Snapshot Ο σίδηρος διακρίνεται σε αιμικό (ζωικής προέλευσης) και μη αιμικό (φυτικής προέλευσης), με τον αιμικό να απορροφάται ευκολότερα από τον οργανισμό.

Το βράσιμο μειώνει τα οξαλικά στα λαχανικά όπως το σπανάκι, βελτιώνοντας την απορρόφηση του σιδήρου, ενώ λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη C πρέπει να καταναλώνονται ωμά ή ελαφρώς μαγειρεμένα.

Η προσθήκη τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C, όπως λεμόνι, πιπεριά ή ντομάτα, αυξάνει την απορρόφηση του φυτικού σιδήρου.

Η ζύμωση και άλλες παραδοσιακές μέθοδοι επεξεργασίας μειώνουν το φυτικό οξύ στα δημητριακά και τα όσπρια, αυξάνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου.

Ο καφές και το τσάι κατά τη διάρκεια του γεύματος μειώνουν την απορρόφηση μη αιμικού σιδήρου, γι’ αυτό συνιστάται η κατανάλωσή τους εκτός γευμάτων, ειδικά σε περιπτώσεις σιδηροπενίας. Snapshot powered by AI

Μπορεί το σπανάκι να είναι πράγματι τόσο πλούσιο σε σίδηρο όσο πιστεύουμε; Αρκεί να καταναλώνουμε όσπρια και πράσινα λαχανικά για να καλύψουμε τις ανάγκες του οργανισμού μας; Και γιατί ένα φλιτζάνι καφέ αμέσως μετά το φαγητό μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα σιδήρου που απορροφούμε;

Ο σίδηρος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Είναι απαραίτητος για την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης που μεταφέρει οξυγόνο μέσω του αίματος στους ιστούς και τα όργανα.

Η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει κόπωση, αδυναμία, δυσκολία στη συγκέντρωση και, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, σιδηροπενική αναιμία.

Παρότι το κόκκινο κρέας θεωρείται μία από τις πιο γνωστές πηγές σιδήρου, δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή. Υπάρχουν αρκετές φυτικές τροφές που περιέχουν το συγκεκριμένο μέταλλο, καθώς και τρόποι να βελτιώσουμε την απορρόφησή του.

Όπως εξηγούν ειδικοί στη διατροφή, το ζητούμενο δεν είναι αποκλειστικά πόσο σίδηρο περιέχει ένα τρόφιμο, αλλά πόσο από αυτόν μπορεί τελικά να αξιοποιήσει ο οργανισμός.

Γιατί δεν απορροφάται όλος ο σίδηρος που καταναλώνουμε;

Ο σίδηρος των τροφίμων διακρίνεται σε δύο βασικές μορφές: τον αιμικό και τον μη αιμικό.

Ο αιμικός σίδηρος βρίσκεται κυρίως σε ζωικά τρόφιμα, όπως το κρέας και τα ψάρια, και απορροφάται γενικά ευκολότερα.

Ο μη αιμικός σίδηρος συναντάται στα όσπρια, στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, στους ξηρούς καρπούς, στους σπόρους και στα εμπλουτισμένα δημητριακά.

Η απορρόφησή του, ωστόσο, επηρεάζεται περισσότερο από άλλες ουσίες που υπάρχουν στο ίδιο γεύμα.

Η καθηγήτρια Susan Fairweather-Tait, ειδική στον μεταβολισμό των μετάλλων στο Πανεπιστήμιο East Anglia, επισημαίνει ότι μια ισορροπημένη διατροφή αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης της σιδηροπενίας.

Παράλληλα, η Yemisi Latunde-Dada, ειδική στις διατροφικές επιστήμες στο King's College London, εξηγεί ότι ορισμένες απλές αλλαγές στην προετοιμασία των τροφίμων μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να αξιοποιήσει καλύτερα τον φυτικό σίδηρο.

1. Μαγειρέψτε το σπανάκι – Αλλά όχι όλα τα λαχανικά με τον ίδιο τρόπο

Το σπανάκι είναι γνωστό για την περιεκτικότητά του σε σίδηρο. Ωστόσο, περιέχει και οξαλικά άλατα, ουσίες που μπορούν να δεσμεύσουν μέρος του μετάλλου και να περιορίσουν την απορρόφησή του.

