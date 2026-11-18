Μετά τη μεγάλη επιτυχία των επτά προηγούμενων συνεδρίων, ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) διοργανώνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών και Έρευνας, με θέμα «Κλινικές Μελέτες & Τεχνητή Νοημοσύνη: Εξειδίκευση στην Έρευνα – Εξατομίκευση στη Θεραπεία», την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ, του ξενοδοχείου Divani Caravel, από τις 10:00 έως τις 15:00.

Πρόεδρος του συνεδρίου είναι ο Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Καραλής και θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων από τον χώρο της Υγείας, φορέων και παραγόντων της φαρμακευτικής αγοράς, καθώς επίσης και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Γενικός Διευθυντής του ΣΑΦΕΕ, θα κάνει την προσφώνηση.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι: Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), Γιώργος Παπάζογλου, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας, Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Αθανάσιος Ζαμάνης, Διοικητής & Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Βασιλική-Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου, Μη Εκτελεστική Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών στα Φάρμακα, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas, και Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ELPEN.

Την κεντρική ομιλία του συνεδρίου με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη, γονιδιωματική και τεχνολογίες τροποποίησης DNA στην υπηρεσία της ιατρικής ακριβείας» θα πραγματοποιήσει ο κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει:

- Στρογγυλό τραπέζι για τις «Κλινικές Μελέτες και Τεχνητή Νοημοσύνη: Εξειδίκευση στην Έρευνα – Εξατομίκευση στη Θεραπεία» με συντονίστρια την κυρία Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφο CNN Greece.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Καραλής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Γρηγόριος Ρομπόπουλος, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής, η κυρία Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος του Συλλόγου Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας – HACRO, Μέλος Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών – EUCROF, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος CORONIS Research, και ο κ. Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.

- Στρογγυλό τραπέζι για τις «Υπολογιστικές Μέθοδοι και Τεχνητή Νοημοσύνη στη Φαρμακευτική Επιστήμη: Από την έρευνα στην κλινική πράξη» με συντονιστή τον Καθηγητή Ευάγγελο Δ. Καραλή, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατά τη διάρκειά του θα αναπτυχθούν τα επιμέρους θέματα:

«Νέα εργαλεία στον σχεδιασμό και στην ανάλυση της κλινικής έρευνας» από τον κ. Γρηγόριο Σιβολαπένκο, Καθηγητή Φαρμακοκινητικής, Τομέας Φαρμακολογίας-Βιοεπιστημών, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

από τον κ. Γρηγόριο Σιβολαπένκο, Καθηγητή Φαρμακοκινητικής, Τομέας Φαρμακολογίας-Βιοεπιστημών, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών «Common sense in not so common» από τον Δρ Γεώργιο Ισμαήλο, Φαρμακοποιό, Πειραματικό, Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο ELPEN

από τον Δρ Γεώργιο Ισμαήλο, Φαρμακοποιό, Πειραματικό, Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο ELPEN «Ενισχύοντας την Κλινική Παρατήρηση: Ο ρόλος της μηχανικής μάθησης στη Δερματολογία» από την κυρία Αικατερίνη Κυρίτση, PhD, MSc, Φαρμακοποιό, Pharma-Data SA (a Company of Rosemont Pharmaceuticals SA-UK)

από την κυρία Αικατερίνη Κυρίτση, PhD, MSc, Φαρμακοποιό, Pharma-Data SA (a Company of Rosemont Pharmaceuticals SA-UK) «Αλλάζοντας Τροχιά: Πώς η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τον σχεδιασμό των Κλινικών Μελετών» από τον κ. Αναστάσιο Νικολόπουλο, PhDc, MSc. Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ.

- Ομιλία με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη & Σπάνιες Παθήσεις: Τα σημερινά εργαλεία και οι προοπτικές του αύριο» από την κυρία Μαρία Αυγερινού, Φαρμακοποιό, MPharm, MA, Senior Medical Affairs Manager, VIANEX S.A.

- Ομιλία για «Το μέλλον των Κλινικών Μελετών: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την έρευνα και τη φροντίδα» από τον κ. Δημήτριο Αθανασίου, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος / ΕΣΑΕ, Μέλος Επιτροπής PCWP, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων / ΕΜΑ, Μέλος Δ.Σ. Παγκόσμιου Οργανισμού Duchenne / WD.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές Επιστημών Υγείας, μέλη Επιστημονικών Εταιρειών, στελέχη Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, CROs, στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΦ, των ΔΥΠΕ και Νοσοκομειακών Μονάδων, φαρμακοποιούς και φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες και online εγγραφή στο συνέδριο, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.pc-clinicaltrials.com

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών & Έρευνας πραγματοποιείται με την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συλλόγου Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών (CROs) – HACRO, του PhARMA Innovation Forum και της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.).