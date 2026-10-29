Ρακούν σφήνωσε το κεφάλι του σε κορμό δέντρου – Επιστρατεύτηκαν πυροσβέστες για να το σώσουν

Snapshot Πυροσβέστες στο Όστιν του Τέξας απελευθέρωσαν ένα ρακούν που είχε σφηνώσει το κεφάλι του σε κορμό δέντρου.

Η επιχείρηση διάσωσης ενεργοποιήθηκε μετά από ειδοποίηση κατοίκου που αντιλήφθηκε την ανάγκη βοήθειας.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλες, ειδικά εργαλεία και το εργαλείο «Jaws of Life» για τον απεγκλωβισμό του ζώου.

Το ρακούν απελευθερώθηκε με ασφάλεια και παραδόθηκε στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου ζώων. Snapshot powered by AI

Μια διαφορετική αποστολή από αυτές που καλούνται συνήθως να αντιμετωπίσουν ανέλαβαν πυροσβέστες στο Όστιν του Τέξας, όταν ένα ρακούν βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, έχοντας σφηνώσει το κεφάλι του μέσα στον κορμό ενός δέντρου.

Το μικρό ζώο δεν μπορούσε να απελευθερωθεί μόνο του, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι τοπικές Αρχές έπειτα από ειδοποίηση ενός κατοίκου που αντιλήφθηκε ότι χρειαζόταν βοήθεια.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο εξοπλισμένοι με σκάλες και ειδικά εργαλεία διάσωσης, ανάμεσά τους και ένα εργαλείο τύπου «Jaws of Life», το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

Με προσεκτικές κινήσεις επιχείρησαν να απελευθερώσουν το ρακούν, αποφεύγοντας να το τραυματίσουν.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στη γρήγορη σκέψη των διασωστών, τις σκάλες και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν καθημερινά στη δουλειά τους.

Το ζώο απελευθερώθηκε και κατέβηκε με ασφάλεια στο έδαφος με τη βοήθεια ειδικού κονταριού χειρισμού ζώων, προτού παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου ζώων.

Διαβάστε επίσης