Η Τουρκάλα τραγουδίστρια που… ζητά και τα ρέστα

Αν ένας Έλληνας τραγουδιστής πήγαινε στην Άγκυρα και άρχιζε δημόσια να τραγουδά ή να υμνεί πρόσωπα και καταστάσεις που η τουρκική πλευρά θεωρεί «κόκκινο πανί»; Θα είχαμε απλώς μια απαγόρευση εισόδου; Ή θα μιλούσαμε για προσαγωγές, συλλήψεις και μια υπόθεση που θα έπαιζε για μέρες στα δελτία;

Newsbomb

BOMBER
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπάρχουν στιγμές που η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο ευφάνταστη σάτιρα.

Η ιστορία με την Τουρκάλα τραγουδίστρια που υμνούσε τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τελικά της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να βγει μετά και να διαμαρτύρεται, είναι μια από αυτές. Διότι δεν μιλάμε απλώς για μια απαγόρευση εισόδου. Μιλάμε για τη γνωστή βαλκανική –και όχι μόνο– λογική: «εκεί που σου χρωστάνε, σου παίρνουν και το βόδι».

Ας το πιάσουμε απλά. Έρχεσαι σε μια χώρα, έχεις δημόσια τοποθέτηση που αγγίζει ευαίσθητες ιστορικές και πολιτικές χορδές, προκαλείς αντιδράσεις, και όταν η χώρα αυτή αποφασίζει ότι δεν σε θέλει εντός των συνόρων της, δεν κάνεις ένα βήμα πίσω. Όχι. Βγαίνεις και ζητάς και τα ρέστα.

Το ζήτημα όμως δεν είναι η ίδια. Είναι η σύγκριση που προκύπτει αβίαστα: τι θα γινόταν αν τα πράγματα ήταν ανάποδα; Αν ένας Έλληνας τραγουδιστής πήγαινε στην Άγκυρα και άρχιζε δημόσια να τραγουδά ή να υμνεί πρόσωπα και καταστάσεις που η τουρκική πλευρά θεωρεί «κόκκινο πανί»; Θα είχαμε απλώς μια απαγόρευση εισόδου; Ή θα μιλούσαμε για προσαγωγές, συλλήψεις και μια υπόθεση που θα έπαιζε για μέρες στα δελτία;

Η απάντηση είναι μάλλον αυτονόητη. Και γι’ αυτό ακριβώς η υπόθεση αυτή προκαλεί εκνευρισμό. Όχι γιατί η Ελλάδα πρέπει να αντιδρά σπασμωδικά ή εκδικητικά, αλλά γιατί υπάρχει μια εμφανής ασυμμετρία αντιδράσεων και προσδοκιών.

Το πρόβλημα δεν είναι η ελευθερία έκφρασης – αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη. Το πρόβλημα είναι η επιλεκτική ευαισθησία. Όταν κάποιοι θεωρούν δεδομένο ότι μπορούν να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν εκτός συνόρων, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν πολύ καλά ότι στο εσωτερικό της δικής τους χώρας τέτοιες συμπεριφορές δεν θα περνούσαν ούτε απ’ έξω.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο παράλογο: από τη μια να τίθενται όρια, και από την άλλη να παρουσιάζονται ως… αδικία. Και τελικά να επιβεβαιώνεται το παλιό, πικρό ρητό: εκεί που μας χρωστάνε, μας παίρνουν και το βόδι. Η κυρία αοιδός απειλεί μάλιστα ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της χώρας μας. Ας της πει κάποιος να πάρει φόρα από μακριά...

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:59LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαρία Πολύζου: «Όταν πέρασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο, έμαθα ότι έχω καρκίνο»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη στην Άγκυρα ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης

20:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Θρίαμβος της Μάντσεστερ Σίτι και πλησιάζει την κορυφή

20:41BOMBER

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια που… ζητά και τα ρέστα

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράζβαν Λουτσέσκου: «Νιώθω πως δεν επικοινώνησα αρκετά με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαϊάμι: Κατεδάφισαν ξενοδοχείο 23 ορόφων μέσα 20 δευτερόλεπτα - Εντυπωσιακό βίντεο

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις – Ρεκόρ συμμετοχής

20:09ΚΟΣΜΟΣ

«Συγνώμη, λάθος»: Η πολεμική αεροπορία της Νιγηρίας βομβάρδισε αγορά - Πάνω από 100 νεκροί

19:57LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Συγκίνησε το διαδίκτυο παίζοντας ξανά κλαρίνο, έναν χρόνο μετά το ατύχημα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Υπέκυψε στα τραύματά του ο χειριστής μηχανημάτων που καταπλακώθηκε σε εργοτάξιο

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Τα επικά ευτράπελα που συνέβησαν το βράδυ της Ανάστασης

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και αφρικανική σκόνη η εβδομάδα μετά το Πάσχα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

19:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Τζέιμς αποκάλυψε τις κορυφαίες ομάδες της πενταετίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Θριάσιο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου

19:09ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Βρετανίας: «Μη διαπραγματεύσιμες οι βάσεις μας στην Κύπρο»

19:01ΕΥ ΖΗΝ

Κοιμάστε με ακουστικά; Δείτε τι μπορεί να κάνει στα αυτιά σας

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δεν μετανιώνει που απείλησε να «καταστρέψει τον πολιτισμό του Ιράν» - «Ή όλα ή τίποτα»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο του πολέμου - Ο Τραμπ ετοιμάζεται για αποκλεισμό, «σε θανάσιμη δίνη ο εχθρός» λένε οι Ιρανοί

18:53ΚΥΠΡΟΣ

Λεμεσός: Συγκλονίζει η μαρτυρία φίλης του θύματος από την κατάρρευση κτιρίου - «Το ταβάνι είχε μια τεράστια τρύπα»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς στην Ανάσταση μεταξύ ιερέα και αντιδημάρχου στην Εύβοια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από την Τρίτη - Πού αναμένονται βροχές μέχρι την Κυριακή του Θωμά

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις – Ρεκόρ συμμετοχής

19:57LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Συγκίνησε το διαδίκτυο παίζοντας ξανά κλαρίνο, έναν χρόνο μετά το ατύχημα

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό πολεμικό σκάφος απειλεί και διώχνει αμερικανικό αντιτορπιλικό στα Στενά του Ορμούζ - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και αφρικανική σκόνη η εβδομάδα μετά το Πάσχα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Υπέκυψε στα τραύματά του ο χειριστής μηχανημάτων που καταπλακώθηκε σε εργοτάξιο

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνει η Τουρκία: «Μπορούμε να εισβάλουμε στο Ισραήλ, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Τα επικά ευτράπελα που συνέβησαν το βράδυ της Ανάστασης

20:41BOMBER

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια που… ζητά και τα ρέστα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: ΙΧ μπήκε κάθετα στον δρόμο - Έπεσε πάνω του μηχανή

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο του πολέμου - Ο Τραμπ ετοιμάζεται για αποκλεισμό, «σε θανάσιμη δίνη ο εχθρός» λένε οι Ιρανοί

20:09ΚΟΣΜΟΣ

«Συγνώμη, λάθος»: Η πολεμική αεροπορία της Νιγηρίας βομβάρδισε αγορά - Πάνω από 100 νεκροί

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 88χρονος οδηγός, τρεις τραυματίες

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράζβαν Λουτσέσκου: «Νιώθω πως δεν επικοινώνησα αρκετά με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

16:38LIFESTYLE

Πάσχα με «άρωμα» Λισαβόνας για την Ελένη Βουλγαράκη, στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη στην Άγκυρα ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