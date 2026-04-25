Ευρυτανία: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε δάσος έξω από το χωριό Νόστιμο

Μια οξειδωμένη χειροβομβίδα βρέθηκε την Παρασκευή (24/4) στο δάσος έξω από το χωριό Νόστιμο Ευρυτανίας, κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας.

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το χώρο ενώ παράλληλα κλιμάκιο του στρατού προχώρησε στην αναγνώριση του πυρομαζικού υλικού.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πρόκειται για αμυντική χειροβομβίδα τύπου mills Νo 36 WWII, χαρακτηριστικό όπλο του Βρετανικού στρατού που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

lamiareport.gr

Το πρωί του Σαββάτου (25/4), ομάδα EOD της 695 ΑΒΠ, που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας, προχώρησε με ασφαλή τρόπο σε εξουδετέρωσή της και καταστροφή.

