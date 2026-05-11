«Παράδοση» για το Ιράν η αμερικανική πρόταση – Ζητάει αποζημιώσεις και πλήρη έλεγχο του Ορμούζ

Η Τεχεράνη απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και θέτει σκληρούς όρους για συμφωνία.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Το Ιράν απέρριψε την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την ως πρόταση «παράδοσης».
  • Η Τεχεράνη απαιτεί πολεμικές αποζημιώσεις, πλήρη κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ, άρση κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε χαρακτηρίζοντας την ιρανική απόρριψη της πρότασης ως «εντελώς απαράδεκτη».
  • Η απόρριψη της πρότασης αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή του Ορμούζ.
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι απέρριψε την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικά ως πρόταση «παράδοσης».

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η απάντηση που έστειλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και θέτει σειρά όρων για οποιαδήποτε συμφωνία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ, η πλήρης ιρανική κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ, η άρση των κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευθεί στο εξωτερικό.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημόσια αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση.

Η νέα εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις αυξάνει εκ νέου την αβεβαιότητα γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή του Ορμούζ.

