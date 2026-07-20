«Μεταλλαγμένο» ρακούν τρομοκρατεί το Σιάτλ - Το σπάνιο πρόβλημα του άτυχου ζώου

Snapshot Στο Σιάτλ εμφανίστηκε ένα μικρό γκρι ρακούν με ασυνήθιστο στρογγυλό σώμα, μακριά πόδια και κοντό κορμό, που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Το ζώο, ονομάστηκε Τζίμοθι και πάσχει από το σπάνιο σύνδρομο κοντής σπονδυλικής στήλης, που επηρεάζει την ανάπτυξη της σπονδυλικής του στήλης.

Ο Τζίμοθι έχει γίνει γνωστός στη γειτονιά Μπάλαρντ εδώ και περίπου έναν χρόνο και φαίνεται να επιβιώνει καλά στη φύση παρά την ανωμαλία του.

Η περίπτωση του Τζίμοθι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των κατοίκων και ειδικών, κάνοντας το ρακούν σύμβολο αποδοχής της διαφορετικότητας στην τοπική κοινότητα. Snapshot powered by AI

Ένα παράξενο πλάσμα που έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους του Σιάτλ έχει αφήσει τους κατοίκους να αναρωτιούνται αν πρόκειται για κάποιο μεταλλαγμένο ζώο, ένα μυθικό πλάσμα ή κάτι εντελώς διαφορετικό.

Το μικρό γκρι ζώο, με το ασυνήθιστα στρογγυλό σώμα, τα υπερβολικά μακριά πόδια και τον ιδιαίτερα κοντό κορμό, εντοπίστηκε πρόσφατα στη συνοικία Μπάλαρντ, στα βορειοδυτικά του Σιάτλ. Ένα βίντεο με το μυστηριώδες ζώο εξαπλώθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις.

Αν και αρκετοί κάτοικοι αστειεύτηκαν ότι μοιάζει με πλάσμα από άλλον πλανήτη, ειδικοί στην άγρια ζωή εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα ρακούν με το όνομα Τζίμοθι, το οποίο πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια γενετική πάθηση που έχει επηρεάσει δραματικά τη μορφή του σώματός του.

Η παράξενη εμφάνιση του ζώου έγινε αντιληπτή τη Δευτέρα το βράδυ από την Κιάνα Χολ, η οποία περπατούσε με τον σύντροφό της κοντά σε κατάστημα Goodwill στη Μπάλαρντ. Αρχικά πίστεψε ότι έβλεπε μια γάτα κρυμμένη κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Όμως, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ζώο βγήκε από την κρυψώνα του, διέσχισε ένα κομμάτι γρασιδιού, ανέβηκε μερικά σκαλιά και εξαφανίστηκε πίσω από έναν φράχτη.

Όταν η Χολ κατάφερε να το δει καλύτερα και παρατήρησε τα χαρακτηριστικά σημάδια στο πρόσωπό του, κατάλαβε ότι επρόκειτο για ρακούν – μόνο που ήταν ένα ρακούν διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο είχε δει μέχρι τότε.

https://www.instagram.com/p/DayHOfryG7Z/

Η σπάνια πάθηση που άλλαξε το σώμα του

Οι ειδικοί θεωρούν ότι ο Τζίμοθι πάσχει από το λεγόμενο «σύνδρομο κοντής σπονδυλικής στήλης» (short spine syndrome), μια εξαιρετικά σπάνια συγγενή ανωμαλία που εμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη τμημάτων της σπονδυλικής στήλης.

Σε αυτή την κατάσταση, ορισμένοι σπόνδυλοι δεν σχηματίζονται κανονικά και αντί να μετατραπούν σε οστό παραμένουν σε μορφή χόνδρου και ενώνονται μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ζώο με έντονα κοντύτερη πλάτη, ενώ τα πόδια του συνεχίζουν να αναπτύσσονται στο φυσιολογικό τους μήκος.

Η Χολ ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο και έδωσε στο ζώο το όνομα Τζίμοθι, καθώς θεώρησε ότι το ιδιαίτερο όνομα ταίριαζε με την ασυνήθιστη εμφάνιση και τον χαρακτήρα του.

Μέσα σε λίγες ημέρες, το βίντεο ξεπέρασε τα πέντε εκατομμύρια προβολές, ενώ χιλιάδες χρήστες άρχισαν να συγκρίνουν το ρακούν με μυθικά τέρατα και παράξενα πλάσματα που εμφανίζονται σε διαδικτυακές ιστορίες.

«Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό ζώο που θα μπορούσε να έχει το Σιάτλ», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο Reddit.

Ο Τζίμοθι ήταν ήδη γνωστός στη γειτονιά

Η δημοσιότητα του βίντεο οδήγησε τελικά στην επίλυση ενός μικρού μυστηρίου στη Μπάλαρντ. Ένας κάτοικος της περιοχής αναγνώρισε το ζώο, καθώς είχε καταγράψει σε κάμερα ασφαλείας του σπιτιού του ένα παρόμοιο ρακούν αρκετές εβδομάδες νωρίτερα.

Ο ίδιος ανέφερε στο Reddit ότι είχε δει πολλές φορές τον Τζίμοθι στην αυλή του τον τελευταίο περίπου χρόνο.

«Συνήθως κάθεται στη μηλιά μας. Όταν τον είδαμε για πρώτη φορά, ήταν μαζί με μια ομάδα από άλλα ρακούν, ίσως τα αδέρφια του, αλλά τελευταία κυκλοφορεί μόνος», έγραψε.

Η Μάρσι Λόγκσντον, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Κτηνιατρικό Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, δήλωσε στην εφημερίδα Seattle Times ότι το ζώο πιθανότατα γεννήθηκε στις αρχές του έτους.

Όπως εξήγησε, ο Τζίμοθι φαίνεται να βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση και παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια ότι μπορεί να συνεχίσει να επιβιώνει στη φύση.

«Έμοιαζε με χρωματιστό Koosh ball»

Ένας κάτοικος που υποστηρίζει ότι παρακολουθούσε τον Τζίμοθι από μικρό θυμήθηκε ότι το ρακούν γεννήθηκε σε μια συστάδα από κέδρους στην αυλή ενός γείτονα.

Όταν ήταν μωρό, όπως περιέγραψε, έμοιαζε με «μια μπάλα Koosh στο χρώμα του ρακούν» και ήταν τόσο μικρό και αδέξιο, ώστε η μητέρα του και τα δύο αδέρφια του συχνά το κουβαλούσαν για να μην πέσει κατά τη διάρκεια των νυχτερινών τους μετακινήσεων στις γύρω αυλές.

Η οικογένεια εξαφανίστηκε περίπου οκτώ μήνες αργότερα, όταν οι κέδροι κόπηκαν.

Ο κάτοικος ανέφερε ότι ξαναείδε τον Τζίμοθι στις αρχές της περασμένης χρονιάς, όταν το ζώο πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά από το Uber στο οποίο επέβαινε, αρκετά τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου είχε γεννηθεί.

«Έκανε εμένα και την ομάδα συνομιλίας της γειτονιάς τόσο χαρούμενους που είδαμε ότι ήταν ακόμη ζωντανός», έγραψε, προσθέτοντας πως χαίρεται που ο Τζίμοθι «λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει».

Παρά την ασυνήθιστη εμφάνισή του, το μικρό ρακούν του Σιάτλ φαίνεται πως έχει καταφέρει να γίνει ένα αγαπημένο σύμβολο της γειτονιάς, αποδεικνύοντας ότι η διαφορετικότητα υπάρχει όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στον κόσμο των ζώων.