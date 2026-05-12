Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» – Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται πλέον «σε μηχανική υποστήριξη», μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος με το ιρανικό κείμενο, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά σε βασικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι στο πιο αδύναμο σημείο της, μετά από αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν. Δεν μπήκα καν στον κόπο να το τελειώσω», δήλωσε ο Τραμπ, επαναφέροντας παράλληλα τις απειλές για κατάρρευση της εκεχειρίας.

Η Ουάσιγκτον είχε προτείνει αρχικά έναν τερματισμό των εχθροπραξιών πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πιο δύσκολα ζητήματα, ανάμεσά τους το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Οι όροι της Τεχεράνης

Η ιρανική πλευρά επιμένει πάντως στις δικές της απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη ζητά τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις, καθώς και την επανέναρξη των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Παράλληλα, επιμένει στην πλήρη κυριαρχία της στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο πριν από τον πόλεμο διακινούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Το αίτημά μας είναι απολύτως νόμιμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε από την πλευρά του ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια».

Το Ορμούζ παραμένει υπό πίεση

Η αβεβαιότητα γύρω από το Ορμούζ συνεχίζει να επηρεάζει σοβαρά τις αγορές ενέργειας και τη ναυσιπλοΐα.

Η κίνηση πλοίων στα Στενά παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, ενώ δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης δείχνουν ότι αρκετά δεξαμενόπλοια διέρχονται με απενεργοποιημένους πομπούς για να αποφύγουν πιθανές επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, η τιμή του Brent ξεπέρασε ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 3%, καθώς η αγορά φοβάται παρατεταμένη διαταραχή στις ενεργειακές ροές.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή πετρελαίου του OPEC υποχώρησε τον Απρίλιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών, καθώς οι εξαγωγές από την περιοχή έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Πίεση και στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Η κρίση φαίνεται να δημιουργεί πολιτικό κόστος και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι δύο στους τρεις Αμερικανούς θεωρούν πως ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια γιατί οι ΗΠΑ εμπλέκονται στρατιωτικά στο Ιράν.

Ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, περίπου ένας στους τρεις δηλώνει επιφυλακτικός απέναντι στη στρατηγική της κυβέρνησης.

Ο Γκαλιμπάφ επιχείρησε να εκμεταλλευτεί πολιτικά την εικόνα αυτή, δηλώνοντας ότι «όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι».

Σκιές για εμπλοκή των ΗΑΕ

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στρατιωτικά σε επιθέσεις κατά του Ιράν, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στόχος ήταν μεταξύ άλλων διυλιστήριο στο νησί Λαβάν τον προηγούμενο μήνα.

Η Τεχεράνη είχε τότε κάνει λόγο για «εχθρική επίθεση», ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αποδώσει το χτύπημα σε μαχητικά Mirage που χρησιμοποιούν τα ΗΑΕ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στο Πεκίνο, όπου το Ιράν θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών του με τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αξιοποιήσει την επιρροή της Κίνας στην Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας.