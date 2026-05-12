Ιράν: «Πολιτικά υποκινούμενο» το αμερικανικό σχέδιο απόφασης για το Ορμούζ στον ΟΗΕ

Οι δηλώσεις του Ιράν ακολουθούν επαφές των ΗΠΑ με χώρες του Κόλπου για την υποστήριξη του σχεδίου στον ΟΗΕ.

Σφοδρή επίθεση κατά της αμερικανικής πρωτοβουλίας για ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να αλλάξουν τους όρους της κρίσης και να παρουσιάσουν το Ιράν ως υπεύθυνο για την ένταση στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να μετατρέψει «τις συνέπειες μιας στρατιωτικής επίθεσης και ενός παράνομου αποκλεισμού» σε υπόθεση εναντίον μιας χώρας που – όπως ανέφερε – έχει βρεθεί στο στόχαστρο απειλών, πιέσεων και επιθέσεων.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι η επίκληση της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς αναφορά στον ρόλο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην κρίση, στερεί από την πρωτοβουλία «κάθε νομική και ηθική αξιοπιστία».

Προειδοποίησε επίσης ότι οποιοδήποτε ψήφισμα δεν κάνει αναφορά στην «επίθεση», στον «αποκλεισμό» και στο «δικαίωμα αυτοάμυνας του Ιράν» θα είναι «ελαττωματικό, μεροληπτικό, πολιτικό και καταδικασμένο σε αποτυχία από την αρχή».

Οι δηλώσεις έρχονται μετά τις επαφές που είχαν οι ΗΠΑ με χώρες του Κόλπου την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με αμερικανικό σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ που ζητά από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν εγκριθεί, το ψήφισμα θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, ακόμη και για εξουσιοδότηση χρήσης βίας σε περίπτωση που συνεχιστούν οι επιθέσεις στη θαλάσσια οδό.