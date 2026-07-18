Η σπαρακτική ιστορία του παραμορφωμένου ρακούν στους δρόμους του Σιάτλ που έγινε viral

Snapshot Ένα ρακούν με σπάνια πάθηση που παραμορφώνει το σώμα του, γνωστό ως Τζίμοθι, εντοπίστηκε στους δρόμους του Σιάτλ και έγινε viral στο διαδίκτυο.

Το ζώο πάσχει από σύνδρομο κοντής σπονδυλικής στήλης, που εμποδίζει την κανονική ανάπτυξη της σπονδυλικής του στήλης, δημιουργώντας μια κοντή πλάτη με κανονικά μακριά πόδια.

Η πάθηση προκαλεί τη μετατροπή τμημάτων των σπονδύλων σε χόνδρο αντί για οστό, με αποτέλεσμα το παραμορφωμένο σχήμα του ρακούν.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι ο Τζίμοθι γεννήθηκε πρόσφατα και φαίνεται υγιής, με πιθανότητες επιβίωσης στη φύση.

Το βίντεο με το ρακούν έχει συγκεντρώσει πάνω από πέντε εκατομμύρια προβολές και έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση και συγκρίσεις με μυθικά πλάσματα. Snapshot powered by AI

Ένα παράξενο πλάσμα περιπλανιέται στους δρόμους του Σιάτλ και έχει προκαλέσει την περιέργεια όχι μόνο των κατοίκων αλλά και ολόκληρου του διαδικτύου, για το τι μπορεί να είναι.

Το μικρό γκρι ζώο, με το παράξενα στρογγυλεμένο σώμα, τα ασυνήθιστα μακριά πόδια και το περίεργα κοντό σωματότυπο, εντοπίστηκε από μία κάτοικο που έκανε βόλτα, και το κατέγραψε, με το βίντεο αυτού του περίεργου επισκέπτη, που του δόθηκε το όνομα Τζίμοθι να γίνεται αμέσως Viral.

Ενώ ορισμένοι ντόπιοι αστειεύονταν ότι έμοιαζε με πλάσμα από άλλο κόσμο, οι ειδικοί στην άγρια φύση πιστεύουν ότι το ζώο είναι στην πραγματικότητα ένα ρακούν, το οποίο πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που αλλοιώνει δραματικά το σχήμα του σώματός του.

Seattle has recently sighted a Raccoon that frequents the local parks with Short Spine Syndrome (SSS).



The locals have endearingly nicknamed him, "Jimothy". pic.twitter.com/6ScPfrcNn3 — Massimo (@Rainmaker1973) July 17, 2026

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο Τζίμοθι πάσχει από το σύνδρομο της κοντής σπονδυλικής στήλης, μια εξαιρετικά σπάνια συγγενή πάθηση που εμποδίζει την κανονική ανάπτυξη τμημάτων της σπονδυλικής στήλης. Αντί να σκληρύνουν και να μετατραπούν σε οστά, τμήματα των σπονδύλων παραμένουν ως χόνδροι και συνενώνονται, με αποτέλεσμα το ζώο να έχει μια σοβαρά κοντή πλάτη, ενώ τα πόδια του συνεχίζουν να μεγαλώνουν στο κανονικό τους μήκος.

Μέσα σε λίγες μέρες, το βίντεο είχε συγκεντρώσει πάνω από πέντε εκατομμύρια προβολές, με χιλιάδες χρήστες να συγκρίνουν το παράξενο στην όψη πλάσμα με τα πάντα — από μυθικά θηρία μέχρι κρυπτοζώα του διαδικτύου.

Η Μάρσι Λόγκσντον, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Κτηνιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Ουάσιγκτον, δήλωσε στη Seattle Times ότι το ζώο πιθανότατα γεννήθηκε νωρίτερα φέτος. Πρόσθεσε ότι ο Τζίμοθι φαινόταν γενικά υγιής και έδειχνε ενθαρρυντικά σημάδια ότι θα μπορούσε να επιβιώσει στη φύση.