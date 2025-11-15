Κρήτη: Άρχισαν οι κλοπές από τα χωράφια με τα ελαιόδεντρα – Πού «χτύπησαν» οι επιτήδειοι

Με το «καλημέρα» της ελαιοσυγκομιδής άρχισαν οι κλοπές και οι αρπαγές από τους παραγωγούς και τα χωράφια, που σαν να μην τους έφτανε η μειωμένη παραγωγή εφέτος, έχουν να αντιμετωπίσουν και την κλεψιά είτε ελαιόκαρπου, είτε εργαλείων, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες δύο παραγωγοί στο Θραψανό του Δήμου Μινώα, στο ανατολικό Ηράκλειο, που στην πρώτη περίπτωση έκλεψαν από τον αγρότη, πριν πέντε ημέρες 30 σακιά ελιές, από τη θέση Τροχάλοι.

Σε πολύ κοντινή απόσταση, από την κλοπή του καρπού, ένας άλλος αγρότης έκανε το λάθος να αφήσει εχθές (14/11) τα ελαιόπανα και κάποια εργαλεία στο χωράφι και όταν πήγε το πρωί τα είδε να έχουν γίνει… καπνός.

Μπορεί να πήγε στην αστυνομία και να έκανε μήνυση κατ’ αγνώστων αλλά ένα είναι σίγουρο: Τα λιόπανα, αξίας 1.000 ευρώ, δύσκολα θα επιστρέψουν στον ιδιοκτήτη τους, ο οποίος καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη πριν καλά – καλά αρχίσει η περίοδος της συγκομιδής.