Το βράσιμο μειώνει την περιεκτικότητα του σπανακιού σε οξαλικά, ιδιαίτερα όταν απορρίπτεται το νερό μαγειρέματος.

Αυτό μπορεί να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα του σιδήρου, αν και μέρος του μετάλλου ενδέχεται επίσης να χαθεί στο νερό.

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Η ίδια προσέγγιση αφορά και άλλα λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε οξαλικά, όπως τα φύλλα παντζαριού και τα σέσκουλα.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο για όλα τα πράσινα λαχανικά.

Το μπρόκολο, το λάχανο και το κινέζικο λάχανο μπορούν να καταναλωθούν ωμά ή ελαφρώς μαγειρεμένα στον ατμό, ώστε να διατηρήσουν μεγαλύτερο μέρος της βιταμίνης C που περιέχουν.

Η συγκεκριμένη βιταμίνη, άλλωστε, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που ενισχύουν την απορρόφηση του φυτικού σιδήρου.

2. Προσθέστε λεμόνι στα όσπρια και στα λαχανικά

Μια από τις πιο απλές κινήσεις για την ενίσχυση της απορρόφησης σιδήρου είναι να συνδυάζουμε τις φυτικές πηγές του με τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C.

Η βιταμίνη C διευκολύνει την απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου, μετατρέποντάς τον σε μορφή που μπορεί να αξιοποιηθεί ευκολότερα από τον οργανισμό.

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Έτσι, μερικές σταγόνες λεμονιού στις φακές ή στα ρεβίθια δεν προσθέτουν μόνο γεύση, αλλά μπορούν να έχουν ουσιαστικό διατροφικό όφελος.

Αντίστοιχα, η προσθήκη πιπεριάς ή ντομάτας σε μια σαλάτα με όσπρια αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό συνδυασμό.

Φράουλες, πορτοκάλια, ακτινίδια και μπρόκολο αποτελούν επίσης καλές πηγές βιταμίνης C.

Αυτό που έχει σημασία είναι οι τροφές που περιέχουν βιταμίνη C να καταναλώνονται μαζί με το γεύμα που προσφέρει τον σίδηρο.

3. Προτιμήστε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση

Το ψωμί με προζύμι μπορεί να προσφέρει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με ορισμένα συμβατικά αρτοσκευάσματα.

Ο λόγος βρίσκεται στη διαδικασία της ζύμωσης, η οποία μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητα των δημητριακών σε φυτικό οξύ.

Το φυτικό οξύ είναι μια φυσική ένωση που συναντάται στα δημητριακά, στους ξηρούς καρπούς, στους σπόρους και στα όσπρια. Παρότι δεν είναι επιβλαβές από μόνο του, μπορεί να δεσμεύσει μέταλλα, όπως ο σίδηρος, και να μειώσει την απορρόφησή τους.

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Κατά τη ζύμωση, ένζυμα και μικροοργανισμοί μπορούν να διασπάσουν μέρος του φυτικού οξέος, αυξάνοντας δυνητικά τη βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου.

Ανάλογα οφέλη μπορεί να προσφέρουν και άλλες παραδοσιακές μέθοδοι επεξεργασίας, όπως το μούλιασμα και το φύτρωμα οσπρίων και σπόρων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψωμί με προζύμι περιέχει απαραίτητα περισσότερο σίδηρο, αλλά ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, ο σίδηρος που περιέχει μπορεί να είναι πιο εύκολα διαθέσιμος στον οργανισμό.

4. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στα εμπλουτισμένα δημητριακά

Πολλά δημητριακά πρωινού, ψωμιά και άλλα επεξεργασμένα τρόφιμα εμπλουτίζονται με σίδηρο, προκειμένου να αυξηθεί η διατροφική τους αξία.

Ωστόσο, η αναγραφόμενη ποσότητα σιδήρου στην ετικέτα δεν αποκαλύπτει απαραίτητα πόσο καλά απορροφάται.

Ορισμένες μορφές σιδήρου που χρησιμοποιούνται στον εμπλουτισμό επιλέγονται επειδή δεν μεταβάλλουν σημαντικά τη γεύση, το χρώμα ή τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Δεν παρουσιάζουν όμως όλες την ίδια βιοδιαθεσιμότητα.

