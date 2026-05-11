Μεγάλες αλλαγές στις λαϊκές αγορές – Τι αλλάζει σε άδειες και λειτουργία

«Νέος καταστατικός χάρτης» στις λαϊκές αγορές με τον νέο νόμο 5297/2026

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο νέος νόμος 7/2026 μεταφέρει όλες τις αρμοδιότητες για λαϊκές αγορές αποκλειστικά στον φορέα λειτουργίας αγορών.
  • Καταργείται η διαδικασία ανανέωσης αδειών και εισάγεται οργάνωση λαϊκών αγορών με κορμούς και δυνατότητα αλλαγών εντός αυτών.
  • Δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης και υποβοήθησης πωλητών από συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
  • Προβλέπεται ποσοστό 50% επαγγελματικών και 50% παραγωγικών αδειών στις νέες προκηρύξεις και δυνατότητα μετατροπής αδειών παραγωγών σε επαγγελματικές για περιορισμένο χρόνο.
  • Ο νόμος αντιμετωπίζει παλαιά προβλήματα λειτουργίας, αλλά απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις στον κλάδο.
Τις βασικές αλλαγές και τις σημαντικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος 5297/2026 για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), σε ενημερωτικό σημείωμά της για τα μέλη της, κάνοντας λόγο για «τομή» στον κλάδο και για ένα νέο, πιο σταθερό και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας.

Όπως επισημαίνει η ομοσπονδία ο νέος νόμος προέκυψε ύστερα από πολύμηνες διαβουλεύσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που επηρέαζαν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του νόμου 5297/2026, τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Όλες οι αρμοδιότητες για την ίδρυση, μετακίνηση, κατάργηση και επέκταση των λαϊκών αγορών μεταφέρονται αποκλειστικά στον φορέα λειτουργίας αγορών.
  • Τα σωματεία, μέσα σε 4 μήνες, προχωρούν σε διαγράμμιση και καταγραφή των κενών θέσεων, καθώς και στη συγκέντρωση αιτημάτων βελτίωσης από τους πωλητές.
  • Καταργείται η διαδικασία ανανέωσης των αδειών.
  • Οι λαϊκές αγορές οργανώνονται πλέον με κορμούς (Α' Πειραιά, Β' Πειραιά, Γ' Πειραιά, Α' Αθηνών κ.λπ.).
  • Επιτρέπονται αλλαγές αγορών μέσα στον ίδιο κορμό, καθώς και αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ πωλητών.
  • Επαναφέρονται ημέρες δραστηριοποίησης σε πωλητές που είχαν διαγράψει ημέρα.
  • Δίνεται δυνατότητα αναπλήρωσης Α' βαθμού συγγένειας για ένα έτος.
  • Δίνεται δυνατότητα υποβοήθησης από συγγενείς Α' και Β' βαθμού για ένα έτος.
  • Η αναπλήρωση αποκλειστικά από δηλωμένο βοηθό περιορίζεται στους 3 μήνες.
  • Στις προκηρύξεις αδειών, οι βοηθοί μοριοδοτούνται με 30 μόρια.
  • Στη μεταβίβαση άδειας λόγω θανάτου, το χρονικό όριο αυξάνεται από 6 σε 12 μήνες.
  • Δίνεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως 36 μήνες.
  • Στις νέες προκηρύξεις αδειών προβλέπεται ποσοστό 50% επαγγελματικών και 50% παραγωγικών αδειών.
  • Οι λαϊκές αγορές που απαρτίζονται αποκλειστικά από παραγωγούς ιδρύονται μόνο από τον φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών.
  • Δίνεται, πλέον, με πρόβλεψη του υπουργείου Ανάπτυξης, η δυνατότητα μετατροπής αδειών από παραγωγική σε επαγγελματική σε όλη την επικράτεια, χωρίς πρόσθετα κριτήρια, για συγκεκριμένο διάστημα τεσσάρων μηνών, ως μία επιλογή που μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επαγγελματία.

Η ομοσπονδία χαρακτηρίζει το νέο νόμο «νέο καταστατικό χάρτη» για όλο τον κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες του παρελθόντος, ενώ τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις.

