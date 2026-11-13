Ηράκλειο: Μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε στην αερογέφυρα της Κνωσού

Snapshot Μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε στην αερογέφυρα στην αρχή της Κνωσού στο Ηράκλειο το πρωί της Παρασκευής.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές από το περιστατικό.

Η πτώση συνέβη σε ώρα αυξημένης κίνησης σε πολυσύχναστη λεωφόρο, απαιτώντας προσοχή από τους οδηγούς.

Στο σημείο αναμένεται η άφιξη της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Πτώση μεγάλου κλαδιού δέντρου σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ηράκλειο, στην αερογέφυρα στην αρχή της λεωφόρου Κνωσού.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, ωστόσο η χρονική συγκυρία που συνέβη -με την κίνηση να είναι αυξανόμενη σε μία πολυσύχναστη λεωφόρο όπου καθημερινά διέρχονται πάρα πολλά αυτοκίνητα- καθιστά αναγκαία την προσοχή των οδηγών.

Στο σημείο αναμένεται να φτάσει και η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου.

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