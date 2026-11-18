Snapshot Μια γυναίκα δέχθηκε σοβαρή επίθεση από επιθετικό πίθηκο έξω από το σπίτι της στο συγκρότημα Infinium Flats στη Βαντοντάρα της Ινδίας.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τον πίθηκο να δαγκώνει τη γυναίκα, η οποία υπέστη βαθιά τραύματα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Οι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται πλέον να βγαίνουν από τα σπίτια τους λόγω της αυξανόμενης παρουσίας επιθετικών πιθήκων.

Η Δασική Υπηρεσία αιχμαλώτισε τον επιθετικό πίθηκο μετά από αίτημα των κατοίκων για την αποτροπή νέων επιθέσεων.

Στην Ιαπωνία, ένας ιαπωνικός μακάκος επιτέθηκε σε άνδρα αφού προσπάθησε να πνίξει μια γάτα στον κήπο του, καταδεικνύοντας παρόμοια προβλήματα με επιθετικά ζώα σε κατοικημένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Μια γυναίκα δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις από έναν επιθετικό πίθηκο έξω από το σπίτι της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, προκαλώντας παράλληλα τον τρόμο στους γείτονές της, οι οποίοι πλέον φοβούνται να βγουν ακόμη και από τα διαμερίσματά τους. Ο εξαγριωμένος πίθηκος καταγράφηκε σε βίντεο να επιτίθεται με αγριότητα στην ανυποψίαστη γυναίκα, η οποία δεν είχε κάνει τίποτα για να τον προκαλέσει.

Το ζώο δάγκωνε επανειλημμένα το θύμα, ενώ εκείνη ούρλιαζε και προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει από τα δόντια του. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Gujarat; A woman attacked , bitten and injured by a monkey @DefencePRO_Guj https://t.co/26VQvWnKXB — Hira Waheed (@hirawaheed93) November 15, 2026

Στο βίντεο φαίνεται το ζώο να συμπεριφέρεται επιθετικά, την ώρα που η γυναίκα προσπαθεί να απομακρυνθεί. Η ίδια υπέστη βαθιά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της και μεταφέρθηκε αμέσως σε κοντινό νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Κάτοικοι του συγκροτήματος κατοικιών Infinium Flats ανέφεραν ότι εδώ και αρκετό καιρό αντιμετώπιζαν προβλήματα εξαιτίας των συχνών εμφανίσεων πιθήκων στην περιοχή, με το τελευταίο περιστατικό να προκαλεί νέα ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Το βίντεο της επίθεσης κυκλοφόρησε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες συζητήσεις για την αυξανόμενη παρουσία πιθήκων σε κατοικημένες περιοχές.

Γείτονες δήλωσαν ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο φόβο, ώστε γυναίκες και μικρά παιδιά διστάζουν πλέον να βγουν από τα σπίτια τους. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η αυξανόμενη παρουσία πιθήκων σε αστικές περιοχές έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα, χωρίς ωστόσο οι αρμόδιες αρχές να έχουν λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή του.

Η επίθεση σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (13 Νοεμβρίου) στο συγκρότημα Infinium Flats, στην περιοχή Τσάνι Τζακατνάκα, στην πόλη Βαντοντάρα, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της Ινδίας.

Οι κάτοικοι ενημέρωσαν τη Δασική Υπηρεσία και ζήτησαν από τους αρμόδιους να συλλάβουν το επιθετικό ζώο και να το μεταφέρουν σε άλλη περιοχή, προκειμένου να αποτραπούν νέες επιθέσεις.

Ο πίθηκος εντοπίστηκε και αιχμαλωτίστηκε αργότερα από υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας. Αντίστοιχα περιστατικά με επιθέσεις πιθήκων έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σε διάφορα σημεία της Βαντοντάρα, με τους κατοίκους να εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Το περιστατικό έρχεται μετά την καταγγελία ενός άνδρα ότι ένας άγριος πίθηκος επιχείρησε να πνίξει μια γάτα, πετώντας την σε μια λιμνούλα στον κήπο του, προτού στραφεί εναντίον του και του επιτεθεί στην αυλή του σπιτιού του.

Η παράξενη αυτή αντιπαράθεση σημειώθηκε στην πόλη Σουνάν, στην επαρχία Γιαμαγκούτσι της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας ενήλικος ιαπωνικός μακάκος εισήλθε στην ιδιοκτησία ενός 49χρονου άνδρα περίπου στις 15:40, στις 13 Οκτωβρίου. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δήλωσε ότι δεν έχει κατοικίδιο, ωστόσο μια αδέσποτη γάτα επισκέπτεται συχνά τον κήπο του, όπου υπάρχει μια μικρή λίμνη.