Ανάλυση: Δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής στον πόλεμο στο Ιράν

Snapshot Από τις 8 Μαΐου 2026, ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται ένα βραχυπρόθεσμο μνημόνιο για τη διακοπή των εχθροπραξιών, χωρίς να επιλύονται οι βασικές διαφορές για το πυρηνικό πρόγραμμα και τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Οι ΗΠΑ επέδειξαν στρατιωτική ισχύ, αλλά έχασαν πολιτική εμπιστοσύνη, ενώ το Ιράν υπέστη σοβαρά πλήγματα χωρίς να καταρρεύσει το καθεστώς του.

Τα κράτη του Κόλπου εξαρτώνται από την αμερικανική προστασία, αλλά παραμένουν ευάλωτα σε ιρανικές επιθέσεις και αντιμετωπίζουν εσωτερικές διαφορές.

Η Τεχεράνη διατήρησε σημαντικές στρατιωτικές και διπλωματικές δυνατότητες, θεσμοθετώντας έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ ως μέσο διαπραγμάτευσης και οικονομικού οφέλους.

Η Κίνα αντιμετωπίζει ενεργειακή πίεση λόγω των διαταραχών στις πετρελαϊκές ροές, ενώ η Ρωσία ωφελείται από την κρίση μέσω αυξημένης ζήτησης για τα ενεργειακά της προϊόντα.

Από τις 8 Μαΐου 2026 η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούσαν να εργάζονται για την κατάρτιση ενός βραχυπρόθεσμου μνημονίου και όχι μιας οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Το πλαίσιο που συζητείται αποσκοπεί στη διακοπή των εχθροπραξιών, στη σταθεροποίηση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ και στην έναρξη μιας περιόδου διαπραγματεύσεων 30 ημερών, αφήνοντας παράλληλα ανεπίλυτες τις βασικές διαφορές σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων, τα δίκτυα αντιπροσώπων και τον διευρυμένο έλεγχο των θαλάσσιων διαδρόμων.

Μέχρι στιγμής αυτό δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής αλλά κάποια κέρδη των ΗΠΑ, του Ιράν και των χωρών της Μέσης Ανατολής, αρκετά προβλήματα και μεταβαλλόμενες συμμαχίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξαν τη στρατιωτική τους εμβέλεια, αλλά έχασαν την πολιτική εμπιστοσύνη των συμμάχων και των ψηφοφόρων τους. Το Ιράν δέχτηκε σοβαρά πλήγματα, αλλά το καθεστώς διατηρήθηκε.

Το Ισραήλ αποκατέστησε εν μέρει την αποτρεπτική του δύναμη, αλλά δεν κατάφερε να μετατρέψει τα επιτεύγματα στο πεδίο της μάχης σε πολιτικό αποτέλεσμα. Τα κράτη του Κόλπου απομακρύνθηκαν περαιτέρω μεταξύ τους, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία να ακολουθούν όλο και περισσότερο διαφορετικά μοντέλα εξουσίας. Το Πακιστάν κέρδισε διπλωματική βαρύτητα. Η Κίνα και η Ρωσία απορρόφησαν την πίεση και κέρδισαν διπλωματικό και στρατηγικό χώρο σε μια πιο κατακερματισμένη διεθνή τάξη.

ΗΠΑ: Στρατιωτική επιρροή χωρίς πολιτικό έλεγχο

Το ισχυρότερο χαρτί της Ουάσιγκτον παραμένει η ικανότητά της να διαμορφώνει το πεδίο της μάχης και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξουδετέρωσαν βασικά στελέχη του ιρανικού καθεστώτος και του στρατού, ενώ οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν σημαντικά τμήματα της υποδομής του πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Η κρίση ανάγκασε επίσης την Κίνα και άλλους εισαγωγείς να επανεκτιμήσουν τις ενεργειακές προμήθειες τους από τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η ευρύτερη αμερικανική στρατηγική απέφερε αβέβαια αποτελέσματα. Το ιρανικό καθεστώς επέζησε, οι πυραυλικές του δυνατότητες υπέστησαν ζημίες αλλά δεν εξαλείφθηκαν, και η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένει αδιευκρίνιστη. Η περιφερειακή του θέση αποδυναμώθηκε αλλά δεν κατάρρευσε. Αντί να οδηγήσει σε μια αποφασιστική διπλωματική παράδοση της Τεχεράνης, ο πόλεμος ώθησε την Ουάσιγκτον να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις υπό την πίεση των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, των ενεργειακών αγορών και της διαταραχής στο θαλάσσιο εμπόριο.

