μεγάλο μέρος της ηγεσίας και καταστρέφοντας το μεγαλύτερο τμήματα της στρατιωτικής του ικανότητας. Ωστόσο δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το καθεστώς ούτε να αποσπάσουν έστω και ελάχιστες παραχωρήσεις.

Τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει ότι ένας αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα επιτύχει αυτό που δεν κατάφερε η στρατιωτική δύναμη. Αυτό είναι, φυσικά, πιθανό, αλλά ένα καθεστώς που δεν υπέκυψε μετά από πέντε εβδομάδες συνεχών αεροπορικών επιθέσεων είναι απίθανο να υποκύψει υπό οικονομική πίεση, εκτιμά ο αρθρογράφος.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρανικές αρχές δεν φοβούνται την οργή του ίδιου του λαού τους. Το κείμενο του Ρόμπερτ Κέιγκαν υπενθυμίζει επίσης τις παρατηρήσεις της αναλύτριας για θέματα του Ιράν στο Ινστιστούτο Brookings, Σουζάν Μαλόουνι, η οποία είχε αναφέρει: «Ένα καθεστώς που σφαγίασε τους πολίτες του τον Ιανουάριο για να σιγήσει τις διαμαρτυρίες είναι τώρα πλήρως προετοιμασμένο να τους επιβάλει τις σκληρότερες οικονομικές δυσκολίες».

Ορισμένοι υποστηρικτές του πολέμου ζητούν επομένως τη συνέχιση των στρατιωτικών επιθέσεων, αλλά δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς ένας νέος γύρος βομβαρδισμών θα πετύχει αυτό που δεν κατάφεραν να πετύχουν 37 ημέρες αεροπορικών επιθέσεων.

Περαιτέρω στρατιωτική δράση θα αναγκάσει αναπόφευκτα το Ιράν να ανταποδώσει τα πυρά εναντίον των γειτονικών κρατών του Κόλπου, και ούτε καν οι πολεμοχαρείς δεν έχουν απάντηση σε αυτό.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταμάτησε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν επειδή κουράστηκε από τον πόλεμο, αλλά επειδή το Ιράν άρχισε να χτυπά ζωτικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή», σημειώνει ο αναλυτής στο περιοδικό The Atlantic.

Και συνεχίζει: «Ο υπολογισμός κινδύνου που ανάγκασε τον Τραμπ να κάνει πίσω πριν από ένα μήνα εξακολουθεί να ισχύει. Ακόμη και αν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να «καταστρέψει έναν πολιτισμό» με νέες βομβιστικές επιθέσεις στο Ιράν, το Ιράν θα μπορούσε ακόμα να εκτοξεύσει μεγάλο αριθμό πυραύλων και drones πριν πέσει το καθεστώς — αν πέσει τελικά».

Μόλις μερικές επιτυχημένες επιθέσεις, υποστηρίζει ο Κέιγκαν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τόσο σοβαρές ζημιές στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής, ώστε η ανάκαμψη να διαρκέσει χρόνια, ίσως ακόμη και δεκαετίες.

Αυτό θα οδηγούσε τον κόσμο —και τις Ηνωμένες Πολιτείες— σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση. Ακόμη και αν ο Τραμπ ήθελε να χρησιμοποιήσει την επανέναρξη των βομβαρδισμών ως μέρος μιας στρατηγικής εξόδου, αυτός ο κίνδυνος δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί. «Αν αυτό δεν είναι ματ, τότε είμαστε πολύ κοντά σε αυτό», υποστηρίζει ο Κέιγκαν.

Πώς θα έμοιαζε η ενδεχόμενη ήττα των ΗΠΑ

Ωστόσο, οποιαδήποτε λύση που δεν θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με αμερικανική συνθηκολόγηση ενέχει τεράστιους κινδύνους, τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει προθυμία να αποδεχτεί.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι προετοιμασμένες να εμπλακούν σε έναν πλήρη χερσαίο και ναυτικό πόλεμο για να ανατρέψουν το σημερινό ιρανικό καθεστώς —και στη συνέχεια να καταλάβουν το Ιράν μέχρι να σταθεροποιηθεί μια νέα κυβέρνηση, αν δεν είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν την απώλεια πολεμικών πλοίων που συνοδεύουν δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν δεν είναι έτοιμες να δεχτούν μακροπρόθεσμη και καταστροφική ζημιά στην παραγωγική ικανότητα της περιοχής τότε η αποχώρηση μπορεί τώρα να φαίνεται ως η λιγότερο κακή επιλογή.

