Μουντιάλ 2026: Ματαιώθηκε λόγω καταιγίδων η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν τον τελικό

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 Ελλάδας) την Κυριακή

Μίλτος Τσεκούρας

Μουντιάλ 2026: Ματαιώθηκε λόγω καταιγίδων η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν τον τελικό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7), ακυρώθηκε λόγω ισχυρών καταιγίδων, ανακοίνωσε το Σάββατο (18/7) η FIFA.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται νέο χρονικό παράθυρο για να προπονηθεί η ισπανική ομάδα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν η προπόνηση της Αργεντινής, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 11:30 τοπική ώρα (18:30 Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

«Η προπόνηση της εθνικής Ισπανίας στα γήπεδα του προπονητικού κέντρου Melanie Lane Training Ground στο Νιου Τζέρσεϊ ανεστάλη, σύμφωνα με το αμερικανικό πρωτόκολλο ασφαλείας για τις καταιγίδες», ανέφερε η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) σε ανακοίνωσή της.

«Οι ποδοσφαιριστές συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε πρόγραμμα προθέρμανσης σε κλειστό χώρο».

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 Ελλάδας) την Κυριακή (19/7).

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