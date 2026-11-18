Snapshot Μέσα στο 2027 θα εφαρμοστούν τρία νέα προγράμματα επιδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, καλύπτοντας φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες και άλλες παρεμβάσεις, με επιδοτήσεις έως 80%.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα για μπαλκόνια και ταράτσες, με κόστος από 500 έως 1.000 ευρώ και δυνατότητα μείωσης κατανάλωσης ρεύματος έως 25%.

Νέο πρόγραμμα αντικατάστασης παλιών συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων θα χρηματοδοτηθεί με 930 εκατ. ευρώ, δίνοντας επιδοτήσεις έως 80% και στοχεύοντας περίπου 170.000 νοικοκυριά.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» θα επανέλθει με προϋπολογισμό 1,19 δισ. ευρώ, προσφέροντας επιδοτήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν το 80% και εισάγοντας το σύστημα «on-bill financing» για σταδιακή αποπληρωμή μέσω λογαριασμών ρεύματος.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα μειωθούν κατά 50% οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για οικιακές παροχές, ωφελώντας περίπου 6 εκατομμύρια παροχές. Snapshot powered by AI

Νέες δυνατότητες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών αναμένεται να δοθούν μέσα στο 2027, μέσα από τρία προγράμματα επιδότησης που αφορούν φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες και ενεργειακές παρεμβάσεις στις κατοικίες.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η αρχή γίνεται με τα λεγόμενα «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι», ενώ μέσα στην επόμενη χρονιά αναμένεται να ακολουθήσουν ένα νέο πρόγραμμα για την αλλαγή συστημάτων θέρμανσης και θερμοσίφωνα, καθώς και ένας νέος κύκλος του «Εξοικονομώ».

Στόχος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων είναι να περιοριστούν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και να αποκτήσουν περισσότερα νοικοκυριά τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους, με σημαντική οικονομική ενίσχυση από το κράτος.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 προγραμματίζεται μείωση κατά 50% στην πρώτη κλίμακα χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τις οικιακές παροχές, τόσο στα ημερήσια όσο και στα διζωνικά τιμολόγια. Η χρέωση αναμένεται να μειωθεί από τα 6,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μέτρο που αφορά περίπου 6 εκατομμύρια παροχές.

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με κόστος από 500 έως 1.000 ευρώ

Το πρώτο βήμα αφορά την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μπαλκόνια, ταράτσες, βεράντες και πέργκολες, εφόσον υπάρχει επαρκής ηλιοφάνεια και πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν απευθείας με την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος από το δίκτυο.

Όπως προβλέπουν οι τεχνικές προδιαγραφές, κάθε μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα θα αποτελείται από τουλάχιστον ένα φωτοβολταϊκό πάνελ, έναν μικροαντιστροφέα, καλώδιο σύνδεσης, ρευματολήπτη και βάση στήριξης. Προαιρετικά, θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης μπαταρίας για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

Η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών πάνελ δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 Watt, ενώ η μέγιστη ισχύς του μικροαντιστροφέα θα φτάνει τα 800 Watt. Παράλληλα, σε κάθε πρίζα θα επιτρέπεται η σύνδεση ενός μόνο τέτοιου συστήματος.

Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης υπολογίζεται περίπου από 500 έως 1.000 ευρώ. Με διάρκεια ζωής που μπορεί να φτάσει τα 20 με 25 χρόνια, τα συστήματα αυτά εκτιμάται ότι μπορούν να προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση. Σε κατοικίες με μηνιαία κατανάλωση περίπου 300 κιλοβατωρών, η μείωση μπορεί να φτάσει έως και το 25%, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και την ηλιοφάνεια.

Νέες επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες

Μέσα στο 2027 αναμένεται να ξεκινήσει και νέο πρόγραμμα αντικατάστασης παλιών συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων, με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 930 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 170.000 νοικοκυριά να προχωρήσουν σε ενεργειακές αλλαγές, ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση περίπου 110.000 ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν την αντικατάσταση του παλιού εξοπλισμού τους, με την επιδότηση να φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το 80%, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εργασιών εγκατάστασης.

