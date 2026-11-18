Snapshot Ένα δέντρο άνω των 40 ετών στην πόλη Σιμπλίσιο Μέντες της Βραζιλίας έσπασε στη μέση και κατέρρευσε μετά από ισχυρή βροχόπτωση.

Η κατάρρευση συνέβη το πρωί της 15ης Νοεμβρίου, περίπου στις 9:00, ενώ το δέντρο έδειχνε ρωγμές στον κορμό πριν πέσει.

Η πτώση του δέντρου προκάλεσε ζημιές σε κατασκευές της πλατείας, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Κάτοικοι είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο νωρίτερα, με έναν εργαζόμενο στη δημοτική υπηρεσία να παρατηρεί σημάδια κατάρρευσης αρκετές ώρες πριν το συμβάν.

Η στιγμή της πτώσης καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενο κάτοικο. Snapshot powered by AI

Ένα δέντρο ηλικίας άνω των 40 ετών κόπηκε στα δύο και κατέρρευσε σε κεντρική πλατεία της πόλης Σιμπλίσιο Μέντες, στην πολιτεία Πιαουί της Βραζιλίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, περίπου στις 9:00, την ώρα που ισχυρή βροχόπτωση έπληττε την περιοχή. Το τεράστιο δέντρο, του είδους algaroba, άρχισε να παρουσιάζει ρωγμές στον κορμό του, προτού τελικά χωριστεί στα δύο και καταρρεύσε στο οδόστρωμα.

After heavy rain in Brazil, a very old tree split in two and toppled over https://t.co/9kPMACxFzY — Massimo (@Rainmaker1973) November 17, 2026

Η στιγμή της κατάρρευσης καταγράφηκε από κάτοικο της περιοχής.

Στα πλάνα διακρίνεται ο κορμός να ανοίγει σταδιακά, μέχρι που ένα μεγάλο τμήμα του δέντρου υποχωρεί και πέφτει, παρασύροντας την κατασκευή που το περιέβαλλε στην πλατεία.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

Οι κάτοικοι είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το βραζιλιάνικο μέσο Itatiaia, ο Φρανσίσκο Λουντιμάρ Ζούνιορ, ο οποίος εργάζεται στη δημοτική υπηρεσία Αθλητισμού και Νεολαίας, είχε παρατηρήσει σημάδια επικείμενης κατάρρευσης αρκετές ώρες νωρίτερα.

Όπως ανέφερε, η βροχή είχε ξεκινήσει περίπου στις 5 τα ξημερώματα. Επιστρέφοντας από την πρωινή του άσκηση, διαπίστωσε ότι κλαδιά από παλιά δέντρα στο κέντρο της πόλης είχαν αρχίσει να σπάνε, ενώ ένας από τους μεγάλους κορμούς έδειχνε έτοιμος να σχιστεί.

Λίγο πριν από τις 9 το πρωί, βρέθηκε μαζί με φίλους κοντά στο συγκεκριμένο δέντρο, όπου άκουσαν δυνατούς κρότους από το εσωτερικό του κορμού.

Ένας από τους παρευρισκόμενους άρχισε να καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο όσα συνέβαιναν. Λίγες στιγμές αργότερα, το δέντρο έσπασε στα δύο με εκκωφαντικό θόρυβο.

Διαβάστε επίσης