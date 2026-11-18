Snapshot Περίπου 20 μέλη της φυλής Awá, που ζει απομονωμένη στο δάσος του Αμαζονίου, ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τον πολιτισμό σε χωριό της περιοχής Αραριμπόια.

Η σωματική κατάσταση πολλών μελών της φυλής, ειδικά παιδιών και ηλικιωμένων, έδειξε σημάδια σοβαρής ασιτίας σύμφωνα με τις τοπικές οργανώσεις.

Η εισβολή παράνομων υλοτόμων, κυνηγών και κτηνοτρόφων απειλεί τους φυσικούς πόρους που στηρίζουν τη διατροφή και την επιβίωση των Awá.

Η κλιματική αλλαγή και η αποψίλωση των δασών θέτουν σε κίνδυνο τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των απομονωμένων φυλών του Αμαζονίου. Snapshot powered by AI

Περίπου 20 άνθρωποι, που ανήκουν σε φυλή της Βραζιλίας που ζει απομακρυσμένη από τον πολιτισμό στο δάσος του Αμαζονίου, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε χωριό, γεγονός που σύμφωνα με ΜΚΟ και οργανώσεις κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωσή τους.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Survival International, μέλη της φυλής Awá, τα οποία ζουν σε καθεστώς απομόνωσης, πήγαν τη Δευτέρα (16/11) σε ένα χωριό και ήρθαν σε επαφή με τα μέλη μίας οργάνωσης.

Οι κάτοικοι του χωριού, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Αραριμπόια και κατοικείται από αυτόχθονες που αποκαλούνται Γκουατζατζάρα, πρόσφεραν φαγητό στα μέλη της φυλής.

«Ζήτησαν γλυκοπατάτες και τις πήραν πίσω στο δάσός τους», ανέφερε η Survival International.

Στο βίντεο μπορεί κανείς να δει άνδρες, γυναίκες και παιδιά να στέκονται στην άκρη του δάσους, φορώντας μόνο περιδέραια της φυλής τους και κρατώντας τόξα και βέλη.

«Η σωματική κατάσταση ορισμένων μελών, ιδιαίτερα των παιδιών και των ηλικιωμένων, προκάλεσε ανησυχία στους χωρικούς, οι οποίοι παρατήρησαν σαφείς ενδείξεις σοβαρής ασιτίας», προειδοποίησε η Coapima, μια οργάνωση που εκπροσωπεί ομάδες αυτοχθόνων στο Μαρανιάο.

Η διευθύντρια της Survival International, Κάρολαϊν Πιρς, δήλωσε πως το γεγονός ότι η φυλή επέλεξε να βγει από την απομόνωση ήταν μια «ανησυχητική ένδειξη για το πώς η συνεχιζόμενη εισβολή στα δάση των απομονωμένων λαών θέτει σε πραγματικό κίνδυνο τους αυτοεπαρκείς αυτόχθονες».

Οι Awá αντλούν την τροφή τους κυνηγώντας ζώα και συλλέγοντας καρπούς από τη φύση. Ωστόσο, παράνομοι υλοτόμοι, κυνηγοί και κτηνοτρόφοι απειλούν τους φυσικούς πόρους στους οποίους στηρίζουν τη διατροφή τους – και κατ’ επέκτασιν την ύπαρξή τους.

Την ίδια στιγμή, η κλιματική αλλαγή και η αποψίλωση των δασών αποτελούν κίνδυνο για τον τρόπο ζωής τους.

Σύμφωνα με τη Survival International, περίπου 196 λαοί και ομάδες που επιλέγουν να ζουν απομονωμένοι, έχουν εντοπιστεί σε 10 χώρες – το 90% εκ των οποίων στη Βραζιλία, την Ινδονησία και την Ινδία.