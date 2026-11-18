Η Skoda αποφάσισε να καταργήσει τις εκδόσεις TDI του Octavia στα μέσα του 2027, αντικαθιστώντας τις με μια νέα υβριδική πρόταση.

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς πορείας για το Octavia diesel, το οποίο καθιερώθηκε χάρη στη χαμηλή κατανάλωση, την αξιοπιστία και την ικανότητά του να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτέλεσε αγαπημένη επιλογή επαγγελματιών, εταιρικών στόλων και οδηγών ταξί.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr