Snapshot Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε τον Αύγουστο του 2019 σε φυλακές του Μανχάταν, με την επίσημη εκδοχή να αναφέρει αυτοκτονία.

Ο ιατροδικαστής Μάικλ Φρίμαν αμφισβητεί την αυτοκτονία, επισημαίνοντας τραύματα στον λαιμό που μοιάζουν με στραγγαλισμό και σημάδια πάλης.

Ο αδελφός του Έπσταϊν δημοσιοποίησε φωτογραφίες από τη νεκροψία και το κελί του.

Η υπόθεση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες θεωρίες συνωμοσίας, λόγω των σχέσεων του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής. Snapshot powered by AI

Ο καταδικασμένος για trafficking και σεξουαλικά εγκλήματα κατά γυναικών και ανήλικων κοριτσιών, Τζέφρι Έπσταϊν έδωσε τέλος στη ζωή του τον Αύγουστο του 2019, λίγες εβδομάδες αφού συνελήφθη και ενώ βρισκόταν κρατούμενος στις φυλακές του Μανχάταν.

Ωστόσο, το ερώτημα για το εάν πράγματι ο χρηματιστής και μεγαλοεπιχειρηματίας αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε, συνεχίζει να απασχολεί ερευνητές και κοινή γνώμη.

Πρόσφατα, ο αδελφός του, Μαρκ Επστάιν, έδωσε στη δημοσιότητα ολόκληρο το αρχείο φωτογραφιών, στο οποίο περιλαμβάνεται η νεκροψία και εικόνες από το κελί του.

Μοτίβο που δεν υποδηλώνει αυτοκτονία

Αρκετοί ιατροδικαστές έχουν δηλώσει ότι αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή που αναφέρει ότι ο Έπσταϊν έδωσε τέλος στη ζωή του.

Πρόσφατα, ο ιατροδικαστής Δρ. Μάικλ Φρίμαν - ο οποίος είχε συμμετάσχει και στην υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ - υποστήριξε ότι τα σημάδια γύρω από τον λαιμό του Έπσταϊν θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από στραγγαλισμό.

«Το μοτίβο, η κατανομή και το πλήθος των τραυμάτων δεν εξηγούνται από απαγχονισμό λόγω αυτοκτονίας», όπως δήλωσε ο ιατροδικαστής στους New York Times.

«Οι αξιωματούχοι περιέγραψαν το μοτίβο του τραυματισμού του ως επικλινές ή μυτερό τραύμα, ήταν μια τέλεια περιγραφή για απαγχονισμό… Αλλά δεν είδαμε κάτι τέτοιο στις φωτογραφίες», είπε ο Δρ. Φρίμαν, ο οποίος εξετάζοντας το φωτογραφικό υλικό δήλωσε, στη συνέχεια, στο CBS ότι το μοτίβο ήταν «πολύ ασυνήθιστο για απαγχονισμό στον λαιμό».

Ένα άλλο στοιχείο που κατά τον ιατροδικαστή συνιστά απόδειξη ότι ο Έπσταϊν δεν αυτοκτόνησε είναι ένα κομμάτι σκισμένου πορτοκαλί υφάσματος, το οποίο ο Δρ. Φρίμαν πιστεύει ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει τη θεωρία του δολοφονήθηκε.

Σύμφωνα με τον Δρ. Φρίμαν, ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη και ενδείξεις επίθεσης και τραύματα στο πρόσωπο και τον αριστερό ώμο του Επστάιν, τα οποία αποτελούν σημάδια πάλης.

Μία από τις μεγαλύτερες θεωρίες συνομωσίας

Η «δολοφονία» του Έπσταϊν παραμένει μία από τις μεγαλύτερες θεωρίες συνωμοσίας της σύγχρονης εποχής, παρά το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής του Σίτι της Νέας Υόρκης έκρινε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ο Έπσταϊν είχε διασυνδέσεις με ισχυρά πρόσωπα της διεθνούς πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο νυν Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Η έκθεση του Δρ. Φρίμαν αποτελεί τη δεύτερη γνωμάτευση ιατροδικαστή που αμφισβητεί τα επίσημα ευρήματα.

Το 2019, ο Μαρκ Έπσταϊν προσέλαβε τον Δρ. Μάικλ Μπάντεν, έναν ιατροδικαστή που στο παρελθόν είχε εργαστεί σε υποθέσεις, όπως ο θάνατος του Μάικλ Τζάκσον.

Ο Δρ. Μπάντεν σημείωσε ότι και ο ίδιος πίστευε πως ο θάνατος του Έπσταϊν ήταν πιθανότερο να οφείλεται σε δολοφονία παρά σε αυτοκτονία.

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