Μαχητικό προσγειώνεται στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. 3 Μαρτίου 2026 ΑΡ

Ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χειρίστηκε τη σύγκρουση δέχτηκε επίσης αυξανόμενη εσωτερική πίεση. Μια δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου έδειξε ότι η δημοτικότητα του Τραμπ βρισκόταν στο 34%, το χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του, ενώ μόνο το 34% των Αμερικανών ενέκρινε τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν.

Μια δημοσκόπηση του Fox News που δημοσιεύθηκε πέντε ημέρες νωρίτερα έδειξε ένα κάπως υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για τη στρατιωτική εκστρατεία, στο 45%, αλλά διαπίστωσε ότι μια πλειοψηφία 55% αντιτάχθηκε στη δράση των ΗΠΑ στο Ιράν. Μια δημοσκόπηση NPR/PBS News/Marist που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαΐου, βασισμένη σε συνεντεύξεις που διεξήχθησαν στις 27-30 Απριλίου, έδειξε ότι το 81% των Αμερικανών δήλωσε ότι οι τρέχουσες τιμές της βενζίνης ασκούσαν είτε μεγάλη είτε μικρή πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό τους, ενώ το 63% δήλωσε ότι ο Τραμπ έφερε μεγάλο ή σημαντικό μέρος της ευθύνης για την αύξηση.

Η εσωτερική αντίδραση είχε σημασία επειδή το Ιράν δεν χρειαζόταν να νικήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επηρεάσει τους υπολογισμούς της Ουάσιγκτον. Απειλώντας τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ και ασκώντας πίεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, η Τεχεράνη μπορεί να αυξήσει το πολιτικό και οικονομικό κόστος του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τα κράτη του Κόλπου.

Η επιχείρηση «Project Freedom», η υπό αμερικανική ηγεσία επιχείρηση για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων και την επαναλειτουργία του Ορμούζ, αποτέλεσε την πιο ξεκάθαρη επιχειρησιακή δοκιμασία της στάσης της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ανέστειλαν ή περιόρισαν τη χρήση αμερικανικών βάσεων και του εναέριου χώρου τους από τις ΗΠΑ μετά την έναρξη της επιχείρησης. Οι περιορισμοί χαλάρωσαν αργότερα, αλλά το επεισόδιο κατέδειξε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορούσε πλέον να θεωρεί δεδομένη την αυτόματη συμμαχία των χωρών του Κόλπου σε περίπτωση στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν.

Κόλπος: Προστασία χωρίς ασυλία

Τα κράτη του Κόλπου βασίζονται στην προστασία των ΗΠΑ, αλλά αυτή η προστασία δεν τα καθιστά απρόσβλητα από αντίποινα. Τα λιμάνια, ο εναέριος χώρος, οι ενεργειακές υποδομές και οι εμπορικοί διάδρομοί τους εκτίθενται κάθε φορά που η Ουάσιγκτον προχωρά σε κλιμάκωση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη.

Οι ιρανικές επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φαίνεται να ξανάρχισαν μετά την τελευταία αναφερόμενη κλιμάκωση, επιβεβαιώνοντας την ευπάθεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη σύγκρουση.

Το διυλιστήριο Samref στη Σαουδική Αραβία

Ιράν: Υπέστη ζημιές αλλά δεν ηττήθηκε το καθεστώς

Η Τεχεράνη φαίνεται να έχει χάσει διοικητές, υποδομές και οικονομική σταθερότητα, αλλά διατήρησε τα πλεονεκτήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την άσκηση πίεσης: πυραύλους, ναυτική επιρροή, εσωτερικό έλεγχο και δυνατότητα να καθυστερεί τις διπλωματικές διαδικασίες.

