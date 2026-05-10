Διεθνή ΜΜΕ:Το Ιράν ζητά έλεγχο του Ορμούζ και διατήρηση των πυρηνικών του στην απάντηση του στις ΗΠΑ

Οι απαιτήσεις του Ιράν για τη συμφωνία ειρήνης

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Την απαίτηση το Ιράν να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων η απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου όπως αναφέρουν η Wall Street Journal και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Mayadeen, το οποίο συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Ακόμη το Ιράν απαιτεί τερματισμό του αποκλεισμού, απεριόριστες εξαγωγές πετρελαίου, άρση των κυρώσεων, απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν απέρριψε επίσης την καταστροφή των πυρηνικών του εγκαταστάσεων ως απάντηση στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ.

Παράλληλα η Τεχεράνη προσφέρεται να «αραιώσει» μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου της και να μεταφέρει το υπόλοιπο σε τρίτη χώρα, με εγγυήσεις ότι θα επιστραφεί εάν οι συνομιλίες καταρρεύσουν.

Το Ιράν θέλει όλες οι διαπραγματεύσεις να διεξάγονται μέσω του Πακιστάν και λέει ότι οι πυρηνικές συνομιλίες θα ξεκινήσουν μόνο μετά το τέλος του πολέμου.

Αν οι διαρροές επιβεβαιωθούν το Ιράν επιβεβαίωσε δημόσια τις τρεις κόκκινες γραμμές που ανακοίνωσε χθες (Ορμούζ, εμπλουτισμός, ουράνιο προς τις ΗΠΑ) και προσέφερε παραχωρήσεις όπου είχε περιθώρια, μερική αραίωση, τρίτη χώρα αντί των ΗΠΑ, εγγύηση επιστροφής.

Όλα αυτά συνηγορούν ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε ένα νέο αδιέξοδο και κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσει.

Νωρίτερα ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο TruthSocial είχε επιτεθεί κατά του Ιράν το οποίο κατηγόρησε ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ εδώ και 47 χρόνια.

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας αλλά δεν θα γελά πια» αναφέρει μεταξύ άλλων.