Το συμπέρασμα, σύμφωνα με τον Kagan, είναι σκληρό: η αμερικανική ήττα είναι πιθανή. Στη συνέχεια περιγράφει πώς θα μοιάζει αυτή η ήττα:

Το Ιράν θα παραμείνει κύριος των Στενών του Ορμούζ. Η υπόθεση ότι το στενό θα ανοίξει ξανά, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μόλις τελειώσει η κρίση είναι, κατά την άποψή του, εντελώς αβάσιμη.

Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στο προηγούμενο status quo. Αν και συχνά γίνεται λόγος για διαιρέσεις μεταξύ σκληροπυρηνικών και μετριοπαθών στην Τεχεράνη, ακόμη και οι μετριοπαθείς πρέπει να καταλάβουν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να παραδώσει τον έλεγχο του στενού.

Υπάρχει επίσης το ερώτημα πόσο αξιόπιστη θα ήταν οποιαδήποτε συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί, υποστηρίζει ο Κέιγκαν, δεν μπορούν να είναι σίγουροι ότι ο Τραμπ δεν θα αποφασίσει να εξαπολύσει άλλη μια επίθεση λίγους μήνες μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας. Γνωρίζουν επίσης ότι οι Ισραηλινοί θα μπορούσαν να επιτεθούν ξανά.

Πλοία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ εν μέσω των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν EPA

Τα ισραηλινά συμφέροντα, υποδηλώνει, θα υπονομευθούν σημαντικά. Όπως έχουν επισημάνει πολλοί ειδικοί για το Ιράν, το καθεστώς στην Τεχεράνη έχει τώρα την ευκαιρία να βγει από την κρίση πολύ πιο ισχυρό από ό,τι πριν τον πόλεμο. Όχι μόνο έχουν διατηρήσει το πυρηνικό τους δυναμικό, αλλά έχουν επίσης αποκτήσει ένα ακόμη πιο ισχυρό εργαλείο: την ικανότητα να κρατούν όμηρους τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η δυνατότητα να κλείσει ή να ελέγξει τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω του στενού είναι μεγαλύτερη και πιο άμεση από τη θεωρητική ισχύ του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτή η επιρροή θα επέτρεπε στους ηγέτες της Τεχεράνης να αναγκάσουν άλλα κράτη να άρουν τις κυρώσεις και να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις ή να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές κυρώσεις.

Το Ισραήλ θα βρεθεί πιο απομονωμένο από ποτέ, ενώ το Ιράν θα γίνει πλουσιότερο, θα επανεξοπλιστεί και θα διατηρήσει τις πυρηνικές του επιλογές.

Αυτή η νέα κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ θα επέφερε επίσης μια σημαντική μετατόπιση της σχετικής ισχύος και επιρροής, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εμφανίζονταν ως «χαρτοτίγρης», αναγκάζοντας τα κράτη του Κόλπου και άλλα αραβικά κράτη να προσαρμοστούν στο Ιράν.

Οι χώρες του Κόλπου που θα αναγκαστούν να συνάψουν συμφωνίες με την Τεχεράνη δεν θα είναι μόνες σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Όλα τα έθνη που εξαρτώνται από την ενέργεια του Κόλπου θα χρειαστεί να συνάψουν τις δικές τους συμφωνίες με το Ιράν.

Μια συνέπεια αυτής της μεταμόρφωσης θα μπορούσε να είναι η αναβίωση μίας κούρσας θαλάσσιων πολεμικών εξοπλισμών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στο παρελθόν, οι περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, βασίζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρόληψη ή την επίλυση τέτοιων κρίσεων. Τώρα ξεκινά ένας νέος αγώνας εξοπλισμών, σύμφωνα με τον αναλυτή.