Ο πόλεμος προκάλεσε ζημίες σε τμήματα της ηγεσίας του καθεστώτος και της στρατιωτικής υποδομής, ενώ παράλληλα ανέδειξε τα τρωτά σημεία στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το κλείσιμο και η διακοπή της κυκλοφορία του Ορμούζ έπληξαν τόσο την ίδια την ιρανική οικονομία όσο και τις παγκόσμιες αγορές ναυτιλίας, ασφαλειών και ενέργειας.

Η κρίση επιτάχυνε επίσης την εσωτερική καταστολή, με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αναφέρουν συνεχιζόμενες εκτελέσεις, έντονη πίεση σε κρατούμενους και τις οικογένειές τους, καθώς και περιορισμούς στο διαδίκτυο που εμπόδισαν τους πολίτες και τους δημοσιογράφους να καταγράψουν τα γεγονότα εντός της χώρας.

Ταυτόχρονα, η Τεχεράνη διατήρησε σημαντικές πηγές επιρροής. Διατήρησε το καθεστώς στην εξουσία. Διατήρησε σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες παρά τις επιθέσεις. Το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένει στα χέρια των Ιρανών. Διατήρησε τμήματα της δομής των συμμαχικών δυνάμεων της Τεχεράνης στην περιοχή, ακόμη και αν αυτές οι δυνάμεις έχουν αποδυναμωθεί.

Επέβαλε κόστος στους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο. Και μετέτρεψε τα Στενά του Ορμούζ από στρατηγικό σημείο «στραγγαλισμού» της παγκόσμιας οικονομίας σε μέσο διαπραγμάτευσης και μηχανισμό εσόδων.

Η δημιουργία από το Ιράν μιας Αρχής για το Στενό του Περσικού Κόλπου, με σκοπό τον έλεγχο και τη φορολόγηση των πλοίων που επιθυμούν να διέλθουν από το Ορμούζ, σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή. Πριν από τον πόλεμο, η Τεχεράνη μπορούσε απλώς να απειλεί το στενό. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, άρχισε να θεσμοθετεί τον έλεγχο της θαλάσσιας διέλευσης. Αυτό προσέφερε στο Ιράν τόσο οικονομική όσο και διπλωματική επιρροή. Ακόμη και αν το νέο σύστημα παραμένει νομικά αμφισβητήσιμο και λειτουργικά ευάλωτο, κατέδειξε ότι το Ιράν χρησιμοποίησε την κρίση για να διεκδικήσει μια μορφή εξουσίας που δεν ασκούσε ανοιχτά στο παρελθόν.

Ενεργειακός κίνδυνος στην Κίνα - Ανακούφιση στη Ρωσία

Το Πεκίνο αντιμετωπίζει πραγματική πίεση λόγω των διαταραχών στις ροές πετρελαίου από το Ιράν και τη Βενεζουέλα, ιδίως όταν οι συναλλαγές παρακάμπτουν το δολάριο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τον πόλεμο και τις σχετικές κυρώσεις για να επιτεθούν σε ένα από τα στρατηγικά αδύνατα σημεία του Πεκίνου: την ενεργειακή ασφάλεια. Η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου σε μειωμένες τιμές από το Ιράν, τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία, και μέρος αυτών των ροών διαμορφώνεται εκτός των παραδοσιακών μηχανισμών που βασίζονται στο δολάριο. Η διακοπή τους δίνει στην Ουάσιγκτον ένα διαπραγματευτικό ατού εν όψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.

Η Μόσχα επωφελήθηκε από την κρίση με έμμεσους αλλά σημαντικούς τρόπους. Συγκεκριμένα, ο πόλεμος αναζωογόνησε την ελκυστικότητα της ρωσικής ενέργειας σε μειωμένες τιμές. Όσο η κατάσταση στο Ορμούζ γινόταν ασταθής και οι ενεργειακές ροές από τον Κόλπο πιο αβέβαιες, οι αγοραστές στην Ασία και αλλού είχαν ισχυρότερα κίνητρα να στραφούν ξανά προς τα ρωσικά βαρέλια, παρά τις κυρώσεις. Η Μόσχα δεν χρειαζόταν να παρακάμψει πλήρως τις κυρώσεις. Χρειαζόταν την κρίση προκειμένου να είναι δύσκολο για τις άλλες χώρες να αγνοήσουν τις ενεργειακές εξαγωγές της.