Ενδεικτικά, για την αγορά αντλίας θερμότητας, με κόστος περίπου 6.200 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 80%. Για έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, με ενδεικτική τιμή 1.240 ευρώ, η επιδότηση υπολογίζεται στο 40%.

Η επαναφορά του προγράμματος συνδέεται και με το ενδιαφέρον που είχε παρουσιάσει ο προηγούμενος κύκλος. Συνολικά είχαν κατατεθεί 192.226 αιτήσεις, από τις οποίες οι 121.400 αφορούσαν ηλιακούς θερμοσίφωνες και οι 70.826 την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης.

Πρόσθετη χρηματοδότηση για ευάλωτα νοικοκυριά

Επιπλέον κονδύλια, ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να διατεθούν μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο την ενίσχυση περίπου 100.000 νοικοκυριών.

Από αυτά, περίπου 32.000 αναμένεται να λάβουν επιδότηση για την αγορά αντλίας θερμότητας ή ηλιακού θερμοσίφωνα.

Η οικονομική ενίσχυση προβλέπεται να φτάνει το 50% για την αγορά αντλιών θερμότητας και το 55% για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, με υψηλότερα ποσοστά για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Ειδικό πρόγραμμα θα αφορά επίσης τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, δηλαδή τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, όπου προβλέπονται αυξημένα ποσοστά επιδότησης.

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 49,8 εκατομμύρια ευρώ και αφορά συνολικά 10.000 δικαιούχους. Ειδικότερα, προβλέπονται 3.000 ενισχύσεις για ηλιακούς θερμοσίφωνες, 5.000 για αντλίες θερμότητας και 2.000 για φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρία.

Νέο «Εξοικονομώ» με επιδοτήσεις που ξεπερνούν το 80%

Το τρίτο πρόγραμμα που αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο 2027 είναι ένας νέος κύκλος του «Εξοικονομώ», με συνολικό προϋπολογισμό 1,19 δισ. ευρώ.

Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και θα δίνει προτεραιότητα σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, όπως οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και άτομα με αναπηρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιδοτήσεις αναμένεται να ξεπερνούν το 80%, καλύπτοντας και τον ΦΠΑ.

Μέσα από το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου 62.000 κατοικίες.

Μία από τις βασικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενους κύκλους είναι ο τρόπος χρηματοδότησης των εργασιών. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται να εφαρμοστεί το σύστημα «on-bill financing», μέσω του οποίου οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να χρηματοδοτούν τις παρεμβάσεις και οι δικαιούχοι να αποπληρώνουν σταδιακά το ποσό μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ενεργειακές εργασίες χωρίς να χρειάζεται να καταβάλουν εξαρχής ολόκληρο το ποσό.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού κόστους 24.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 19.800 ευρώ, με το νοικοκυριό να καλύπτει τα υπόλοιπα 5.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, ενώ δεν θα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα που αξιοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση, όπως μέσω Airbnb. Για την υποβολή αίτησης θα απαιτείται, μεταξύ άλλων, η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Ποιες εργασίες θα επιδοτούνται

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές παρεμβάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της κατοικίας τους.

Στις εργασίες που προβλέπεται να καλύπτονται περιλαμβάνονται:

Αντικατάσταση παλιών κουφωμάτων με νέα, ενεργειακά αποδοτικότερα.

Τοποθέτηση ή βελτίωση της θερμομόνωσης.

Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τοποθέτηση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης κατοικίας (smart home).

Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της θερμοκρασίας και διαχείρισης της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Βασική προϋπόθεση θα είναι οι παρεμβάσεις να οδηγούν σε ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου, με στόχο την αναβάθμισή του κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες και την εξοικονόμηση ενέργειας που θα ξεπερνά το 30%.

Διαβάστε επίσης