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Γι' αυτό οι ειδικοί συμβουλεύουν να μη βασίζεται κανείς αποκλειστικά στα εμπλουτισμένα τρόφιμα για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών.

Μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση περιλαμβάνει διαφορετικές φυτικές πηγές σιδήρου, όπως φακές, φασόλια, ρεβίθια, τόφου, κολοκυθόσπορους και ταχίνι.

Η ποικιλία αυξάνει τις πιθανότητες επαρκούς πρόσληψης, ενώ οι σωστοί συνδυασμοί των τροφίμων βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίησή του.

5. Προσέξτε πότε πίνετε καφέ και τσάι

Ένα από τα πιο συνηθισμένα διατροφικά λάθη αφορά τον χρόνο κατανάλωσης καφέ και τσαγιού.

Τα συγκεκριμένα ροφήματα περιέχουν πολυφαινόλες, ουσίες που μπορούν να περιορίσουν την απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου.

Αυτό σημαίνει ότι, όταν καταναλώνουμε καφέ ή τσάι ταυτόχρονα με ένα γεύμα πλούσιο σε φυτικό σίδηρο, ενδέχεται να απορροφήσουμε μικρότερη ποσότητα του μετάλλου.

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Για τον λόγο αυτόν, οι ειδικοί προτείνουν σε άτομα με χαμηλά επίπεδα σιδήρου να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα ροφήματα την ώρα του φαγητού και να τα καταναλώνουν ανάμεσα στα γεύματα.

Ένα διάστημα περίπου μίας έως δύο ωρών μπορεί να είναι πρακτικό, ιδιαίτερα για όσους αντιμετωπίζουν σιδηροπενία.

Προσοχή χρειάζεται και στον συνδυασμό με συμπληρώματα ασβεστίου, καθώς το ασβέστιο μπορεί να περιορίσει προσωρινά την απορρόφηση σιδήρου. Δεν είναι, ωστόσο, απαραίτητο να αποφεύγονται γενικά τα γαλακτοκομικά.

Πόσο σίδηρο χρειαζόμαστε καθημερινά;

Οι ανάγκες σε σίδηρο δεν είναι ίδιες για όλους. Επηρεάζονται από την ηλικία, το φύλο, την εγκυμοσύνη και την απώλεια αίματος κατά την έμμηνο ρύση.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις συστάσεις του βρετανικού NHS για άνδρες 19 ετών και άνω, η ιδανική ποσότητα ημερήσιας πρόσληψης είναι στα 8,7 mg, για τις γυναίκες 19–49 ετών στα 14,8 mg και για γυναίκες 50 ετών και άνω τα 8,7 mg.

Οι τιμές αυτές αποτελούν γενικές διατροφικές συστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ανάγκες μπορεί να διαφέρουν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, έντονης εμμηνορρυσίας ή διαγνωσμένης σιδηροπενίας.

Πότε η διατροφή δεν είναι αρκετή

Παρότι οι σωστές διατροφικές επιλογές μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της έλλειψης σιδήρου, δεν αποτελούν πάντα επαρκή θεραπεία.

Η συνεχής κόπωση, η δύσπνοια, η ζάλη, η ωχρότητα και οι ταχυπαλμίες μπορεί να αποτελούν ενδείξεις αναιμίας, αλλά δεν είναι ειδικά συμπτώματα της σιδηροπενίας.

Για τη διάγνωση απαιτείται ιατρική εκτίμηση και, κατά περίπτωση, εξετάσεις όπως γενική αίματος και φερριτίνη.

Εφόσον επιβεβαιωθεί έλλειψη σιδήρου, ο γιατρός μπορεί να συστήσει συμπληρώματα ή άλλη θεραπεία, αναζητώντας παράλληλα την αιτία της έλλειψης.

Η αυθαίρετη λήψη συμπληρωμάτων δεν συνιστάται, καθώς η υπερβολική πρόσληψη σιδήρου μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν αρκεί να τρώμε τροφές πλούσιες σε σίδηρο. Χρειάζεται να δίνουμε προσοχή και στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μπορεί να τον απορροφήσει.

Και σε πολλές περιπτώσεις, μικρές καθημερινές αλλαγές, όπως λίγο λεμόνι στο φαγητό ή η μεταφορά του καφέ για αργότερα, μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια.

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