Ιράν: Αδικαιολόγητες οι απαιτήσεις των Αμερικανών - Γενναιόδωρη και υπεύθυνη η προσφορά μας

«Γενναιόδωρη και υπεύθυνη» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι την ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Μπαγκάι δήλωσε ότι η πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ήταν ένα «νόμιμο» αίτημα.

«Απαίτηση για τερματισμό του πολέμου, άρση του αποκλεισμού και της πειρατείας, και αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν αδικαιολόγητα παγώσει σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ»,σημείσε ο Μπαγκάι.

«Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και η εδραίωση της ασφάλειας στην περιοχή και στο Λίβανο ήταν άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδωρη και υπεύθυνη προσφορά για την περιφερειακή ασφάλεια».

Πλοία βρίσκονται αγκυροβολημένα στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026. AP

«Όποτε αναγκαστούμε να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε, και όποτε υπάρχει περιθώριο για διπλωματία, θα αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

«Ωστόσο, η διπλωματία έχει τους δικούς της κανόνες», τόνισε ο Μπαγκάι. Και συνέχισε: «Η απόφαση θα βασιστεί στα εθνικά μας συμφέροντα, και το Ιράν έχει αποδείξει ότι είναι αποφασισμένο να προστατεύσει τα συμφέροντα του λαού του».

Επιπλέον σημείωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν «αδικαιολόγητες απαιτήσεις», προσθέτοντας ότι η απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ, την οποία η Τεχεράνη διαβίβασε στο Πακιστάν την Κυριακή, «δεν ήταν υπερβολική».

Υπογράμμισε ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή έχουν «υπονομευθεί» αφού ο Τραμπ απέρριψε την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

